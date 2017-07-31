Великолепная десятка. Кто борется за титул «Мисс Белогорье-2017»? [голосование]

В Белгороде проходит конкурс красоты «Мисс Белогорье-2017». Кастинг остался позади, и десять финалисток теперь в течение двух недель будут участвовать в различных мастер-классах, а 19 августа в Белгороде пройдёт финал конкурса, на который приедет Анна Седокова, экс-солистка популярной женской группы «ВИА Гра».
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Одна из десяти
Елизавета Фейзулаева
печёт дизайнерские торты, ходит в
спортивный зал и правильно питается. В
14 лет девушка прошла кастинг в заграничное модельное агентство, но, как часто бывает в модельном бизнесе,
Елизавета заболела анорексией. Решив,
что это очень рискованно, девушка стала
делать торты, так она и набрала недостающие
килограммы.
— Почему я сюда пришла? Вопрос можно по-другому поставить: почему бы мне сюда не прийти? Раньше я была очень неуверенным в себе человеком, но потом у меня появился небольшой бизнес, связанный с производством тортов. Мне начала сопутствовать удача, и я осознала, что двери открыты для каждого и каждый человек достоин того, чего он хочет добиться. Я хочу победить в конкурсе, чтобы найти ещё одну причину гордиться собой, проявить себя как эталон женственности, — рассказывает девушка.
До «Мисс Белогорье-2017» Анна Худасова уже побеждала в «Мисс Belway-2017». Это и мотивировало её поучаствовать в новом конкурсе. Кроме участия в конкурсах, девушка профессионально занимается чирлидингом.
— Я очень давно занимаюсь чирлидингом, мы ездим на множество соревнований. В 2015 года заняли второе место на международных соревнованиях. А два года назад я стала заниматься современной хореографией, — говорит Анна.
Как и большинство участниц, девушка ходит в спортивный зал и бегает по утрам на стадионе возле дома. В этом году она закончила 11 классов и поступает на факультет журналистики НИУ «БелГУ».
Виктория Ковалёва рассказывает, что пришла на конкурс, чтобы поднять самооценку и доказать себе, что способна на большее. Раньше она участвовала в «Красе Белогорья» и вошла в шестёрку финалисток.
— Проходить кастинг было не очень тяжело. Мы ещё с одной участницей опоздали на полтора часа. Приехали, забыли купальники, но прошли, — говорит конкурсантка.
В этом году девушка перешла на четвёртый курс медицинского института НИУ «БелГУ».
— Я считаю, что основная профессия должна быть серьёзной. Моделинг — это такое дело: сейчас тебе исполнится 30 лет, и всё. Поэтому нужно получить хорошее высшее образование. Для меня моделинг — это хобби.
У Виктории есть и другие увлечения. Она окончила музыкальную школу и уже 10 лет занимается пением. За это время она успела побывать солисткой группы «31-й регион» и поучаствовать с коллективом в различных вокальных конкурсах.
Полина Юдина говорит, что раньше никогда не участвовала в конкурсах красоты, но решила бороться со своим страхом и налаживать взаимоотношения с нестандартными людьми.
— Попав на проект, я испытала облегчение. Я думала, что тут будет очень жёсткое соперничество, но, на самом деле, тут очень дружелюбная обстановка, — рассказывает Полина.
Девушка пишет стихи и выступает с ними на поэтических вечерах. Полина говорит, что за свою жизнь перепробовала очень много различных увлечений, начиная с конного спорта, большого тенниса, баскетбола, волейбола, плаванья и заканчивая театральным искусством и игрой на гитаре. Сейчас она работает в магазине женской одежды своей семьи и учится в институте управления НИУ «БелГУ».
— Если я выиграю в конкурсе, то я бы хотела попробовать профессионально работать в модельном бизнесе потому, что у меня есть большая цель в этой жизни — дать что-то миру. А для того, чтобы дать что-то миру, надо чтобы мир тебя узнал, — считает конкурсанта.
Вероника Погорелова узнала о проекте из Instagram. До этого она уже проходила в финал конкурса «Мисс Belway». Девушка считает, что «Мисс Белогорье» будет гораздо интереснее и полезнее чем «Мисс Belway». Сейчас Вероника работает в московском модельном агентстве Quest Models, правда пока она расценивает моделинг только как хобби. Девушка учится в юридическом институте НИУ «БелГУ» и хочет открыть свой бизнес по франшизе.
Алина Медведева уже в пятый раз участвует в конкурсе красоты. До этого она побывала на «Мисс Белгород-2014», «Топ-модель Белгород-2015», «Мисс студенчество России-2016» и «Мисс Черноземье-2016». Девушка говорит, что каждый конкурс красоты по-своему особенный, а от «Мисс Белогорье» она больше всего ждёт интересных мастер-классов.
— Нам уже сказали, что две недели каждый день будет расписан с восьми утра и до восьми вечера, и всё это время мы будем общаться с мастерами. Я думаю, что получу очень много новых знаний за эти две недели и испытаю положительные эмоции, — надеется участница.
Алина с детства занималась народными и бальными танцами, а в 13 лет попала в модельную студию. Сейчас девушка учится в БГИИК на режиссёра театрализованных представлений и праздников и работает детским аниматором.
Татьяна Никифорова — самая взрослая конкурсантка (1 августа девушке исполнится 24 года — это максимальный возраст для участия в конкурсе — прим. ред.). Она говорит, что попала на проект совершенно случайно. Девушка участвовала в «Красе Белогорья-2012», но, не заняв там никакого места, разочаровалась в конкурсах и потеряла уверенность в себе.
— Московское модельное агентство позволило мне попутешествовать и поработать в Китае, Индии и Дубае. Потом вдруг вечером мне написала знакомая: «Не хочешь поучаствовать в кастинге?» Я говорю: «Ну, можно попробовать», — рассказывает Татьяна.
Девушка решила поучаствовать, чтобы проверить на каком уровне сейчас в Белгороде проходят конкурсы. Она говорит, что в 2012 году ей не с чем было сравнивать, поэтому она была довольна конкурсом, а в этот раз планируется что-то действительно грандиозное, и ей интересно в этом поучаствовать.
Сейчас, по словам конкурсантки, она ищет себя, и пока планирует стать фитнес-тренером, так как с 14 лет занималась лёгкой атлетикой.
Голосование за победительницу в номинации «Приз зрительских симпатий»
Организаторы конкурса — редакция журнала MEL — предложили вручить «Приз зрительских симпатий» победительнице голосования на нашем сайте. Отдать свой голос за любую из участниц можно до 12:00 19 августа.
Что дальше?
В течение двух недель на мастер-классах девушек будут учить рисовать, готовить, преподносить себя, правильно вести и другим полезным вещам. Их активность будут оценивать педагоги, выставляя оценки по пятибалльной шкале. К концу испытаний организаторы выведут из этих оценок общий балл, с которым конкурсантки придут на финал.
— Девушек ждут тяжелейшие испытания — работа не только над физическими данными, но и над внутренним миром. Главная задача этого конкурса — вернуть положительный имидж конкурсам красоты. Чтобы девочки не боялись приходить на кастинги и знали, за что они борются. В этом и есть главное отличие от подобных конкурсов. Девушка, которая выиграет, поедет представлять Белгородскую область на конкурсе «Мисс Россия-2018», — рассказывает главный организатор конкурса, редактор глянцевого журнала MEL Анастасия Ерёмина..
В финале проекта девушек будут оценивать пятеро членов жюри. Участницы смогут получить по пять баллов в каждой из трёх номинаций. Им предстоит показать свои таланты и оригинально представить себя в видеоролике и «домашнем задании», ответить на вопросы жюри, показать ораторские способности на интеллектуальном этапе и свою красоту во время дефиле. Победит девушка, набравшая больше всех баллов. По словам организаторов, после конкурса её три месяца к «Мисс России-2018» будет готовить один из топ-менеджеров российского конкурса.