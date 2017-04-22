Белгородцы записали песню, посвящённую четырёхлетию апрельской трагедии

Первый экзамен по математике состоится в понедельник, 21 марта. В Белгородской области начинается досрочная сдача Единых государственных экзаменов. На протяжении месяца — с 21 марта по 23 апреля — 56 белгородцев будут сдавать 13 предметов в форме ЕГЭ: 21 марта — математика (базовый уровень).23 марта — история и информатика и ИКТ.25 марта — русский язык.28 марта — математика профильного уровня.30 марта — обществознание.1 апреля — география и литература.2 апреля — физика и химия.8 апреля — устная часть экзамена по иностранному языку.9 апреля — биология и письменный экзамен по иностранным языкам.Резервные дни для сдачи экзаменов предусмотрены с 15 по 23 апреля. Сдать ЕГЭ можно будет в белгородской гимназии № 1. Всего в 2016 году в досрочной сдаче ЕГЭ в России будут участвовать около 19 тысяч человек, большинство из них — выпускники прошлых лет. Напомним, что за ходом экзаменов можно будет следить онлайн. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» не пропустил «скорую». В субботу, 2 июля, в Белгороде на перекрёстке улицы Студенческой и проспекта Богдана Хмельницкого столкнулись «Лада Гранта» и машина «скорой помощи». В ГИБДД по Белгородской области рассказали, что 41-летний водитель не уступил дорогу «скорой» с включёнными проблесковыми маячками. В аварии пострадал сам водитель «Лады» и двое пассажиров «скорой помощи» — 33-летняя женщина и 36-летний мужчина. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?122"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-7265151_1353126", -7265151, 1353126, 'fEzrWja6VXvwTBLHxgUgOflWjAU', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); По информации пресс-службы управления ГИБДД по Белгородской области, в регионе за сутки произошли две аварии, в которых пострадали двое человек. В понедельник, 10 октября, утром на улице Октябрьской села Незнамово Старооскольского городского округа 39-летний водитель на ВАЗ-2109 сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочка жива, но получила травмы. Её отвезли в городскую больницу. Экспертиза показала, что продукт, изъятый у 32-летнего жителя региона, нельзя есть. В Белгородской области на специальном полигоне избавились от контрафактного сыра, изъятого у 32-летнего жителя региона. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что по результатам экспертизы Россельхознадзора, товар неизвестного происхождения не прошёл проверку на качество и признан непригодным для употребления в пищу. Весь изъятый сыр уничтожен, а белгородца привлекли к административной ответственности.В полиции пояснили, что 15 марта сотрудники ДПС задержали автомобиль «Хонда». При осмотре полицейские обнаружили, что салон и багажник машины забит сыром. Документов на продукцию у водителя не оказалось. Владелец груза пояснил, что купил его у неизвестного гражданина для перепродажи. Белгородская епархия отметит своё 20-летие крестным ходом и вручением патриарших наград. 16 и 17 сентября Белгородская епархия отметит 20-летие образования и 104 года со дня обретения мощей святителя Иоасафа. На торжества приедут делегации из Казахстана, Польши, Украины, Беларуси и Сербии.В первый день, 16 сентября, православные пройдут крестным ходом от Николо-Иоасафовского собора к Соборной площади. Там в 15:20 откроют и освятят часовню князя Владимира. Здесь также вручат патриаршую награду генеральному директору «Агро-Белогорья» Владимиру Зотову.17 сентября в «Белэкспоцентре» презентуют выставку «Ангел Святого Белогорья». Злоумышленников задержала полиция. В Губкине патруль ППС задержал двух мужчин, которые грузили мешок с яблоками в багажник своего автомобиля. Как выяснилось, отец и сын, жители Прохоровского района, приехали в частный яблоневый сад и украли около 100 килограммов яблок, чтобы продать их.На мужчин завели уголовное дело по факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Ведётся следствие. Зрители «Синема Парка» увидят спектакль «Игра в джин» режиссёра Галины Волчек. Во вторник, 12 апреля, в кинотеатре «Синема Парк» состоится трансляция спектакля московского театра «Современник» «Игра в джин». Режиссёр постановки — Галина Волчек. В главных ролях Валентин Гафт и Лия Ахеджакова. Начало сеанса в 19:00, цена билета — 300 рублей.Трансляция спектакля проходит в рамках проекта «Театральная Россия». Проект «Театральная Россия» — культурно-социальный проект, реализуемый фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры России, Министерства образования и науки России, полномочного представителя президента РФ в ЦФО, губернаторов, региональных управлений и министерств культуры, а также представителей местных администраций в регионах. В основе масштабного проекта «Театральная Россия» — идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции. С помощью высокоскоростного интернета и современных технологий, проводится прямая трансляция спектаклей из знаменитых театров двух столиц на широкие экраны кинотеатров в нескольких городах России. В аварии погибла пассажирка иномарки, а водитель микроавтобуса и семь его пассажиров попали в больницу. В субботу, 27 августа, в ГИБДД по Белгородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Ивнянском районе. По уточненным данным, в аварии ранения получили 12 человек, в том числе трое детей. В пресс-службе ведомства рассказали, что ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса «Мерседес». Мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2112 и «Тойоту», от удара отечественную легковушку отбросило на обочину, где стояла разметочная машина. От полученных травм на месте аварии скончалась 42-летняя пассажирка микроавтобуса. В больницы с различными травмами попали водитель микроавтобуса и семь его пассажиров, в том числе 11-летний ребёнок, госпитализированы также водитель разметочный машины, восьмилетний пассажир «Тойоты», 24-летняя и 13-летний пассажиры ВАЗа.За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновнику аварии грозит до пяти лет лишения свободы. 26-летняя Алёна Смородина уже два года работает в компании «Аэрофлот». В финал конкурса «Топ самых красивых стюардесс России-2016» прошла девушка из Старого Оскола. 26-летняя Алёна Смородина два года работает в компании «Аэрофлот». Вместе с Алёной в финале участвуют 28 девушек из гражданской и бизнес-авиации. Председатель областной Думы считает, что местный опыт будут перенимать и в других регионах. В Белгороде продолжают обсуждать варианты проведения выпускных вечеров в школах. Игорь Шаповалов рассказал членам Общественного совета при областном департаменте образования, что на сегодняшний день придумано два варианта проведения школьных балов.— Ориентировочная дата в этом году — 20 июня, суббота. Первая модель — это проведение праздничных мероприятий на базе общеобразовательных учреждений: вручение аттестатов и вручение медалей федерального уровня в школах. Время определяется органом местного самоуправления, но завершиться всё должно не позднее 22:00. Этот формат приемлем для особо удалённых общеобразовательных учреждений. Вторая возможная схема состоит из двух частей. Во-первых, вручение аттестатов и чествование выпускников в школах, к примеру с 14:00 до 17:00, во-вторых, общегородские или общерайонные мероприятия, где происходит чествование медалистов федерального уровня. Такой формат уже избрали более половины муниципалитетов. Завершение всех праздничных мероприятий — не позднее 22:00, чтобы к 23:00 выпускники добрались домой, как предписывает закон Белгородской области «Об ответственности родителей за воспитание детей», — рассказал начальник областного департамента образования Игорь Шаповалов.По его словам, 21 июня в филармонии должен состояться общеобластной праздник, на котором будут вручать награды золотым и серебряным медалистам. Возможно, там будет присутствовать губернатор Евгений Савченко.Игорь Шаповалов заявил, что речь не идет о запрете или отмене выпускных балов.— Мы поступаем более честно. Мы упорядочиваем выпускные и даём вариативность при их проведении. До 22:00 мы обеспечиваем всё, что необходимо для праздника, не требуя от родителей никаких денег, проводим мероприятие силами выпускников, учебного заведения и муниципалитета. А дальше, после 22:00, мы просим, чтобы родители взяли под свой контроль ответственность за жизнь, здоровье и поведение своих детей.Председатель облдумы Василий Потрясаев считает, что белгородские нововведения в проведении выпускных со временем поддержат и в других регионах.— Никто, конечно, иллюзий не питал, когда мы ставили ребром вопрос об изменении подхода к проведению выпускных. Но мы с вами стоим у начала большого пути, пусть здесь мы будем первыми, но придёт время, и за нами пойдут последователи.— Мы, сами школы, к сожалению, породили тот факт, что выпускной больше, чем дети, хотят родители. Это родители хотят «сидеть» и праздновать, они даже покупают себе наряды лучше, чем детям. Традиции выпускного вечера мы превратили в свадебные обряды. От этого нужно избавляться, — считает директор Шелаевской средней общеобразовательной школы Валуйского района, заместитель председателя Общественного Совета Василий Подерягин. Завод Вячеслава Леденёва в Волоконовском районе производит сыр-«косичку». О том, как налаживали производство, почему «косу» крутят вручную, и в чём особенность этого продукта, корреспонденту «Фонаря» рассказал управляющий заводом Олег Горбань. Сегодня этот мини-завод занимает второе место в России по производству сыра-косички. А начинался бизнес в 2004 году с организации пункта приёмки молока: у населения принимали сырьё и перепродавали его на заводы. Вскоре появилась идея о создании собственного производства по переработке молока. Начали искать свободные ниши, изучать спрос, и решили сделать ставку на сыр.— Мы поехали в Адыгею, пригласили местных сыроделов, они научили и нас самих, и наших работников крутить «косу». Этот вид сыра уникален тем, что получается он только в результате кропотливого ручного труда. Спрос на «косичку» очень велик, потому что крупн