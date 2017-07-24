В Белгородской области назначили нового главного архитектора

Первый в Черноземье фитнес-клуб сети World Class открылся в Белгороде. Белгородская компания «Фитнес плюс» подписала соглашение о сотрудничестве с сетью World Class — теперь фитнес-клуб на Гражданском проспекте, 59А присоединился к ведущей премиальной сети России. На сегодняшний день в фитнес-клубе начались изменения, необходимые для соответствия высоким стандартам сети World Class, включая аттестацию и обучение персонала. 3d-визуализация тренажёрного зала, иллюстрация World Class БелгородВ обновлённом клубе будет значительно улучшена логистика для большего комфорта членов клуба, появится интерактивная студия Cycle (Cycle RMP — высокоинтенсивная тренировка на велосипедах — прим. ред.) с особыми визуальными эффектами, акустикой, системой считывания данных каждого участника «веломарафона» и выведением их на экран. Групповые программы World Class Белгород усилят занятия от Les Mills — мирового лидера в данном направлении фитнеса. Программы Les Mills разрабатываются профессиональными хореографами, физиологами, музыкальными редакторами и проходят апробацию в собственном институте в Новой Зеландии. Все элементы — нагрузка, чередование мышечных групп, режим работы, паузы для отдыха — здесь объединены в строгую, научно обоснованную последовательность. Les Mills является официальным партнером World Class, поэтому каждые три месяца компания предоставляет новую программy во все фитнес-клубы сети. Фото опубликовано World Class Белгород (@worldclassbelgorod) Дек 14 2016 в 6:36 PST Действующие и новые члены клуба World Class Белгород получат доступ к межрегиональной программе гостевых визитов, которая позволяет членам клубов World Class бесплатно посещать клубы в других городах и странах. Полностью реновация завершится весной 2017 года.Уже сейчас белгородцы могут подписываться на страницы фитнес-клуба World Class Белгород во «ВКонтакте», «Инстаграмме» и «Фейсбуке». Желающим стать членом клуба можно звонить по телефону +7 (4722) 33-62-55, а предложения о сотрудничестве присылать на info@worldclass-belgorod.ruСправка «Фонаря»В 1993 году в Москве был открыт первый фитнес-клуб World Class, соответствующий мировым стандартам. Таким образом было положено начало развитию фитнес-индустрии в России и странах СНГ. На сегодняшний день РФГ является крупнейшей фитнес-корпорацией в России, которая оперирует 38 собственными и 41 франчайзинговыми клубами в 30 городах в 5 странах. Сеть World Class является лидером по оказанию фитнес-услуг в сегментах «люкс» и «премиум», представляя членам клубов полный комплекс фитнес- и wellness программ, бассейны, групповой и индивидуальный тренинг, тренажёрные залы, детские клубы, русскую и турецкую бани, салоны Beauty SPA, фитнес-бары и солярии. World Class является основателем института персональных тренеров в России. В компании разработана система сертификации, которую ежегодно проходят все инструкторы сети. В состав тренерской команды клубов входят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса. В 2015 году компания успешно вышла на рынок Европы, открыв первый клуб сети World Class на границе Франции и Монако. На правах рекламы По версии следствия, обвиняемые требовали 400 тысяч рублей за отказ возбуждать уголовное дело. В Старом Осколе двух полицейских подозревают в вымогательстве 400 тысяч рублей. Примечательно, что 35-летний и 27-летний обвиняемые работали в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Белгородской области. По версии следствия, один из полицейских расследовал дело о злоупотреблении полномочиями, мошеннических действиях и самоуправстве со стороны директора коммерческой организации. Обвиняемый договорился со своим коллегой, и вместе они стали вымогать деньги у руководителя предприятия за отказ возбуждать уголовное дело. Полицейские требовали 400 тысяч рублей, но после передачи первой части денег их задержали. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Следственный отдел по Белгороду СУ СК по Белгородской области возбудил уголовное дело на водителя, которого подозревают в применении не опасного для жизни и здоровья насилия к сотруднику ДПС. По информации пресс-службы СУ СК по Белгородской области, подозреваемый 16 ноября остановился на автобусной остановке на улице Преображенской и ушёл из машины. Наряд ДПС заметил нарушителя и потребовал у него документы. Вместо этого мужчина, по словам следователей, стал вести себя агрессивно, оттолкнул одного автоинспектора, а другого ударил по лицу. Успокоить его удалось только позвав на помощь других сотрудников ДПС. Сейчас следствие выясняет подробности. После допроса водителя решат о мере пресечения. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет, арест до полугода или лишение свободы до пяти лет. Расследование продолжается. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-7265151_1383639", -7265151, 1383639, '9vHOlslSprvDalrvpamhLnSN8g', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); В ГИБДД собрали больше 170 работ, которые планируют использовать для оформления маршруток. Организаторы проекта «Детский автобус» собрали 172 рисунка школьников и детсадовцев, пожелавших стать участникам конкурса, который проводит ГИБДД. По итогам проекта маршрутные автобусы в Белгороде, Губкине, Старом Осколе и ещё пяти районах области оформят по эскизам юных художников. Лучшие работы выберет жюри, состоящее из студентов БГИИК. — Ни одна работа не останется без внимания. Возможно, мои подопечные при оформлении автобусов будут использовать элементы из нескольких детских работ, — цитирует пресс-служба УГИБДД по Белгородской области декана факультета дизайна института искусств Зою Чёрную. Выставка работ юных художников запланирована на середину сентября. На мужчину завели уголовное дело за покушение на дачу взятки. В Белгороде полиция задержала 34-летнего уроженца Узбекистана, который пытался подкупить преподавателя одного из вузов областного центра. По данным УМВД по Белгороду, мужчина предложил преподавателю 18 тысяч рублей за выдачу документа его землякам, подтверждающего, что они сдали экзамен по русскому языку. Документ понадобился для получения патента на работу мигрантов в России.В пресс-службе ведомства пояснили, что процесс передачи денег зафиксировали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Белгорода. Подозреваемому грозят или штраф, превышающий сумму взятки в 60 раз, или лишение свободы на срок до восьми лет. Мужчина дождался, пока товарищи уснут, и спрятал куртку знакомого. В Ракитянском районе полицейские задержали подозреваемого в краже из куртки 102 тысяч рублей, документов и банковской карты. В полицию обратился 44-летний потерпевший, который рассказал, что накануне кражи отдыхал вместе с приятелями в частном доме, а утром обнаружил пропажу куртки и других вещей. Полицейские задержали 23-летнего жителя Курской области, который был в компании отдыхающих. По словам подозреваемого, он дождался, когда все заснут, забрал куртку приятеля, вышел во двор и спрятал её. Украденные деньги нашли, а вот саму куртку с документами и банковской картой не смогли. За кражу совершённая с причинением значительного ущерба, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемый начал нервничать, когда его остановили сотрудники ДПС. В Губкинском районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже металлолома у соседки. Утром патрульная машина ДПС остановила водителя УАЗа, который начал нервничать за рулём машины, когда увидел полицейских. Водитель резко снизил скорость и попытался съехать на обочину. В остановленной машине сотрудники ДПС нашли много металлолома. — В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 1,37 тысячи килограммов чёрного металла. Водитель — местный житель 1976 года рождения — не смог пояснить происхождение груза, — пояснили в пресс-службе областного УМВД. Позже полицейские установили, что лом пропал с дачи 59-летней местной жительницы, которая жила по соседству с подозреваемым. За кражу мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Расширить помещение понадобилось из-за увеличения количества депутатов. К началу работы нового созыва Белгородской областной думы для депутатов отремонтируют зал заседаний. Ремонт понадобился из-за увеличения количества депутатов с 35 до 50 человек, пишет«БелПресса». Из резервного фонда областного правительства на переделку выделят 29,4 миллиона рублей.На непосредственно строительные работы планируется потратить около 12 миллионов. Ещё почти 17 миллионов понадобится на оборудование для нового зала. Отмечается, что он сможет вместить не только больше депутатов, но и большее количество приглашённых, чем нынешний. Его вместимость составит 97 человек. Планируется, что первое заседание облдума шестого созыва проведёт уже в новом помещении. 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания, которая продлится до середины июля. В ближайшее время на срочную военную службу отправятся более 150 тысяч новобранцев со всей России. Кроме того, служить отправятся и те, кто выбрал для себя альтернативную гражданскую службу. Кто может рассчитывать на прохождение АГС и что надо для этого сделать, — выясняла корреспондент «Фонаря» Екатерина Семёнова. Альтернативная гражданская служба представляет собой особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами вместо военной службы по призыву. Проще говоря, это работа по востребованным государством специальностям, например, дворником, дезинфектором, штукатуром, почтальоном или пекарем (полный список востребованных специальностей можно посмотреть на сайте Министерства обороны).Альтернативная гражданская служба имеет некоторые преимущества. Время прохождения АГС засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности, выплачивается заработная плата и предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. Кроме того, проходящие альтернативную службу