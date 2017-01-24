​Фёдор Емельяненко дал интервью журналистам перед боем с Мэттом Митрионом [видео]

Фёдор Емельяненко и его команда дали интервью журналистам в предверии боя с Мэттом Митрионом, бывшем бойцом UFC. Сам бой пройдёт 18 февраля в Сан-Хосе. Спортсмен подписал контракт с Bellator, спортивной организацией занимающейся проведением турниров по смешанным единоборствам.
— Это сильная и известная в Америке версия ММА, даже имеющая своё телевидение. Фёдор в этой версии уже выступал, поэтому ему там всё знакомо, — рассказал Владимир Воронов, тренер спортсмена.
Также тренер объяснил, что готовиться к бою Фёдор будет в Старом Осколе, в родном для него Дворце спорта ОЭМК имени Святого князя Александра Невского. Другой наставник белгородского спортсмена Александр Мичков прокомментировал боевой стиль соперника.
— Соперник довольно-таки интересный и непростой: высокий, длинные конечности, левша. Довольно-таки быстрый, хорошо перемещается „на ногах“, что может вызвать проблемы. Ведёт бой в довольно-таки жёсткой манере — любит подраться, побить руками, может „зарубиться“, как у нас говорят. Бьёт довольно-таки жёстко. Тяжёлый вес — тяжёлый удар, — оценивает Александр Мичков, тренер Фёдора Емельяненко. — Но я бы не сказал, что у него есть какие-то коронные комбинации. Ведёт он сумбурный бой, надеясь на свою физическую силу и на свой тяжёлый удар. В результате он и пропускал — были нокауты.
Сам Емельяненко называет своего соперника «культурным бойцом»:
«Я был на его победном бою в Англии, но виделись мы только на пресс-конференции и официальных встречах. Закулисных разговоров не было. Радует, что он относится ко мне уважительно. Никаких выпадов, выскочек. Культурный, хороший боец с быстрыми руками, с хорошей ударной техникой, моложе, потяжелее... Будем готовиться».
У белгородского спортсмена есть и иностранный наставник — голландец Питер Тайссе, который следит за техникой спортсмена и проводит с ним тренировки по кикбоксингу. Тайссе рассказал, что каждая тренировка начинается с пробежки полуторачасового кросса. Тренерам помогает спарринг-партнёр Фёдора, — чемпион мира турнира M-1 Challenge 63 Виктор Немков. Он говорит, что Емельяненко мотивирован и находится в хорошей форме перед турниром.