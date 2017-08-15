В Белгороде сотрудник МЧС в нерабочее время спас мужчину, попавшего в серьёзную аварию

Теплоэнергетики будут заменять теплосети возле областной клинической больницы имени Иоасафа и корпуса НИУ «БелГУ» на Студенческой. Администрация Белгорода предупреждает об ограничении движения на улицах Студенческой и Некрасова из-за ремонтных работ. С восьми утра 2-го и до 20:00 15 августа автомобилисты не смогут проехать на перекрёстке Студенческой и Некрасова. Также с восьми утра 10-го до 20:00 30 августа движение ограничат от улицы Студенческой до дома 8/9 корпус 15 улицы Некрасова. Объехать можно будет по Студенческой и проспекту Богдана Хмельницкого и по Студенческой и Садовой. Здесь сотрудники филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» будут менять участки тепловой сети. В областном правительстве сообщили, что, по данным на 30 декабря, все организации, поставляющие спиртное, смогут передавать данные в Единую государственную автоматизированную в систему. Департамент экономического развития Белгородской области сообщает, что, по данным на 30 декабря, все оптовые компании Белгородской области, торгующие алкоголем, подключились к ЕГАИС. Таким образом, с 1 января они смогут покупать и поставлять спиртное. При этом в Единой государственной автоматизированной системе зарегистрировались чуть больше 30 процентов баров, ресторанов, магазинов и других организаций региона, торгующих алкоголем в розницу. Отмечается, что на возможность розницы покупать и продавать алкоголь это не повлияет. Росалкогольрегулирование установил льготный период до 31 марта, в течение которого рестораны и магазины могут торговать алкоголем, не подключаясь к ЕГАИС и без риска быть оштрафованными или лишёнными лицензии. Отмечается, что в течение этого времени все они должны подключиться к системе и отладить механизм передачи данных в ЕГАИС. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что с нового года в магазинах и общепите, не подключившихся к ЕГАИС, нельзя будет купить алкоголь. В управлении развития потребительского рынка Белгородской области «Фонарю» пояснили, что безалкогольные новогодние каникулы белгородцам не грозят. Рождественская пресс-конференция митрополита Белгородского и Староосколького Иоанна стала вторым прямым эфиром, который транслировался командой «Сминг Медиа» на Youtube. Вопросы для пресс-конференции собирали на различных интернет-ресурсах и в белгородских храмах. Всего, по словам организаторов, митрополиту поступило более ста вопросов. «Фонарь» собрал самые интересные ответы с прошедшей пресс-конференции. О 2017 годе Пресс-конференция началась с вопроса о памятных датах 2017 года. Иоанн ответил, что в связи с тем, что в наступившем году исполняется 100 лет Октябрьской революции, одна из основных памятных дат — столетие новомучеников. Вместе с тем, он упомянул, что все должны примириться, потому что революционные события — это «братоубийственная война, и они не должны разделять россиян». Фото beleparh.ru Вторая памятная дата, которую упомянул митрополит, — это 350-летие со дня образования белгородской митрополии, третья — пять лет со дня обретения мощей священномученика Никодима Кононова, епископа Белгородского, — их нашли, когда строили здание митрополии. «Никодим — один из немногих новомучеников, мощи которого обрела Русская православная церковь», — отметил митрополит. Одним из ключевых направлений работы митрополии в 2017 года Иоанн назвал восстановление источников и призвал совместными усилиями отыскать, очистить, назвать, нанести на карту и освятить источники. Говоря о проблеме чистоты воды, он добавил, что надо убрать мусор не только возле самих источников, но и по берегам водохранилища. О церкви и интернете Ещё одной темой, которую затронули во время пресс-конференции, стало отношение церкви к интернету. Митрополит Иоанн сказал, что интернет важен не только как инструмент, но важно также, чем именно мы его наполняем. По мнению главы Белгородской митрополии, интернет должен создавать положительную повестку дня и обращать внимание на положительные события, происходящие в обществе. Также он отметил, что постепенный переход церкви в интернет позволил быть ближе к молодёжи и проводить обряды по просьбам людей, которые находятся за тысячи километров от места службы. О детских и подростковых суицидах — Если мы собрали достаточно свидетельств, что ребёнок не владел собою, а был полностью во власти дьявольских сил, то, конечно, мы рассматриваем вопросы о заочном погребении. Но это не значит, что мы будем всех подряд отпевать, — сказал митрополит Иоанн, добавив, что все силы общества, церкви и, прежде всего, семьи, должны быть направлены на предупреждение подобных инцидентов. Об абортах Глава митрополии назвал главной причиной абортов нежелание женщин заводить детей в ущерб своей карьере, добавив, что для верующих, которые сделали аборт, есть специальное положение. Оно предполагает, что женщина должна исповедаться и покаяться, а затем пройти епитимью, чтобы очиститься от греха. Чтобы снизить количество абортов и увеличить духовную мотивацию к рождению детей, Иоанн сказал, что готов последовать примеру грузинского патриарха и стать крёстным отцом каждому третьему и последующему родившемуся в белгородских семьях ребёнку. О ювенальной юстиции По мнению митрополита Иоанна, ювенальная юстиция в том виде, в котором она существует на Западе, не приемлема для России. — Когда нам пытаются навязать некие мерила, которые на Западе имеют успех, мы должны внести свои поправки в общее положение ювенальной юстиции. Потому что сама идея защиты прав детей очень хорошая, но как будет исполнена эта защита? Очень важно понять, что мы самобытный народ, и эту самобытность мы передаём как историческую память, а если на пути этой памяти станет западная ювенальная юстиция, то это разрушит нашу общность, начиная с семьи и заканчивая народом в целом, — ответил митрополит. Фото beleparh.ruО дружбе между верующими и обмирщении церкви Глава Белгородской митрополии сказал, что он сам дружит с представителями других конфессий, потому что считает, что ближнего нужно полюбить таким, какой он есть, а не выдвигать к нему какие-либо требования. И если у ближнего есть потребность узнать православную веру, то ему нужно помочь, а для этого нужно общаться. Митрополит Иоанн выразил опасения по вопросу обмирщения церкви. — Церковь не должна терять свою сакральность и таинственность. Если она потеряет свойства очищать и всему давать христианское измерение, то она превратиться в социальный институт, а она не должна становится придатком власти, — заявил Иоанн. О личном автомобиле митрополита и пожертвованиях церкви В темах вопросов организаторы пресс-конференции никого не ограничивали, поэтому были и неудобные тоже. В частности, митрополита спрашивали о дорогих одеждах священнослужителей и богато украшенных храмах, контрастирующих с пенсиями и обстановкой в детских домах и больницах, интересовались маркой его машины. Иоанн ответил, что камни и золотые нити в одеждах священников не настоящие, а сами облачения шьют в Старом Осколе, машина же у него недорогая — Škoda. «Мне подарили на 50-летие дорогой Mercedes, я его продал и достроил митрополию», — добавил митрополит. На вопрос о разнице цен на молебны в разных частях области, глава митрополии ответил, что речь идёт не о ценах, а о пожертвованиях, и этот вопрос он раньше уже обсуждал с духовенством и просил священнослужителей совершать молебны бесплатно. Но добавил, что если пожертвований совсем не будет, то храмы останутся без тепла и света. На пресс-конференции вспомнили и о магаданском архиепископе, который якобы выплеснул горячий чай в лицо своего протодьякона, потому что губернатор не расслышал некоторые слова из гимна, который написал сам архиепископ. — Я очень сожалею о произошедшем инциденте. Если это действительно так, то это, во-первых, не по-христиански, во-вторых, это противоречит всяким взаимоотношениям, которые должны быть между епископом и священниками. Это каноническое преступление, — сказал митрополит. О «духовных скрепах» и борьбе с сектами — Если мы обратимся к событиям столетней давности, то главной причиной противостояния, прежде всего, была разруха в умах. Россия стояла на первом месте по промышленному производству, приросту ВВП, а затем начался хаос и предательство, когда деятели Госдумы Керенский и Гучков начали организовывать комитеты спасения и настаивать на отречении императора от власти... Чтобы этого не произошло, нам нужно следовать курсу, который предложен президентом. Духовные скрепы, о которых говорит президент, — это традиционные религии, и, прежде всего, православие как государственная и культурообразующая религия. И всякое противостояние православию — это начало развала государства как целого, — рассуждал Иоанн. Говоря о борьбе с сектантством, митрополит рассказал, что даже те течения, которые не делают ничего плохого, как например, секта «Звенящие кедры России», «ведут к разрушению единого организма русского народа и атакуют православие, потому что проповедуют неоязычество». — Эти религиозные движения ставят перед собой цель не просто посеять разруху в умах, а использовать эту разруху для братоубийственного противостояния, — пояснил митрополит. О Евгении Водолазкине, Анне Нетребко и Дмитрии Хворостовском Напоследок журналисты попросили митрополита посоветовать литературные и музыкальные произведения. Он сказал, что недавно прочитал несколько книг Евгения Водолазкина и уже договорился о встрече с писателем, который должен посетить литературную гостиную и заседание Общества любителей русской словесности в зале Учёного совета НИУ «БелГУ», которое пройдёт 18 января (напомним, что в ноябре 2016 года Евгений Водолазкин уже был гостем митрополичьей литературной гостиной — прим. ред.). Эстрадная музыка не интересна митрополиту, потому что «она пишется при помощи компьютера, исключая человеческое вмешательство». Он противопоставил ей голос Анны Нетребко, который считает эталоном, а последним певцом, который его восхитил, стал Дмитрий Хворостовский. Фото beleparh.ru*** Митрополита также спрашивали, как получить благословление на второй брак, можно ли креститься в общественном транспорте, как часто освящать дом или машину. Одни просили построить часовню, другие интересовались, почему приостановлена стройка храма. Пользователи интернета интересовались, какие сериалы смотрит митрополит («никакие»), хотели узнать, как он относ