В Старом Осколе назначали нового главу округа

В Старом Осколе после удаления Александра Гнедых в отставку совет депутатов наделил полномочиями главы округа председателя горсовета Евгения Согуляка, за которого проголосовали 16 из 19 депутатов. Это стало возможным из-за того, что начали действовать изменения, которые внесли в устав Старого Осколе ещё в декабре 2014 года. Согласно им, в Старом Осколе поменялась структура органов исполнительной власти: председатель горсовета одновременно решает вопросы местного значения и является главой округа.

Евгений Согуляк, фото oskolregion.ru

Наряду с главой в городе появилась должность руководителя администрации (сити-менеджера), который по контракту будет выполнять административно-хозяйственные функции. Пока она вакантная, так как нужно провести конкурс. По информации «БелПрессы», с 12 декабря 2017 года до 9 января 2018 года будут принимать документы от кандидатов на пост главы администрации, а 15 января депутаты определятся с кандидатурой того, кто займёт эту должность. Избранный глава городской администрации будет выполнять эту работу до завершения полномочий горсовета, который принял решение о его назначении на должность.

Также депутаты назначили первого заместителя главы — им стал Александр Сергиенко, который до этого был главой Белгородского районе. В Старом Осколе Сергиенко будет отвечать за строительство, транспорт и ЖКХ. Кто теперь будет руководить Белгородским районом, пока официально неизвестно, но по информации паблика «Белгород — это интересно» эту должность займёт Станислав Сергачёв, который до этого возглавлял Алексеевский район.

Справка «Фонаря»

Карьера Александра Сергиенко началась в Шебекинском районе. Там с 2008 года он работал председателем комитета строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, затем возглавил администрацию города Шебекино. В августе 2010 его назначили первым заместителем главы администрации Шебекинского района. В 2012 Сергиенко стал руководить Корочанским районом, а в 2014 году члены муниципального совета Белгородского района проголосовали за его кандидатуру на должность главы администрации. В 2016 году Александр Сергиенко назвал Белгородский район «одним из самых динамично развивающихся».

Станислав Сергачёв (второй слева), фото belregion.ru

33-летний Станислав Сергачёв — сын бывшего вице-губернатора Валерия Сергачёва. В начале своей карьеры он работал топ-менеджером в компании «Эфко». Затем стал первым заместителем главы администрации Алексеевского района. В октябре 2015 муниципальный совет единогласно выбрали Сергачёва-младшего новым главой района.