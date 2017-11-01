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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

В Белгороде начали принимать заявки на стипендию «Лучший студент года»

Победители голосования в интернете будут получать стипендию до 15 тысяч рублей.

Фонд «Поколение» начал принимать заявки на стипендию «Лучший студент года». Заявки на участие в конкурсе могут подавать белгородские студенты, которые добились высоких результатов в науке, спорте и общественной деятельности. Для этого нужно зарегистрироваться и создать свою страничку на сайте студентгода.рф. Заявки будут принимать до 15 декабря.

Победителей выберут с помощью голосования на сайте, которое начнётся после 15 декабря и завершится в январе. 30 студентов в 15 номинациях будут получать от 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно. Размер стипендии «Гран-при» выберет руководитель фонда «Поколение» после того, как определится количество претендентов.
Текст: Никита Пармёнов
Фото: Владимир Корнев

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