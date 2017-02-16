​В Белгороде пройдёт региональный отбор фестиваля «Робофест-2017»

В пятницу, 17 февраля, в БГТУ имени Шухова пройдёт региональный этап отбора фестиваля «Робофест-2017». Соревнования начнутся в 10 часов утра в Студенческом дворце культуры университета.
В отборе участвуют школьники из восьми школ региона и детского технопарка BelRobot. Участников разделили на две возрастные категории: младшую (9-10 лет) и старшую (11-12лет). Основное задание конкурса — собрать робота и запрограммировать его на выполнение определённой задачи.
Всего четыре вида заданий и соответствующих номинаций: запрограммировать робота нарисовать рисунок, рассортировать банки по цветам, пройти с максимальной скоростью и проехать по заданной траектории.
Победители соревнования будут представлять регион на Всероссийском этапе фестиваля «Роботофест-2017».
— «РобоФест» — крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от шести до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки. Идея его проведения родилась у Олега Дерипаска в 2007 году при посещении Североамериканских всемирных соревнований роботов FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology — «Развитие и поощрение интереса к науке и технике»). В России на тот момент не было единой программы поддержки робототехники и инженерных специальностей. При этом наша страна всегда была знаменита своими физиками, математиками, изобретателями, инженерами. Возродить престиж инженерных профессий в России, привить интерес к ним со школьной скамьи — ключевые задачи «РобоФеста», — поясняют организаторы.