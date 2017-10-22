Песни про рыжих и привет из Сочи. Как шутили на первом полуфинале Слобожанской лиги КВН-2017

В полуфинале было три этапа: приветствие, музыкальный триатлон и музыкальное домашнее задание. Приветствие открыла команда «Пальцем в небо» из Донецка. Больше всего запомнилось появление корейки-гопницы под строчки Скриптонита «Раздеваю догола малую...».

— Слышь, а вы видели, как мой батя там кипиш на США наводит?

— Ты до сих пор думаешь, что Ким Чен Ын — твой отец?

— Ну откуда тогда я такая взрывная?

— Ну то, что ты отметелела промоутера за сижку, ещё ни о чём не говорит.

— Я просто мимо проходила.

— А теперь ты по 115-й проходишь.

— С детства мечтала , чтоб у меня парень был из Воронежа.

— Мы в Белгороде.

— Из Белгорода.

***

Вторая команда «Мне бы лето» сразу же решила поделиться со зрителями некоторыми изменениями. Например, её участник Ваня похудел, а Юля ждёт ребёнка. Однако, все единодушны в том, что, глядя на них, всё кажется наоборот.

Фото vk.com/kvnsloboganka

— Друзья, — говорит один из кавээнщиков, — чтобы победить, нам нужно удивить самих белгородцев!

— О, так я знаю, я специально для этого мел привёз!

— Этим ты их никак не удивишь.

— Так ты чё, он же цветной.

Миниатюры парней чередовались с шуточными вставками рыжеволосой Юли. Как сказал ведущий: «Благодаря этой команде мы услышали все песни про рыжих».

— А я в разговоре, как плохая татуировка, иногда приходится и перебивать, — говорит о себе Юля.

Самой взрывной оказалась шутка про деревенского парня, у которого развязался единственный галстук.

— Да как так-то? Его ж никто не умеет завязывать. Он мне ещё от деда достался таким.

— Ну, так может просто без него пойдёшь?

— Что? Я председатель совхоза!

— И чё?

— Это единственное, что меня от них отличает.

Белгородская команда «Голова» начала своё выступление с эффектного выхода с вогом от колоритного Александра Дружченко. В конце он даже сделал дроп-элемент падения на ногу. Начали они также с новости о беременности:

— Пацана, пацаны. У меня, короче, девушка забеременела.

— Ох, ёлки, и чё ты будешь делать?

— Ничего. Её никто не заставлял.

Фото vk.com/kvnsloboganka

Участники всё время подкалывали друг друга.

— А ты кто такая?

— Я сама красивая в команде.

— Это потому, что тебе с нами повезло.

— Котёнок, а что ты делаешь сегодня вечером?

— Судя по всему, отшиваю очередного нищеброда.

— Тогда можешь сделать так, чтобы мне сегодня было хорошо.

— Секса не будет.

— Хорошо.

Ребята пришли к выводу, что для победы им нужно принести в жертву белгородскому богу КВН прекрасную девушку.

— Я готова, — сказала одна из участниц.

— Жаль, что у нас таких нет.

— Ох, Александр, знаете, вы уже которую игру всех женщин в зале бесите.

— В смысле?

— То, что жрёте и не толстеете.

Участники представили миниатюру о ребёнке, который провёл лето в деревне.

— Сынок, ну рассказывай, как лето?

— Вы чё издеваетесь?

— Мы что зря всё лето работали, чтоб тебя за границу отправить?

— А нечего за границами делать. Вы бы лучше деньги на сберкнижку положили.

— Это ж откуда такие знания?

— А я, Петровна, теперь много чего знаю. И вообще, негоже это.

— Что негоже, сынок?

— Негоже стоять, пока там «Играй гармонь идёт».

— У нас с отцом для тебя плохая новость: твоего хомяка больше нет.

— Да все мы там будем.

— (отец) Ты чё ещё и куришь?

— Да, только бабке не говори.

— Я тебя сейчас за это в угол поставлю.

— Ставь. Всё равно всех в угол не переставите.

Завершила конкурс приветствий «Сборная МАИ». Команда решила быть в тренде и составила по примеру Павла Дурова список семи вещей, от которых они отказываются в выступлении. Туда попали слова «антихайп» и «эщкере». Два парня из зала, скосившие под школьников-хипстеров, вышли из зала со словами: «Ну и на фига мы сюда приходили?». Выступление сопровождал рэп Элджея и «Грибов».

Фото vk.com/kvnsloboganka

Участники показали отношение к людям, которые шлют голосовые сообщения во «ВКонтакте». Высмеяли хайповых школяров, которые нашли 5 тысяч и не знали, что с ними делать. А от этой миниатюры зал просто «выпал»:

Типичная тёлка устроилась криминалистом.

— Где труп?

— Вот.

— (трупу) О, привет!

— Вы можете сфотографировать место преступления?

— Угу.

Повернула голову трупу.

— Вы зачем его трогаете?

— Ну, у него явно эта сторона нерабочая.

— Просто делайте свою работу.

— «Хаааршо»... Ну, тут всё понятно. Ну, эта мордочка собачки в снэпчате ему явно не идёт.

Музофлон

Несколько карапуль, прозвучавших во время музыкального триатлона:

«Пальцем в небо», Донецк:

— Ай люли-люли-люли, я выхватил от бати за то, что взял у Юли померить её платье.

«Мне бы лето», Москва:

— Я рисую на асфальте своим ногтем слово «Кальций».

— Фильмы для взрослых смотрел, прикрыв тихонько дверцу.

Там охранник согрел секретарше сердце.

Но вот заходит отец.

Ах ты, судьба- злодейка.

Я — выключать: у пульта села батарейка.

«Сборная МАИ», Москва:

— Губки бантиком, бровки домиком — хрен догадаешься, что раньше был Толиком.

Музыкальное домашнее задание

Мужчина — тонкая душа

Музыкальное задание команды из Донецка началось с песни группы «Любэ» «Только мы с конём», которой, собственно, закончили музофлон команда «МАИ». Этот казус рассмешил зрителей. Участники посвятили оду осени, рассказав, о том, что хандра одолевает не только слабый пол, но и сильный.

«Два ноль — три ноль. Это время, когда пора домой»

Участники «Сборной МАИ» своё выступление посвятили молодёжи, которая зависает в караоке-клубах. Команда решила создать свой клуб со светоотражающими жилетками и красными флажками. Назвали они его «семафорным». Ребята инсценировали песни, которые разделили на виды. Например, политической песней оказался трек «Я тебя бум-бум-бум» (об отношениях Америки и России).

«Семафорное» караоке сменило нетривиальное соединение эпизодов клипов «зашкварных» исполнителей и советских кинофильмов.

Тема рэпа действительно оказалась хайповой, и «Сборная МАИ» решила не останавливаться и зачитала текст про маменьких сынков:

— «Два ноль — три ноль. Это время когда пора домой, а то получишь ррррремня».

— Вчера исполнилось 24. Мне впервые шампанского налили. Я себя крутым возомнил. Беру ручку — типа покурил.

Затем вышел парень, который живёт с бабушкой:

— Красная горка — 23 апреля, мы с моей бабушкой на одной теме!

Если по домофону говорят «Я», открывайте!

Для чего нужен тамбур, дыра с тонной проводов в комнате, домофон и почему не стоит открывать скорой? Команда «Мне бы лето» показала реалии русского быта на примере осмотра квартиры иностранцем.

«Ты роняешь Запад, Вова»

Команда «Голова» приготовила поздравление президенту на 66-й день рождения. Приятным бонусом сталообращение к Слобожанской лиге КВН с Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи от участника «Головы» Александра Семёнова. Встретив там китайца, он наконец-то спросил, где его чехол из AliExpress.

Пока жюри подсчитывало баллы, участник питерской команды «Закон и порядок» Артём вышел на сцену с заявлением: «Завтра моя команда играет здесь. Я хочу вам всем пригрозить. Завтра буду говорить более чётко и лаконично. „Закон и порядок“, друзья».

«Это была великая игра!»

— «Спартак — Севилья»: 5:1, — пошутил член жюри Андрей Шубный. — Вы выступили не менее круто.

С большим отрывом в финал вышла «Сборная МАИ», которая набрала 12 баллов. Белгородская «Голова» завершила полуфинал с 11,1 балла, «Пальцем в небо» — 9,8 балла, «Мне бы лето» — 9,5 балла.