Песни про рыжих и привет из Сочи. Как шутили на первом полуфинале Слобожанской лиги КВН-2017

В полуфинале было три этапа: приветствие, музыкальный триатлон и музыкальное домашнее задание. Приветствие открыла команда «Пальцем в небо» из Донецка. Больше всего запомнилось появление корейки-гопницы под строчки Скриптонита «Раздеваю догола малую...».
— Слышь, а вы видели, как мой батя там кипиш на США наводит?
— Ты до сих пор думаешь, что Ким Чен Ын — твой отец?
— Ну откуда тогда я такая взрывная?
— Ну то, что ты отметелела промоутера за сижку, ещё ни о чём не говорит.
— Я просто мимо проходила.
— А теперь ты по 115-й проходишь.
— С детства мечтала , чтоб у меня парень был из Воронежа.
— Мы в Белгороде.
— Из Белгорода.
***
Вторая команда «Мне бы лето» сразу же решила поделиться со зрителями некоторыми изменениями. Например, её участник Ваня похудел, а Юля ждёт ребёнка. Однако, все единодушны в том, что, глядя на них, всё кажется наоборот.
— Друзья, — говорит один из кавээнщиков, — чтобы победить, нам нужно удивить самих белгородцев!
— О, так я знаю, я специально для этого мел привёз!
— Этим ты их никак не удивишь.
— Так ты чё, он же цветной.
Миниатюры парней чередовались с шуточными вставками рыжеволосой Юли. Как сказал ведущий: «Благодаря этой команде мы услышали все песни про рыжих».
— А я в разговоре, как плохая татуировка, иногда приходится и перебивать, — говорит о себе Юля.
Самой взрывной оказалась шутка про деревенского парня, у которого развязался единственный галстук.
— Да как так-то? Его ж никто не умеет завязывать. Он мне ещё от деда достался таким.
— Ну, так может просто без него пойдёшь?
— Что? Я председатель совхоза!
— И чё?
— Это единственное, что меня от них отличает.
Белгородская команда «Голова» начала своё выступление с эффектного выхода с вогом от колоритного Александра Дружченко. В конце он даже сделал дроп-элемент падения на ногу. Начали они также с новости о беременности:
— Пацана, пацаны. У меня, короче, девушка забеременела.
— Ох, ёлки, и чё ты будешь делать?
— Ничего. Её никто не заставлял.
Участники всё время подкалывали друг друга.
— А ты кто такая?
— Я сама красивая в команде.
— Это потому, что тебе с нами повезло.
— Котёнок, а что ты делаешь сегодня вечером?
— Судя по всему, отшиваю очередного нищеброда.
— Тогда можешь сделать так, чтобы мне сегодня было хорошо.
— Секса не будет.
— Хорошо.
Ребята пришли к выводу, что для победы им нужно принести в жертву белгородскому богу КВН прекрасную девушку.
— Я готова, — сказала одна из участниц.
— Жаль, что у нас таких нет.
— Ох, Александр, знаете, вы уже которую игру всех женщин в зале бесите.
— В смысле?
— То, что жрёте и не толстеете.
Участники представили миниатюру о ребёнке, который провёл лето в деревне.
— Сынок, ну рассказывай, как лето?
— Вы чё издеваетесь?
— Мы что зря всё лето работали, чтоб тебя за границу отправить?
— А нечего за границами делать. Вы бы лучше деньги на сберкнижку положили.
— Это ж откуда такие знания?
— А я, Петровна, теперь много чего знаю. И вообще, негоже это.
— Что негоже, сынок?
— Негоже стоять, пока там «Играй гармонь идёт».
— У нас с отцом для тебя плохая новость: твоего хомяка больше нет.
— Да все мы там будем.
— (отец) Ты чё ещё и куришь?
— Да, только бабке не говори.
— Я тебя сейчас за это в угол поставлю.
— Ставь. Всё равно всех в угол не переставите.
Завершила конкурс приветствий «Сборная МАИ». Команда решила быть в тренде и составила по примеру Павла Дурова список семи вещей, от которых они отказываются в выступлении. Туда попали слова «антихайп» и «эщкере». Два парня из зала, скосившие под школьников-хипстеров, вышли из зала со словами: «Ну и на фига мы сюда приходили?». Выступление сопровождал рэп Элджея и «Грибов».
Участники показали отношение к людям, которые шлют голосовые сообщения во «ВКонтакте». Высмеяли хайповых школяров, которые нашли 5 тысяч и не знали, что с ними делать. А от этой миниатюры зал просто «выпал»:
Типичная тёлка устроилась криминалистом.
— Где труп?
— Вот.
— (трупу) О, привет!
— Вы можете сфотографировать место преступления?
— Угу.
Повернула голову трупу.
— Вы зачем его трогаете?
— Ну, у него явно эта сторона нерабочая.
— Просто делайте свою работу.
— «Хаааршо»... Ну, тут всё понятно. Ну, эта мордочка собачки в снэпчате ему явно не идёт.
Музофлон
Несколько карапуль, прозвучавших во время музыкального триатлона:
«Пальцем в небо», Донецк:
— Ай люли-люли-люли, я выхватил от бати за то, что взял у Юли померить её платье.
«Мне бы лето», Москва:
— Я рисую на асфальте своим ногтем слово «Кальций».
— Фильмы для взрослых смотрел, прикрыв тихонько дверцу.
Там охранник согрел секретарше сердце.
Но вот заходит отец.
Ах ты, судьба- злодейка.
Я — выключать: у пульта села батарейка.
«Сборная МАИ», Москва:
— Губки бантиком, бровки домиком — хрен догадаешься, что раньше был Толиком.
Музыкальное домашнее задание
Мужчина — тонкая душа
Музыкальное задание команды из Донецка началось с песни группы «Любэ» «Только мы с конём», которой, собственно, закончили музофлон команда «МАИ». Этот казус рассмешил зрителей. Участники посвятили оду осени, рассказав, о том, что хандра одолевает не только слабый пол, но и сильный.
«Два ноль — три ноль. Это время, когда пора домой»
Участники «Сборной МАИ» своё выступление посвятили молодёжи, которая зависает в караоке-клубах. Команда решила создать свой клуб со светоотражающими жилетками и красными флажками. Назвали они его «семафорным». Ребята инсценировали песни, которые разделили на виды. Например, политической песней оказался трек «Я тебя бум-бум-бум» (об отношениях Америки и России).
«Семафорное» караоке сменило нетривиальное соединение эпизодов клипов «зашкварных» исполнителей и советских кинофильмов.
Тема рэпа действительно оказалась хайповой, и «Сборная МАИ» решила не останавливаться и зачитала текст про маменьких сынков:
— «Два ноль — три ноль. Это время когда пора домой, а то получишь ррррремня».
— Вчера исполнилось 24. Мне впервые шампанского налили. Я себя крутым возомнил. Беру ручку — типа покурил.
Затем вышел парень, который живёт с бабушкой:
— Красная горка — 23 апреля, мы с моей бабушкой на одной теме!
Если по домофону говорят «Я», открывайте!
Для чего нужен тамбур, дыра с тонной проводов в комнате, домофон и почему не стоит открывать скорой? Команда «Мне бы лето» показала реалии русского быта на примере осмотра квартиры иностранцем.
«Ты роняешь Запад, Вова»
Команда «Голова» приготовила поздравление президенту на 66-й день рождения. Приятным бонусом сталообращение к Слобожанской лиге КВН с Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи от участника «Головы» Александра Семёнова. Встретив там китайца, он наконец-то спросил, где его чехол из AliExpress.
Пока жюри подсчитывало баллы, участник питерской команды «Закон и порядок» Артём вышел на сцену с заявлением: «Завтра моя команда играет здесь. Я хочу вам всем пригрозить. Завтра буду говорить более чётко и лаконично. „Закон и порядок“, друзья».
«Это была великая игра!»
— «Спартак — Севилья»: 5:1, — пошутил член жюри Андрей Шубный. — Вы выступили не менее круто.
С большим отрывом в финал вышла «Сборная МАИ», которая набрала 12 баллов. Белгородская «Голова» завершила полуфинал с 11,1 балла, «Пальцем в небо» — 9,8 балла, «Мне бы лето» — 9,5 балла.