Фёдор Емельяненко VS Мэтт Митрион. Как это будет

В субботу, 18 февраля, в американском городе Сан-Хосе Фёдор Емельяненко выйдет на ринг против американца Мэтта Митриона. В России поединок покажут в прямом эфире по телеканалу «Матч ТВ». Из-за разницы во времени трансляция будет идти в ночь с субботы на воскресенье в пять часов утра.



Бой проводит американская спортивная организация Bellator MMA. Президент компании Скотт Кокер надеется на высокие рейтинги поединка.

— Если во время главного события мы сможем пробить потолок в 2 миллиона зрителей, я думаю, это снова будет фантастический рейтинг, — пояснил Кокер.

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К бою Фёдор Емельяненко готовился в Старом Осколе, там он даже провёл открытую тренировку, где рассказал о том, как относится к своему сопернику:

«Я был на его победном бою в Англии, но виделись мы только на пресс-конференции и официальных встречах. Закулисных разговоров не было. Радует, что он относится ко мне уважительно. Никаких выпадов, выскочек. Культурный, хороший боец с быстрыми руками, с хорошей ударной техникой, моложе, потяжелее... Будем готовиться».

Тренер белгородского спортсмена Александр Мичков пояснил, что у Мэтта высокий рост и «длинные конечности», к тому же он левша.

— Довольно-таки быстрый, хорошо перемещается «на ногах», что может вызвать проблемы. Ведёт бой в довольно-таки жёсткой манере — любит подраться, побить руками, может «зарубиться», как у нас говорят. Бьёт довольно-таки жёстко. Тяжёлый вес — тяжёлый удар. Но я бы не сказал, что у него есть какие-то коронные комбинации. Ведёт он сумбурный бой, надеясь на свою физическую силу и на свой тяжёлый удар. В результате он и пропускал — были нокауты, — заключает тренер.

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По информации интерес-издания RSUTE , Мэтту Митриону 38 лет, он играет в американский футбол, в его спортивной карьере 11 побед (10 нокаутом) и пять поражений. Для Емельяненко бой с американцем будет 42-й в карьере. У белгородского спортсмена 36 побед (11 нокаутом) и четыре поражения, ещё один бой признали несостоявшимся.

Скриншот с сайта rsute.ru