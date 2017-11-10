Риск-ориентированный подход. Как спасателям помогают квадрокоптеры и «Система-112»

О работе системы «112»

С января 2016 года в Белгородской области работает Центр обработки вызовов «Система-112» , который ещё называют службой «одного окна». Она сокращает время реагирования на происшествие в два раза. Это происходит так: поступает звонок, диспетчер на него отвечает, в автоматическом режиме заполняется карточка и отправляется во все нужные службы. Звонки принимаются в том районе, откуда звонит человек, чтобы сообщить о происшествии: если вы звоните из Прохоровки, вам отвечает диспетчер этого же посёлка, а не Белгорода.

О пожарах

В прошлом году летом число пожаров техногенного характера составляло 740, в этом — 699. Часто их причинами становятся нарушение правил эксплуатации оборудования и правил печного отопления, неправильное обращение с открытым огнём. К слову, пожароопасный период в этом году длился до 15 октября.

— На сегодняшний день случаев лесных пожаров не допущено. Последний был в 2010 году в селе Незнамово Старооскольского района, — отметил Сергей Потапов .

Больше всего сообщений поступало с проблемой неосторожного обращения с огнём при сжигании сухой травы. В Белгороде таких возгораний было 88, в Губкине — 66, в Старом Осколе — 37. в Шебекине — 40.

В этом году 94 раза горели легковые автомобили и 23 — грузовые. В Главном управлении МЧС по Белгородской области напомнили основные правила, которые помогут уберечь автомобиль от пожара: вовремя проходить технический осмотр; устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах; в салоне автомобиля всегда держать огнетушитель, следить за герметичностью и исправностью топливной системы двигателя, не держать легковоспламеняемые предметы в моторном отсеке, перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных ёмкостях.

О камерах и квадрокоптерах

В регионе уже установлено 27 камер по программе «Лесные дозоры». Они находятся на вышках сотовой связи. Так как камеры поворотные, они могут охватывать наибольшее пространство, и диспетчер может приближать нужные изображения. С помощью квадрокоптеров можно не только контролировать пожары, но и искать людей, пропавших в лесу.

В области есть пять квадрокоптеров, один из них оборудован тепловизором, который имеет большие преимущества в ночное время.

Об отопительном сезоне

Использование старых печек и самодельных обогревателей становится частой причиной возгорания в жилых домах. Иногда взрослые оставляют присматривать детей за электроприборами. Такая ситуация может привести к плачевным последствиям. Например, в феврале этого года в Прохоровском районе десятилетняя девочка спасла при пожаре пять братьев и сестёр, когда их мама ушла за дровами.

— Сейчас у нас действует риск-ориентированный подход. Например, есть АЭС и торговая палатка. И вот мы до этого проверяли, какой пожарный риск есть у каждой из них. Существует пять категорий степени риска. На первом месте , например, у нас больницы, на последнем — торговые палатки, рынки, киоски, над которыми нет никакого надзора, — говорит Сергей Потапов.

Такой вид работы позволяет спасателям эффективнее работать в домах престарелых, детских домах, больницах, школах, садах, интернатах.