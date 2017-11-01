В Белгороде начали принимать заявки на стипендию «Лучший студент года»

Фонд «Поколение» начал принимать заявки на стипендию «Лучший студент года». Заявки на участие в конкурсе могут подавать белгородские студенты, которые добились высоких результатов в науке, спорте и общественной деятельности. Для этого нужно зарегистрироваться и создать свою страничку на сайте студентгода.рф. Заявки будут принимать до 15 декабря.

Победителей выберут с помощью голосования на сайте, которое начнётся после 15 декабря и завершится в январе. 30 студентов в 15 номинациях будут получать от 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно. Размер стипендии «Гран-при» выберет руководитель фонда «Поколение» после того, как определится количество претендентов.