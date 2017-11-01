Фонд «Поколение» начал принимать заявки на стипендию «Лучший студент года». Заявки на участие в конкурсе могут подавать белгородские студенты, которые добились высоких результатов в науке, спорте и общественной деятельности. Для этого нужно зарегистрироваться и создать свою страничку на сайте студентгода.рф. Заявки будут принимать до 15 декабря.
В Белгороде начали принимать заявки на стипендию «Лучший студент года»
Победители голосования в интернете будут получать стипендию до 15 тысяч рублей.
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