Великолепная десятка. Кто борется за титул «Мисс Белогорье-2017»? [голосование]

Полиция в Корочанском районе задержала 28-летнего местного жителя, на которого пожаловалась мать ребёнка. Полиция в Корочанском районе задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в насилии над трёхлетней дочерью его знакомых. На него завели уголовное дело за «Совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В УМВД по Белгородской рассказали, что в полицию обратилась мать ребёнка. По версии следствия, ранее судимый мужчина пришёл в гости к своему другу, который живёт с женой и дочерью. Будучи пьяным и воспользовавшись отсутствием родителей девочки, он «совершил насильственные действия сексуального характера». Девочка рассказала о произошедшем матери. Правоохранительные органы проверяют причастность мужчины к другим подобным преступлениям. На данный момент ему грозит до 15 лет лишения свободы. 10 миллионов десятирублёвок отчеканят в рамках серии «Российская Федерация». Центробанк России в 2016 году выпустит монету в честь Белгородской области. Планируется отчеканить 10 миллионов десятирублёвок. В серии «Российская Федерация» выпустят также монеты, посвящённые Иркутской и Амурской областям. Напомним, ранее в серии «Города воинской славы» Центробанк выпустил монеты в честь Белгорода и Старого Оскола. Два года аналитическое агентство ComNews Research анализировало рынок мобильных услуг России. Тарифы альтернативного оператора мобильной связи Tele2 признали самыми выгодными в категории «средняя корзина». Два года исследованием рынка мобильных услуг России занималось аналитическое агентство ComNews Research, которое опубликовало результаты работы. Для анализа стоимости корзин мобильных операторов выбирается самый выгодный действующий тариф оператора для каждого уровня потребления — низкого, среднего и высокого. На основании этой методологии сформировали три корзины потребления — «малую», «среднюю» и «дорогую». — Tele2 пятый год подряд становится самым выгодным оператором в категории «средняя корзина». Так, стоимость набора мобильных услуг для частных клиентов Tele2 составила 199 рублей, что на 33 процента ниже среднего значения по стране. Оператор также стал лидером по количеству регионов, в которых компания предлагает самые выгодные цены в рамках «средней» и «дорогой» корзин. Это 54 и 51 субъект Российской Федерации соответственно, что составляет 68 процента и 61 процента от общего числа регионов, рассматриваемых в исследовании ComNews Research, — объясняют в пресс-службе Tele2. Ограничение связано со строительством ливнёвки у одного из домов по улице Вокзальной. В Белгороде делают ливневую канализацию для дома № 26 на улице Вокзальной. Из-за этого машины не смогут проехать по участку улицы Вокзальной в районе этого дома с 8:00 5 сентября до 20:00 9 сентября. Для объезда можно будет поехать по Преображенской и Белгородского полка, а дальше повернуть на Белгородский проспект или на улицу Октябрьскую — в зависимости от того, куда вам именно нужно проехать. На женщину, пытавшуюся подкупить сотрудника отдела в Губкине, завели уголовное дело. В среду, 22 июля, прокуратура Белгородской области сообщила о возбуждении уголовного дела на 33-летнюю жительницу Губкина. Женщину подозревают во взяточничестве.По информации прокуратуры, должница по автокредиту пыталась подкупить судебного пристава. Она предложила сотруднику губкинского районного отдела УФССП 10 тысяч рублей за то, чтобы он не арестовывал её автомобиль по требованию банка. Мужчина от денег отказался. Прокуратура направила уголовное дело в суд. Санкция статьи «Дача взятки должностному лицу», по которой возбуждено дело, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Семья требовала с муниципалитета 2,5 миллиона рублей и возмещение затрат на проведение похорон. Свердловский районный суд утвердил мировое соглашение между «Белгорблагоустройством» и родителями девочки, погибшей при падении дерева на проспекте Богдана Хмельницкого.— МБУ «Управление Белгородблагоустройство» обязуется возместить родителям погибшего ребенка материальный ущерб и моральный вред в определённой сторонами денежной сумме, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Сумма компенсации не называется, но ранее в суде родители погибшей девочки требовали компенсацию морального вреда в 2,5 миллиона рублей и возмещения затрат на проведение похорон. На первом и единственном судебном заседании 3 июня представитель ответчика заявлял, что «запрошенная сумма чрезмерна и не отвечает предъявленным требованиям». По его словам, к гибели девочки привело «сочетание зловещих условий». Под конец заседания представитель «Белгорблагоустройства» заявил, что получил смс от мэра Константина Полежаева и попросил перерыв для заключения мирового соглашения. Адвокат белгородского депутата обжаловал арест своего подзащитного. Во вторник, 14 июля, стало известно о приостановке голодовки Виктором Филатовым. Белгородский депутат и предприниматель принял такое решение из-за ухода в отпуск руководителя следственной группы. Сейчас следственные действия с участием Филатова не проводятся.Адвокат Филатова сообщил, что обжаловал арест своего подзащитного в Московский городской суд и прокомментировал «Фонарю» информацию о том, что его подзащитный якобы «сотрудничает со следствием».— Слово «сотрудничает» означает, что у нас открытая позиция. Мы даём показания, но вину в предъявленном обвинении не признаём. Мы представляем доказательства, представляем документы в обосновании своей позиции, но вину не признаём. На данный момент дата заседания Мосгорсуда по жалобе защиты ещё не назначена. Защите белгородского депутата также неизвестна дата выхода из отпуска руководителя следственной группы. Напомним, 30 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Филатова. Гендиректор «АльтЭнерго» заявил, что считает дело сфабрикованным.Филатова обвиняют в организации растраты денежных средств, незаконно выведенных из филиалов ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» («МРСК Центра и Северного Кавказа»). Кроме Виктора Филатова, 29 июня из Белгорода в Москву были доставлены экс-глава ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») Станислав Милькин, экс-директор по персоналу «Белгородэнерго» и «КорСсис» Алексей Зеленский, бывший финансовый директор «КорСсис» Павел Тищенко и бывший председатель совета директоров «КорСсис» Александр Пивоваров. Всем им предъявлено обвинение по статье «Пособничество в крупной растрате». Следователи получили результаты проверки облздрава, которая не нашла нарушений в действиях врачей. В понедельник, 18 июля, руководитель следственного управления СК РФ по Белгородской области Александр Сергеев прокомментировал расследование уголовного дела по факту гибели пациента горбольницы № 1 Белгорода. В частности, он рассказал, что следствие получило результаты служебной проверки, проведённой областным департаментом здравоохранения. В ведомстве не нашли нарушений в действиях врачей. Александр Сергеев пояснил, что сейчас проводятся все необходимые проверки, допрашиваются врачи, проводятся все мероприятия, необходимые для установления полной картины произошедшего. По словам руководителя регионального СК, итоги проверки департамента здравоохранения не повлияют ни на ход следствия, ни на результаты расследования.Александр Сергеев также заявил, что в последнее время участились случаи жалоб на действия врачей. Он напомнил, что сейчас расследуется уголовное дело по факту гибели пациентки городской больницы № 1 в Белгороде, а в Алексеевке двух хирургов обвиняют в смерти пациента из-за неправильного диагноза. Напомним, в ночь с 7 на 8 мая в Белгороде в городской больнице № 1 умер 38-летний мужчина. По словам его родственников, в течение нескольких часов врачи отказывались его госпитализировать. По предварительным данным, причиной смерти стала тотальная двусторонняя пневмония. Мужчина угрожал водителю пневматическим пистолетом и требовал отдать выручку. В Старом Осколе полицейские задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в разбое с применением оружия. В полицию обратился 21-летний студент, который подрабатывал водителем службы доставки роллов. В одном из дворов к нему в автомобиль подсел мужчина и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал отдать все деньги. Молодой человек послушался, но решил обхитрить угрожающего, поэтому предложил ему принести ещё выручку из торговой точки. Мужчина обрадовался предложению и остался дожидаться водителя в машине доставки. Парень же пошёл не в торговую точку, а в ближайший отдел полиции, откуда к машине отправили наряд ППС. Приехавшие полицейские задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. Сейчас на старооскольца завели уголовное дело за разбой с применением оружия. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Впервые региональное управление ГИБДД УМВД России организовало полицейский биатлон. Лучшие представители всех районных подразделений два дня соревновались в нескольких дисциплинах. В первый день биатлона ГИБДД автоинспекторов проверили на знание правил и законов, необходимых для служебного пользования. Также полицейские участвовали в огневой подготовке в тире, где демонстрировали теоретические знания оружия и техник стрельбы и показывали владение практическим навыком. Для сотрудников провели и спортивные состязания, где они соревновались в подтягиваниях, челночном беге и владением приёмами борьбы.— Инспекторам приходится иметь дело с нерадивыми водителями, поэтому важно быть готовыми ко всему, — объясняют участники соревнований.Особым моментом стал «зачёт» по регулированию дорожного движения.Завершением первого дня соревнований стал городской квест: полицейские выполняли задания на время и скорость. Кому-то досталось задержание нарушителя, а кто-то должен был оформить протокол дорожно-транспортного происшествия.Кульминацией всего соревнования стал биатлон, который провели 30 июня на трассе автоспортивного комплекса «Вираж».— В соревнованиях участвуют лучшие сотрудники госавтоинспекции по Белгородской области: по результатам оперативной служебной деятельности, по психоэмоциональному портрету, по служебной подготовке, по боевой подготовке — это элита ГИБДД, — пояснил начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области, полковник полиции Николай Смоляков.
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понедельник, 31 июля

Великолепная десятка. Кто борется за титул «Мисс Белогорье-2017»? [голосование]

Корреспондент «Фонаря» узнал у финалисток конкурса «Мисс Белогорье-2017», что их привело на кастинг, как они будут готовиться к финалу, а редактор журнала MEL Анастасия Ерёмина — главный организатор «Мисс Белогорье-2017» — объяснила, чем этот конкурс отличается от других подобных. Рассказываем о девушках, которые будут бороться за путёвку на «Мисс Россия-2018».

В Белгороде проходит конкурс красоты «Мисс Белогорье-2017». Кастинг остался позади, и десять финалисток теперь в течение двух недель будут участвовать в различных мастер-классах, а 19 августа в Белгороде пройдёт финал конкурса, на который приедет Анна Седокова, экс-солистка популярной женской группы «ВИА Гра».

Одна из десяти

Участницы конкурса «Мисс Белогорье-2017», фото Романа Карпенко

Елизавета Фейзулаева печёт дизайнерские торты, ходит в спортивный зал и правильно питается. В 14 лет девушка прошла кастинг в заграничное модельное агентство, но, как часто бывает в модельном бизнесе, Елизавета заболела анорексией. Решив, что это очень рискованно, девушка стала делать торты, так она и набрала недостающие килограммы.

Елизавета Фейзулаева, фото Романа Карпенко

— Почему я сюда пришла? Вопрос можно по-другому поставить: почему бы мне сюда не прийти? Раньше я была очень неуверенным в себе человеком, но потом у меня появился небольшой бизнес, связанный с производством тортов. Мне начала сопутствовать удача, и я осознала, что двери открыты для каждого и каждый человек достоин того, чего он хочет добиться. Я хочу победить в конкурсе, чтобы найти ещё одну причину гордиться собой, проявить себя как эталон женственности, — рассказывает девушка.

Анна Худасова, фото Романа Карпенко

До «Мисс Белогорье-2017» Анна Худасова уже побеждала в «Мисс Belway-2017». Это и мотивировало её поучаствовать в новом конкурсе. Кроме участия в конкурсах, девушка профессионально занимается чирлидингом.

— Я очень давно занимаюсь чирлидингом, мы ездим на множество соревнований. В 2015 года заняли второе место на международных соревнованиях. А два года назад я стала заниматься современной хореографией, — говорит Анна.

Как и большинство участниц, девушка ходит в спортивный зал и бегает по утрам на стадионе возле дома. В этом году она закончила 11 классов и поступает на факультет журналистики НИУ «БелГУ».

Виктория Ковалёва, фото Романа Карпенко

Виктория Ковалёва рассказывает, что пришла на конкурс, чтобы поднять самооценку и доказать себе, что способна на большее. Раньше она участвовала в «Красе Белогорья» и вошла в шестёрку финалисток.

— Проходить кастинг было не очень тяжело. Мы ещё с одной участницей опоздали на полтора часа. Приехали, забыли купальники, но прошли, — говорит конкурсантка.

В этом году девушка перешла на четвёртый курс медицинского института НИУ «БелГУ».

— Я считаю, что основная профессия должна быть серьёзной. Моделинг — это такое дело: сейчас тебе исполнится 30 лет, и всё. Поэтому нужно получить хорошее высшее образование. Для меня моделинг — это хобби.

У Виктории есть и другие увлечения. Она окончила музыкальную школу и уже 10 лет занимается пением. За это время она успела побывать солисткой группы «31-й регион» и поучаствовать с коллективом в различных вокальных конкурсах.

Полина Юдина, фото Романа Карпенко

Полина Юдина говорит, что раньше никогда не участвовала в конкурсах красоты, но решила бороться со своим страхом и налаживать взаимоотношения с нестандартными людьми.

— Попав на проект, я испытала облегчение. Я думала, что тут будет очень жёсткое соперничество, но, на самом деле, тут очень дружелюбная обстановка, — рассказывает Полина.

Девушка пишет стихи и выступает с ними на поэтических вечерах. Полина говорит, что за свою жизнь перепробовала очень много различных увлечений, начиная с конного спорта, большого тенниса, баскетбола, волейбола, плаванья и заканчивая театральным искусством и игрой на гитаре. Сейчас она работает в магазине женской одежды своей семьи и учится в институте управления НИУ «БелГУ».

— Если я выиграю в конкурсе, то я бы хотела попробовать профессионально работать в модельном бизнесе потому, что у меня есть большая цель в этой жизни — дать что-то миру. А для того, чтобы дать что-то миру, надо чтобы мир тебя узнал, — считает конкурсанта.

Вероника Погорелова, фото Романа Карпенко

Вероника Погорелова узнала о проекте из Instagram. До этого она уже проходила в финал конкурса «Мисс Belway». Девушка считает, что «Мисс Белогорье» будет гораздо интереснее и полезнее чем «Мисс Belway». Сейчас Вероника работает в московском модельном агентстве Quest Models, правда пока она расценивает моделинг только как хобби. Девушка учится в юридическом институте НИУ «БелГУ» и хочет открыть свой бизнес по франшизе.

Алина Медведева, фото Романа Карпенко

Алина Медведева уже в пятый раз участвует в конкурсе красоты. До этого она побывала на «Мисс Белгород-2014», «Топ-модель Белгород-2015», «Мисс студенчество России-2016» и «Мисс Черноземье-2016». Девушка говорит, что каждый конкурс красоты по-своему особенный, а от «Мисс Белогорье» она больше всего ждёт интересных мастер-классов.

— Нам уже сказали, что две недели каждый день будет расписан с восьми утра и до восьми вечера, и всё это время мы будем общаться с мастерами. Я думаю, что получу очень много новых знаний за эти две недели и испытаю положительные эмоции, — надеется участница.

Алина с детства занималась народными и бальными танцами, а в 13 лет попала в модельную студию. Сейчас девушка учится в БГИИК на режиссёра театрализованных представлений и праздников и работает детским аниматором.

Татьяна Никифорова, фото Романа Карпенко

Татьяна Никифорова — самая взрослая конкурсантка (1 августа девушке исполнится 24 года — это максимальный возраст для участия в конкурсе — прим. ред.). Она говорит, что попала на проект совершенно случайно. Девушка участвовала в «Красе Белогорья-2012», но, не заняв там никакого места, разочаровалась в конкурсах и потеряла уверенность в себе.

— Московское модельное агентство позволило мне попутешествовать и поработать в Китае, Индии и Дубае. Потом вдруг вечером мне написала знакомая: «Не хочешь поучаствовать в кастинге?» Я говорю: «Ну, можно попробовать», — рассказывает Татьяна.

Девушка решила поучаствовать, чтобы проверить на каком уровне сейчас в Белгороде проходят конкурсы. Она говорит, что в 2012 году ей не с чем было сравнивать, поэтому она была довольна конкурсом, а в этот раз планируется что-то действительно грандиозное, и ей интересно в этом поучаствовать.

Сейчас, по словам конкурсантки, она ищет себя, и пока планирует стать фитнес-тренером, так как с 14 лет занималась лёгкой атлетикой.

Голосование за победительницу в номинации «Приз зрительских симпатий»

Организаторы конкурса — редакция журнала MEL — предложили вручить «Приз зрительских симпатий» победительнице голосования на нашем сайте. Отдать свой голос за любую из участниц можно до 12:00 19 августа.

Что дальше?

В течение двух недель на мастер-классах девушек будут учить рисовать, готовить, преподносить себя, правильно вести и другим полезным вещам. Их активность будут оценивать педагоги, выставляя оценки по пятибалльной шкале. К концу испытаний организаторы выведут из этих оценок общий балл, с которым конкурсантки придут на финал.

Анастасия Ерёмина, фото Марии Потапенко

— Девушек ждут тяжелейшие испытания — работа не только над физическими данными, но и над внутренним миром. Главная задача этого конкурса — вернуть положительный имидж конкурсам красоты. Чтобы девочки не боялись приходить на кастинги и знали, за что они борются. В этом и есть главное отличие от подобных конкурсов. Девушка, которая выиграет, поедет представлять Белгородскую область на конкурсе «Мисс Россия-2018», — рассказывает главный организатор конкурса, редактор глянцевого журнала MEL Анастасия Ерёмина..

В финале проекта девушек будут оценивать пятеро членов жюри. Участницы смогут получить по пять баллов в каждой из трёх номинаций. Им предстоит показать свои таланты и оригинально представить себя в видеоролике и «домашнем задании», ответить на вопросы жюри, показать ораторские способности на интеллектуальном этапе и свою красоту во время дефиле. Победит девушка, набравшая больше всех баллов. По словам организаторов, после конкурса её три месяца к «Мисс России-2018» будет готовить один из топ-менеджеров российского конкурса.

Текст: Никита Поников
Фото: Мария Потапенко

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