Белгородцы записали песню, посвящённую четырёхлетию апрельской трагедии

22 апреля исполнилось четыре года с трагедии на Народном бульваре, когда были убиты шесть человек. Белгородец Сергей Бобрышев недавно опубликовал видео на песню «Белые птицы» на YouTube. Он написал текст ещё год назад, но только недавно видео на песню в исполнении студентки БГИИК Вероники Нестеровой появилось в интернете.
Напомним, что 22 апреля 2013 года от рук Сергея Помазуна погибли четверо взрослых и двое учениц. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает в «Полярной сове», самой северной пожизненной колонии России. Пострадавшего во время задержания курского полицейского Юрия Седых наградили орденом Мужества.
В феврале 2016 года в интернете появилась информация, что преступник скончался в тюрьме, но представители ФСИН России опровергли это.