Белгородцы записали песню, посвящённую четырёхлетию апрельской трагедии

Первый экзамен по математике состоится в понедельник, 21 марта. В Белгородской области начинается досрочная сдача Единых государственных экзаменов. На протяжении месяца — с 21 марта по 23 апреля — 56 белгородцев будут сдавать 13 предметов в форме ЕГЭ: 21 марта — математика (базовый уровень).23 марта — история и информатика и ИКТ.25 марта — русский язык.28 марта — математика профильного уровня.30 марта — обществознание.1 апреля — география и литература.2 апреля — физика и химия.8 апреля — устная часть экзамена по иностранному языку.9 апреля — биология и письменный экзамен по иностранным языкам.Резервные дни для сдачи экзаменов предусмотрены с 15 по 23 апреля. Сдать ЕГЭ можно будет в белгородской гимназии № 1. Всего в 2016 году в досрочной сдаче ЕГЭ в России будут участвовать около 19 тысяч человек, большинство из них — выпускники прошлых лет. Напомним, что за ходом экзаменов можно будет следить онлайн. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» не пропустил «скорую». В субботу, 2 июля, в Белгороде на перекрёстке улицы Студенческой и проспекта Богдана Хмельницкого столкнулись «Лада Гранта» и машина «скорой помощи». В ГИБДД по Белгородской области рассказали, что 41-летний водитель не уступил дорогу «скорой» с включёнными проблесковыми маячками. В аварии пострадал сам водитель «Лады» и двое пассажиров «скорой помощи» — 33-летняя женщина и 36-летний мужчина. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?122"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-7265151_1353126", -7265151, 1353126, 'fEzrWja6VXvwTBLHxgUgOflWjAU', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); По информации пресс-службы управления ГИБДД по Белгородской области, в регионе за сутки произошли две аварии, в которых пострадали двое человек. В понедельник, 10 октября, утром на улице Октябрьской села Незнамово Старооскольского городского округа 39-летний водитель на ВАЗ-2109 сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочка жива, но получила травмы. Её отвезли в городскую больницу. Экспертиза показала, что продукт, изъятый у 32-летнего жителя региона, нельзя есть. В Белгородской области на специальном полигоне избавились от контрафактного сыра, изъятого у 32-летнего жителя региона. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что по результатам экспертизы Россельхознадзора, товар неизвестного происхождения не прошёл проверку на качество и признан непригодным для употребления в пищу. Весь изъятый сыр уничтожен, а белгородца привлекли к административной ответственности.В полиции пояснили, что 15 марта сотрудники ДПС задержали автомобиль «Хонда». При осмотре полицейские обнаружили, что салон и багажник машины забит сыром. Документов на продукцию у водителя не оказалось. Владелец груза пояснил, что купил его у неизвестного гражданина для перепродажи. Белгородская епархия отметит своё 20-летие крестным ходом и вручением патриарших наград. 16 и 17 сентября Белгородская епархия отметит 20-летие образования и 104 года со дня обретения мощей святителя Иоасафа. На торжества приедут делегации из Казахстана, Польши, Украины, Беларуси и Сербии.В первый день, 16 сентября, православные пройдут крестным ходом от Николо-Иоасафовского собора к Соборной площади. Там в 15:20 откроют и освятят часовню князя Владимира. Здесь также вручат патриаршую награду генеральному директору «Агро-Белогорья» Владимиру Зотову.17 сентября в «Белэкспоцентре» презентуют выставку «Ангел Святого Белогорья». Злоумышленников задержала полиция. В Губкине патруль ППС задержал двух мужчин, которые грузили мешок с яблоками в багажник своего автомобиля. Как выяснилось, отец и сын, жители Прохоровского района, приехали в частный яблоневый сад и украли около 100 килограммов яблок, чтобы продать их.На мужчин завели уголовное дело по факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Ведётся следствие. Зрители «Синема Парка» увидят спектакль «Игра в джин» режиссёра Галины Волчек. Во вторник, 12 апреля, в кинотеатре «Синема Парк» состоится трансляция спектакля московского театра «Современник» «Игра в джин». Режиссёр постановки — Галина Волчек. В главных ролях Валентин Гафт и Лия Ахеджакова. Начало сеанса в 19:00, цена билета — 300 рублей.Трансляция спектакля проходит в рамках проекта «Театральная Россия». Проект «Театральная Россия» — культурно-социальный проект, реализуемый фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры России, Министерства образования и науки России, полномочного представителя президента РФ в ЦФО, губернаторов, региональных управлений и министерств культуры, а также представителей местных администраций в регионах. В основе масштабного проекта «Театральная Россия» — идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции. С помощью высокоскоростного интернета и современных технологий, проводится прямая трансляция спектаклей из знаменитых театров двух столиц на широкие экраны кинотеатров в нескольких городах России. В аварии погибла пассажирка иномарки, а водитель микроавтобуса и семь его пассажиров попали в больницу. В субботу, 27 августа, в ГИБДД по Белгородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Ивнянском районе. По уточненным данным, в аварии ранения получили 12 человек, в том числе трое детей. В пресс-службе ведомства рассказали, что ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса «Мерседес». Мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2112 и «Тойоту», от удара отечественную легковушку отбросило на обочину, где стояла разметочная машина. От полученных травм на месте аварии скончалась 42-летняя пассажирка микроавтобуса. В больницы с различными травмами попали водитель микроавтобуса и семь его пассажиров, в том числе 11-летний ребёнок, госпитализированы также водитель разметочный машины, восьмилетний пассажир «Тойоты», 24-летняя и 13-летний пассажиры ВАЗа.За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновнику аварии грозит до пяти лет лишения свободы. 26-летняя Алёна Смородина уже два года работает в компании «Аэрофлот». В финал конкурса «Топ самых красивых стюардесс России-2016» прошла девушка из Старого Оскола. 26-летняя Алёна Смородина два года работает в компании «Аэрофлот». Вместе с Алёной в финале участвуют 28 девушек из гражданской и бизнес-авиации. Председатель областной Думы считает, что местный опыт будут перенимать и в других регионах. В Белгороде продолжают обсуждать варианты проведения выпускных вечеров в школах. Игорь Шаповалов рассказал членам Общественного совета при областном департаменте образования, что на сегодняшний день придумано два варианта проведения школьных балов.— Ориентировочная дата в этом году — 20 июня, суббота. Первая модель — это проведение праздничных мероприятий на базе общеобразовательных учреждений: вручение аттестатов и вручение медалей федерального уровня в школах. Время определяется органом местного самоуправления, но завершиться всё должно не позднее 22:00. Этот формат приемлем для особо удалённых общеобразовательных учреждений. Вторая возможная схема состоит из двух частей. Во-первых, вручение аттестатов и чествование выпускников в школах, к примеру с 14:00 до 17:00, во-вторых, общегородские или общерайонные мероприятия, где происходит чествование медалистов федерального уровня. Такой формат уже избрали более половины муниципалитетов. Завершение всех праздничных мероприятий — не позднее 22:00, чтобы к 23:00 выпускники добрались домой, как предписывает закон Белгородской области «Об ответственности родителей за воспитание детей», — рассказал начальник областного департамента образования Игорь Шаповалов.По его словам, 21 июня в филармонии должен состояться общеобластной праздник, на котором будут вручать награды золотым и серебряным медалистам. Возможно, там будет присутствовать губернатор Евгений Савченко.Игорь Шаповалов заявил, что речь не идет о запрете или отмене выпускных балов.— Мы поступаем более честно. Мы упорядочиваем выпускные и даём вариативность при их проведении. До 22:00 мы обеспечиваем всё, что необходимо для праздника, не требуя от родителей никаких денег, проводим мероприятие силами выпускников, учебного заведения и муниципалитета. А дальше, после 22:00, мы просим, чтобы родители взяли под свой контроль ответственность за жизнь, здоровье и поведение своих детей.Председатель облдумы Василий Потрясаев считает, что белгородские нововведения в проведении выпускных со временем поддержат и в других регионах.— Никто, конечно, иллюзий не питал, когда мы ставили ребром вопрос об изменении подхода к проведению выпускных. Но мы с вами стоим у начала большого пути, пусть здесь мы будем первыми, но придёт время, и за нами пойдут последователи.— Мы, сами школы, к сожалению, породили тот факт, что выпускной больше, чем дети, хотят родители. Это родители хотят «сидеть» и праздновать, они даже покупают себе наряды лучше, чем детям. Традиции выпускного вечера мы превратили в свадебные обряды. От этого нужно избавляться, — считает директор Шелаевской средней общеобразовательной школы Валуйского района, заместитель председателя Общественного Совета Василий Подерягин. Завод Вячеслава Леденёва в Волоконовском районе производит сыр-«косичку». О том, как налаживали производство, почему «косу» крутят вручную, и в чём особенность этого продукта, корреспонденту «Фонаря» рассказал управляющий заводом Олег Горбань. Сегодня этот мини-завод занимает второе место в России по производству сыра-косички. А начинался бизнес в 2004 году с организации пункта приёмки молока: у населения принимали сырьё и перепродавали его на заводы. Вскоре появилась идея о создании собственного производства по переработке молока. Начали искать свободные ниши, изучать спрос, и решили сделать ставку на сыр.— Мы поехали в Адыгею, пригласили местных сыроделов, они научили и нас самих, и наших работников крутить «косу». Этот вид сыра уникален тем, что получается он только в результате кропотливого ручного труда. Спрос на «косичку» очень велик, потому что крупн
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суббота, 22 апреля
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http://bel.lada.ru/ds/lada-finance/?utm_source=fonar&utm_campaign=omd_lada

Белгородцы записали песню, посвящённую четырёхлетию апрельской трагедии

Сергей Бобрышев написал песню, а студентка БГИИК Вероника Нестерова её исполнила.

22 апреля исполнилось четыре года с трагедии на Народном бульваре, когда были убиты шесть человек. Белгородец Сергей Бобрышев недавно опубликовал видео на песню «Белые птицы» на YouTube. Он написал текст ещё год назад, но только недавно видео на песню в исполнении студентки БГИИК Вероники Нестеровой появилось в интернете.

Напомним, что 22 апреля 2013 года от рук Сергея Помазуна погибли четверо взрослых и двое учениц. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает в «Полярной сове», самой северной пожизненной колонии России. Пострадавшего во время задержания курского полицейского Юрия Седых наградили орденом Мужества.

Фото vk.com/belinter

В феврале 2016 года в интернете появилась информация, что преступник скончался в тюрьме, но представители ФСИН России опровергли это.

Андрей Маслов

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#Сергей Помазун #Белгород #БГИИК
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