​В Белгороде прошёл кастинг «Мисс Белогорье-2017»

В Белгороде прошёл первый кастинг конкурса красоты «Мисс Белогорье-2017». В отборе, который проходил в ресторане SAMOVAR, участвовали 15 девушек. Из них только пять прошли в основную часть конкурса. Следующий кастинг пройдёт через неделю, на нём организаторы выберут ещё семь девушек.
— Мне 20 лет, я учусь в «БелГУ» на учителя географии и ОБЖ. О кастинге я узнала из инстаграм-блога Анны Якименко. Мне понравилась идея проекта: проживание в одном доме с другими претендентками, различные мастер-классы. С одной стороны, это несомненно будет сложно, с другой — я хочу завести интересные знакомства, обрести новый опыт. В Белгороде такой формат проекта никому не знаком, а потому желающих участвовать мало. Меня, например, уговорил участвовать парень. Я уже была на двух белгородских кастингах, но не прошла ни на один. Есть поговорка, что Бог любит троицу, поэтому я здесь. Однако еще до начала отбора столкнулась с испытанием: я заблудилась, хорошо, что GPS спас! — рассказала Ирина Сивых, участница проекта.
Чтобы попасть на кастинг, девушки заполняли электронную заявку, в которой рассказывали о себе. На отборе претендентки участвовали в дефиле в купальниках и отвечали на вопросы жюри.