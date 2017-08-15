В Белгороде сотрудник МЧС в нерабочее время спас мужчину, попавшего в серьёзную аварию

Пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области рассказала о том, как молодой сотрудник ведомства в свой выходной увидел, что в грузовике заблокировало пассажира, и спас его. Авария произошла в четверг, 10 августа, в Белгороде на улице Студенческой. Там перевернулся грузовик с песком. Из-за удара правая часть кабины, где находился пассажир, превратилась в груду металла. Водитель выбрался, но пассажир не смог, и его практически целиком засыпало песком из кузова.
В пресс-службе ведомства отметили, что у места аварии оказалось много людей, но никто не решался помочь пострадавшему. Через некоторое время там появился проезжавший мимо Виталий Григоров, который отключил аккумулятор и стал руками откапывать мужчину, застрявшего в кабине. Он обратился к толпе, чтобы ему принесли лопату. Ему удалось откопать лицо мужчины, чтобы тот смог дышать. В течение 20 минут спасатель продолжал аккуратно откапывать, чтобы не навредить пассажиру. Самостоятельно вытащить пострадавшего ему не удалось, но к этому времени на место аварии приехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 города Белгорода и спасатели областного центра, которые помогли это сделать, а после передали мужчину медикам. Как оказалось, Виталий Григоров работает пожарным в пожарно-спасательной части № 4 Белгорода, но в день аварии у него был выходной.
— В адрес Главного управления МЧС России по Белгородской области поступило сообщение, в котором очевидец аварии просит выразить благодарность Виталию за то, что не проехал мимо, что стал единственным, кто бросился на помощь, что практически в одиночку спас жизнь человеку, сделав всё возможное в той непростой ситуации. Если бы не он, не известно, как сложились бы обстоятельства, но со стороны наблюдать за происходящим, со слов очевидцев, было действительно страшно, — рассказывает пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области.