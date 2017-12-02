В Белгородской области назначили нового руководителя управления Росгвардии

В Белгороде представили нового начальника регионального управления Росгвардии. Им стал подполковник полиции Дмитрий Мещерин. Решение о его назначении приняли в ноябре в Федеральной службе войск национальной гвардии России.

— Дмитрий Мещерин имеет большой опыт управленческой работы и обладает всеми необходимыми качествами для успешного руководства территориальным органом, — сказал первый заместитель командующего Центральным округом войск нацгвардии России Игорь Гетманов.

Новый руководитель уже приступил к работе. Он встретился с губернатором Евгением Савченко, а также с представителями полиции и управления ФСБ по области.

Отметим, что Дмитрий Мещерин 17 лет прослужил в органах внутренних дел Курской области в подразделениях по борьбе с терроризмом и экстремизмом. До назначения работал заместителем начальника штаба управления Росгвардии по Курской области. Награжден медалью «За отвагу», а также ведомственными наградами.