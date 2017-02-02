​В Белгороде открыли выставку экспонатов из переработанного металла

В Белгороде открылась выставка «Вторая жизнь металла», в которой представлено около 100 экспонатов из переработанного металла. Чтобы сделать деталь композиции, кузнецы используют сварку, холодную и горячую ковку, чеканку, а потом из этих частей создают различные металлические произведения. Над созданием экспозиции трудились член Союза кузнецов России, член творческого Союза художников РФ Владимир Агарков и участники свободной студии металлопластики Дмитрий Долженко и Виталий Воробьёв.
Напомним, что фильм «И заговорит металл» о творчестве Владимира Агаркова в 2016 году стал лауреатом конкурса игрового и документального кино «Короткий метр.
Посмотреть на бесплатную экспозицию можно в Славянском центре культуры Белгородского института искусств и культуры (улица Губкина 53, кабинет 1.5 — прим.ред.). Выставка будет работать каждый день с 10 утра до 17:00 вечера до 15 февраля.