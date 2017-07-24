В Белгородской области назначили нового главного архитектора

21 июля Галина Горожанкина стала начальником регионального управления архитектуры и градостроительства. Раньше она в течение четырёх лет занимала пост руководителя управления архитектуры и градостроительства — главного архитектора Белгорода.
Как сообщает пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области, на новом посту Горожанкина будет отвечать за формирование современной политики архитектурного облика населённых пунктов региона, внедрять новые архитектурные решения, направленные на повышение качества среды для жизни населения, вносить изменения в систему принятия документации для повышения эффективности работы органов местного самоуправления в сфере архитектуры и градостроительной деятельности, способствовать повышению квалификации чиновников в сфере архитектуры и градостроительства, чтобы улучшить качество их работы и сократить сроки реализации основных архитектурных проектов.
Напомним, что предыдущий главный архитектор Белгородской области Виталий Перцев возглавлял управление с 2000 года, а перед этим он шесть лет был главным архитектором Белгорода.
Справка «Фонаря»
Галина Горожанкина в 1989 году окончила Воронежский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». Защитила кандидатскую диссертацию. В 2008-2010 годах возглавляла управление архитектуры и градостроительства департамента по строительству администрации Старооскольского городского округа, а с 2013 года — аналогичное управление в администрации Белгорода.
Виталий Перцев закончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». Был главным архитектором Белгородской области в течение 17 последних лет. К его проектам относятся здание музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», Промстройбанк на Народном бульваре и Белгородсоцбанк на Белгородском проспекте, учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной, жилой комплекс «Владимирский», здание художественной галереи в Белгороде и другие проекты.