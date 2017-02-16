​В Белгороде полицейские проверят школу, в которой школьница сломала ноги

Следственное управление СК по Белгородской области проверит белгородскую школу № 45, где 12-летняя школьница сломала ноги во время внеурочных занятий. Об инциденте стало известно после того, как о нём написали в белгородских СМИ.
— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства получения девочкой тяжелых травм, дана правовая оценка действиям преподавателей и руководства учебного заведения, соблюдения правил безопасности и охраны здоровья ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решения, — поясняют в пресс-службе регионального Следственного управления СК.
Напомним, что 12-летняя Ольга Короленко сломала обе ноги во время внеурочных занятий на спортивном комплексе регионального МЧС. Она вместе с другими учениками 6-9 классов готовилась к соревнованиям по пожрано-прикладному спорту. Подробнее об инциденте можно прочитать в нашем материале.