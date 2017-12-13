Белгородец стал участником программы «Сто к одному» на телеканале «Россия-1» [видео]

Студент НИУ «БелГУ» Владислав Шека, призёр конкурса «Мистер Студенчество России-2016», поучаствовал в телевизионной игре «Сто к одному» и даже стал капитаном мужской команды. Вместе с ним в командах играли парни и девушки, которые раньше были участниками проекта «Мистер и Мисс студенчество России».





— Передача интересная, я смотрел в детстве. У экрана телевизора всё выглядит очевиднее, чем в студии. На самой передаче всё вылетает из твоей головы, и ты старательно ищешь хоть одну мысль, которая поможет заработать очки. Я наслаждался процессом, хотя все, кто смотрел эфир, говорят, что был напряжён, но я больше игрался, и как раз в супер игре концентрации не хватило, — рассказал «Фонарю» Владислав Шека.

В итоге команда «Пять королей» обыграла «Коронованных особ», но в суперигре упустила главный приз — ей не хватило двух очков.