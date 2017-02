​В Белгороде открыли выставку экспонатов из переработанного металла

Полиция разыскивает виновника аварии, произошедшей 19 октября. ГИБДД по Белгородскому району ищет свидетелей ДТП, произошедшего 19 октября в посёлке Северном на улице Садовой. В полиции рассказали, что водитель на «Газели» белого цвета сбил женщину-пешехода. Жертва была госпитализирована с травмами, сейчас её жизни ничего не угрожает.Госавтоинспекция просит свидетелей аварии помочь в поисках водителя. Автомобилистов просят предоставить записи с видеорегистраторов. Их можно принести по адресу: Белгород, улица Молодёжная, 1а. Телефон для получения дополнительной информации — +7 (4722) 51-77-16. 12-летняя девочка попала в больницу с переломом основания черепа. В пятницу, 3 июня, ОМВД по Корочанскому району возбудило уголовное дело по факту падения фрагмента стены на 12-летнюю девочку. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что возбуждения уголовного дела потребовала районная прокуратура. Школьница получила тяжёлые травмы — она госпитализирована в областную больницу с переломом основания черепа.По данным УМВД по Белгородской области, 30 мая, в Короче на улице Советской фрагмент облицовочной стены здания упал на ребёнка. Экстремальный подарок Виолетте и Андрею Коротеевым сделало руководство регионального УМВД. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Накануне праздника супружеская пара сотрудников УМВД Белгорода Виолетта и Андрей Коротеевы впервые прыгнули с парашютом. Виолетта — инспектор по делам несовершеннолетних, ей муж Андрей — сотрудник уголовного розыска. Коротеевы поженились около двух месяцев назад.— Ежегодно к Дню семьи, любви и верности мы готовим интересные мероприятия, которые напрямую касаются полицейских семей. В прошлом году мы подарили одной паре вертолётную экскурсию, а в этом решили заняться экстримом и подарить курс обучения и прыжок с парашютом. Примечательно, что сначала о подарке узнала жена, она же сразу и согласилась. Муж дал согласие постфактум. Я думаю, что это будет хороший пример для других сотрудников полиции. Какого-то конкурса у нас не было. Мы выбирали пару сами. Понятно, что это должна была быть молодая семья, также мы учитывали профессиональные качества, — рассказал начальник пресс-службы УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук. В следственном управлении возбудили уголовное дело, полиция проводит проверку. В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту избиения задержанного в отделе полиции. В преступлении подозревают двух участковых из Губкинского района. По информации пресс-службы следственного управления, жертва побоев получил тяжёлые травмы. Двое подозреваемых полицейских задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». В УМВД по Белгородской области рассказали, что инцидент произошёл в апреле 2015 года. В ведомстве проводят проверку действий своих сотрудников. Если проверка подтвердит факт избиения задержанных, то полицейских уволят. Также в сообщении пресс-службы УМВД отмечается, что может быть наказан и непосредственный руководитель участковых. Фотоконкурс «Я — бережный пользователь энергоресурсов» проводили среди детей от шести до 17 лет. Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» назвал победителя и призёров детского фотоконкурса о бережном использовании энергоресурсов.Победителем стал семиклассник Максим Гринёв из Корочанского района, который прислал две работы. На одной он показал, что важно правильно выбирать электроприборы, на второй, что экономить энергию можно, используя строительный утеплитель. Второе и третье место заняли белгородские школьники. Второклассник Ярослав Зубаков сравнил энергосберегающие лампы и лампы накаливания. А девятиклассник Даниил Малышев занял третье место, сочинив к фотографии стихотворение о способах энергосбережения. В интернет-голосовании победил девятиклассник из Проховки Андрей Борзых. В группе «Энерголандия» его фотографию «Даже Барсику понятно: экономить свет — прррриятно!» оценили более 800 человек.Все участники конкурса в конце декабря получат подарки и призы. Всего на конкурс прислали 30 работ из Белгородского, Корочанского, Красногвардейского, Губкинского и Прохоровского районов. Организаторы лиги рассказали, почему зрители не увидели на игре Сборную БГТУ. В Белгороде завершились полуфинальные игры Слобожанской лиги КВН. В финал, который пройдёт 22 ноября, по итогам первой игры вышли сборная НАО из Нарьян-Мара и «Квест» из Москвы, а по итогам второй — белгородская команда «Пушка» и питерская «Во все тяжкие». Позже жюри добрали Сборную МАИ и «Калифорнию». Почитать, как проходила первая и вторая игра можно в наших текстовых онлайнах.Во втором полуфинале стало известно, что «Сборная БГТУ», которая должна была там выступать, выбыла из лиги.— Они снялись с игры сами. У них были сложности с появлением на редактуре. Слабый материал. Ребята приняли решение не продолжать сезон, — пояснили организаторы. , что в полуфиналах играли Сборная НАО из Нарьян-Мара, «Космические Вопли Н», «Квест», сборная МАИ и «Калифорния» из Москвы, «Малыши-карандаши» из Донецка, «Вечерний Штутгарт» из Соснового Бора, «Пушка» из Белгорода, «Парк Победы» и «Во все тяжкие» из Санкт-Петербурга. В ОНФ назвали этот инцидент «вопиющим проявлением невежества к ветеранам». Пресс-служба УМВД по Белгородской области начала проверку по факту мытья автомобиля неизвестным мужчиной рядом с военным мемориалом «Атаманский лес» в Старом Осколе (коврики из атовмобиля лежали прямо на ступенях памятника — прим. ред.). — Полиции об этом факте стало известно сразу после того, как материалы появились в социальных сетях. Начальником УМВД России по Старому Осколу назначена проверка по данному факту. Проведение проверки поручено руководителям двух подразделений: уголовного розыска и ГИБДД по Старому Осколу. Если в действиях автовладельца установят состав преступления или правонарушения, то он будет привлечен к ответственности, — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Алексей Гончарук. Представители общественности осудили действия неизвестного и назвали их «вопиющим проявлением невежества по отношению к памяти людей, которые пережили Великую Отечественную войну». — Подобное поведение говорит о крайней стадии бескультурья. А демонстрация бескультурья в публичном пространстве недопустима. Это плевок в лицо прежде всего ныне здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны, которые помнят те трагические события. Хорошо, что пользователи соцсетей так жёстко отреагировали на это хамство. Хорошо, что среди нас есть люди, которые помнят и чтят нашу историю и будут передавать своим детям знания о ней, основанные на фактах. А правоохранительным органам обязательно надо проверить этот факт вандализма и осквернения в отношении памятника, посвященного Великой Отечественной войне, — цитирует сопредседателя регионального штаба ОНФ Саратовской области Людмилу Бокову пресс-служба Общероссийского народного фронта. Фотография мужчины, который мыл автомобиль рядом с братской могилой, появилась в социальной сети «ВКонтакте» утром в понедельник, 12 сентября. Фото veselka.mobiОрганизаторы рассчитывают, что турнир соберёт больше 150 человек. — Идея турнира пришла Дмитрию, главному организатору. У него часто возникают идеи, которые кто-то может посчитать нестандартными, несерьёзными. Но я разделяю его взгляд на мир, — рассказал Артемий Вендин, один из организаторов состязания.На игру можно будет прийти с группой поддержки. Причём билеты надо купать только участникам турнира и тем, кто хочет поучаствовать в розыгрыше подарков. Для остальных вход свободный. — У нас будет профессиональный рефери, который прошёл обучение в специальной школе рефери для игры «Камень-ножницы-бумага», — сказал Дмитрий Помеленок, добавив, что это заявление не нужно воспринимать чересчур серьёзно. Ведущий проведёт жеребьёвку по корешкам билетов, по итогам которой определят пары участников (первого выберет сам ведущий, а второго — сам участник). Выигравший переходит во второй тур, а проигравший участвует в розыгрыше призов от партнёров и спонсоров игры. Мика вместе с храброй подругой Дженни отправляется на поиски волшебного цирка и загадочного чародея. Несмотря на свою «детскую» обложку, книга не совсем детская. Это как Роальд Даль, только про цирк.