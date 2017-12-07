Убийцу продавца «Калинки» приговорили к 19 годам тюрьмы

В Белгороде суд вынес приговор убийце продавца магазина «Калинка» на Буденного. Гражданину Украины назначили 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, преступление произошло 22 ноября 2016 года. Злоумышленник, знакомый с женщиной, зашёл в магазин, где она работала. Дождавшись, когда все покупатели уйдут, мужчина напал на неё: ударил по голове, повалил на пол, а затем несколько раз ударил ножом. Продавец скончалась на месте. После этого он снял с женщины ювелирные украшения и забрал пять тысяч рублей из кассы. Затем мигрант умылся и вышел на улицу. Однако у него не оказалось телефона, чтобы вызвать такси. Он вернулся в магазин и забрал телефон женщины.

Мужчину задержали через два дня. Полицейские накрыли наркопритон в Корочанском районе. Среди его посетителей и оказался подозреваемый. Его отпечатки пальцев совпали с отпечатками на раковине в магазине. Во время следствия выяснилось, что преступление мужчина совершил в состоянии наркотического опьянения.

Кроме этого, оказалось, что за день до убийства обвиняемый напал на девушку рядом со студенческим городском БГТУ имени В.Г. Шухова. Он, угрожая, забрал у неё кошелёк.

Фото Игоря Ермоленко

Суд назначил мужчине 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по совокупности преступлений. Также он должен выплатить родственникам погибшей женщины 3,5 миллионов рублей.