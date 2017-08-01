«Мисс Белогорье-2017». Онлайн-трансляция
«Фонарь» стал официальным информационным партнёром нового белгородского конкурса красоты «Мисс Белогорье-2017», который проводит редакция журнала MEL. На нашем сайте проходит голосование за победительницу в номинации «Приз зрительских симпатий» (проголосовать можно тут). Запускаем наш онлайн с «Мисс Белогорье-2017».
После кастингов нового белгородского конкурса красоты «Мисс Белогорье-2017» в финал прошли десять финалисток, которые теперь в течение двух недель будут участвовать в мастер-классах. 19 августа в Белгороде на финал конкурса приедет Анна Седокова, экс-солистка популярной женской группы «ВИА Гра». Ещё раз напомним, что проголосовать за любую из участниц можно здесь. Вот они претендентки на звание «Мисс Белогорье-2017».
Теперь уже и видео подоспело. Посмотрите, как участниц конкурса «Мисс Белогорье 2017» учили ходить по подиуму и рассказывали им про секреты домашнего уюта.
Сейчас девушки продолжают готовиться к финалу. Они учатся позировать, тренируются в дефиле, постигают азы актёрского и ораторского мастерства, работы в кадре, участвуют в индивидуальных фотосессиях с подбором образов. Познакомились они и с особенностями оформления интерьера, побывав в салоне «Элит декор». Здесь им показали декоративные отделочные материалы, авторский дизайн и рассказали про секреты поддержания красивого «домашнего очага».
Они уже учатся финальному дефиле, и, кажется, что у них это получается.
Участницы конкурса желают вам приятного дня!
Участницы готовятся к финалу и начинают работу над собой на мастер-классах. Во второй день девушки учились ораторскому искусству. Причём не просто, а по авторской методике Анастасии Ерёминой — редактора журнала MEL. Они узнали, как использовать свои скрытые возможности для совершенствования речи, убрать скованность во время публичных выступлений и как сделать успешное выступление.
Кстати, не у всех конкурсанток есть опыт публичных выступлений. Анастасия Ерёмина помогла им понять, что на сцене всё должно быть ярче: и макияж, и речь, и эмоции. На занятиях по ораторскому искусству участницы будут работать над постановкой грамотной речи, ведь к финалу они должны будут подготовить творческий номер, которым может стать декламация поэзии или презентация прозаического произведения. Организаторы конкурса хотят показать не только внутреннюю красоту конкурсанток, но и раскрыть их таланты.
Кстати, финал конкурса пройдёт 19 августа. Билеты на него можно приобрести в ресторане SAMOVAR и в редакции журнала MEL.
Зрители смогут увидеть общий выход конкурсанток, их визитные карточки — творческие самопрезентации, поболеть за них в интеллектуальном конкурсе и оценить их вечерний выход.
Отличительной особенностью конкурса станет оценка активности участниц в соцсетях (все посты они будут публиковать с хештегами #миссбелогорье2017 #мелнапишетпротебя — прим. ред.) — жюри выставят за это баллы в итоговые ведомости. По мнению организаторов, насколько фотографии и тексты девушек пользуются популярностью, насколько они интересны и содержательны, насколько сильна поддержка белгородцев — всё это повлияет на финальный выбор жюри.