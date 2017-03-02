​Фонд «Поколение» подарил дом семье девочки, спасшей при пожаре своих братьев и сестёр

Активисты выявили на центральных улицах Белгорода дома, с крыш которых опасно свисает наледь. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили работу белгородских коммунальщиков. Они выяснили, что на центральных улицах Белгорода с крыш домов над тротуарами свисают сосульки, которые представляют опасность для прохожих. — Список домов внушительный. В основном это центральные улицы города: Преображенская, Николая Чумичова, Попова. Некоторые опасные места отгорожены лентой, но это не решение проблемы. Лента случайно может быть оборвана, проходящий мимо ребёнок вполне может пройти под ней. Мы направили обращение в органы исполнительной власти с просьбой организовать качественную работу по устранению нависающей над горожанами в прямом смысле слова ледяной опасности, — прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области Владимир Родионов. активисты сказали, что «горячая линия», организованная региональным департаментом ЖКХ для предупреждения об опасных местах с нависающими наледями, работает с перебоями. Они сообщают, что, в частности, 27 января и на протяжении половины рабочего дня 28 января пытались дозвониться по телефону «горячей линии», но он не работал. Прокуратура Белгородской области с начала непогоды выявила более 90 нарушений у региональных коммунальщиков, вынесла 78 предупреждений и возбудила восемь административных дел. В основном нарушения касаются своевременной уборки снега на улицах, очистки крыш от снега и наледи. Городская администрация также сообщила о том, что за некачественную уборку снега составили 345 протоколов на управляющие компании, должностных и физических лиц. Полувековой юбилей отметили выставкой и концертом. В Белгородской филармонии отметили 50-летний юбилей. Праздник открыл Тимур Халиуллин, сыгравший на карильоне, после чего гости прошли в фойе, где их уже ждал «Токаев-квинтет» с современными и классическими мелодиями. Здесь же расположилась выставка, посвящённая истории главной концертной площадки региона. Белгородцам показали старинные музыкальные инструменты, афиши, ретро-фотографии и различные документы. Ключевым экспонатом стал приказ об организации филармонии, датированный 15 декабря 1966 года. Гостей встречала и провожала в зрительный зал директор филармонии Светлана Боруха. Поздравить филармонию пришли сотрудники администрации, деятели культуры, ветераны филармонии, постоянные зрители.— У нас сейчас такой состав, такой потенциал, что мы можем посоревноваться по качеству музыкальной работы с любой филармонией нашей страны и, думаю, что даже Европы, — рассказала Светлана Боруха. Начальник управления культуры Белгородской области Сергей Курганский вручил коллективу почётную грамоту от губернатора и правительства региона. — Для меня большая радость, честь и привилегия от имени губернатора и правительства нашей области сердечно, от всей души приветствовать коллектив филармонии, поздравить с юбилеем, поблагодарить за труды, понесённые во имя и во благо развития духовности и культуры Белгородчины, — обратился к сотрудникам филармонии и гостям праздничного концерта Сергей Курганский.Концерт в большом зале начался с классики в исполнении симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Рашита Нигаматуллина. Зрителям особенно запомнились выступление камерного оркестра Mezzo Music под руководством Натальи Боровик и композиции, исполненные виолончелистом Бориславом Струлёвым, одним из основателей белгородского музыкального фестиваля Belgorod Music Fest. К слову, Борислав Струлёв назвал филармонию «культурной Меккой и гордостью всего региона», ведь здесь уже успели побывать многие прославленные музыканты со всего мира: Мишель Легран, Денис Мацуев, Валерий Гергиев и другие. В 2017 году главная концертная площадка Белгородской области планирует вновь удивить своих зрителей концертами звёзд мирового масштаба, а также очередным Belgorod Music Fest, который пройдёт в конце зимы. Пограничники задержали жителя Грайворонского района с контрабандой. В среду, 30 декабря, в 600 метрах от границы Украины и Белгородской области задержали жителя Грайворонского района. Мужчина пытался ввезти с Украины 18 ящиков с алкоголем. В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской области рассказали, что задержанный контрабандист собирался продать ввозимый алкоголь. Организаторы белгородской «Ночи дизайна» рассказали, как они пришли к тому, чтобы проводить выставки на открытом воздухе, как для постановок и инсталляций выбирают темы, пообещали обыграть изобретения и цитаты Теслы на своём очередном творческом событии. В субботу, 10 сентября, в 20:00 в Южном парке Белгорода (сквер, расположенный за Храмом святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — прим. ред.) пройдёт выставка-перформанс «Ночь дизайна». Эта будет уже третье городское творческое событие в таком формате.На первой «Ночи дизайна», фото vk.com/nightdesignmeta — Каждая выставка имеет свою тему. Первая «Ночь дизайна» проходила зимой. Она называлась «Вещь в культуре». Мы показали развитие предметного и промышленного дизайна, да и вообще мира вещей и как он влияет на людей. Это было показано не сухо в картинках, а было наполнено динамическими объектами и инсталляциями, а также постановками театра, когда актёры смогли показать простые вещи чувственным языком, и каждый зритель смог прочувствовать, что отношения дороже любых вещей. Выставка проходила неделю в центре «Метаморфоза» и была более локальной. Вторая — уже проходила в начале лета и была посвящена лэнд-арту. У нас была мечта выйти за пределы помещения и попробовать себя на открытой площадке. Нам удалось провести «Ночь» в сквере «Технолога». Это был интересный опыт. Большое пространство, большая локация. Третья выставка посвящена энергии. Так совпало, что она проходит в череду российских фестивалей энергосбережения. Это очень важная тема — сбережение окружающей среды, сбережение потребления электроэнергии. На этой выставке мы обыграем изобретения и цитаты Тесла. Будет большая катушка, покажем возможности беспроводного электричества, игру света, провода, диоды, — рассказал директор ЦМИТ «Метаморфоза», основатель выставки «Ночь дизайна» Виктор Бабаев. На «Ночи дизайна» покажут 10 арт-объектов. В центре сквера расположится смотровая зона, где зрители смогут послушать живую музыку, посмотреть и поучаствовать в театральных постановках. — Мы в команде объединены общей мыслью, что любой перформанс в комплексе составляет собой материю, которая движется внутри благодаря самим арт-объектам и участию в них актёров и зрителей. Поэтому перформанс — это сиюминутное одновременное воздействие на зрителей. Здесь очень важен человеческий фактор. Он объединяет нас всех. Есть определённые события вещи, на которые люди возлагают свои надежды. И об этом будут наши перформансы. В принципе, я радею в своём театре к человечности, борюсь за человеческие ценности. И, определённо, привношу это в свою работу. Действительно, человеческие отношения важнее всего — это мы подчеркнули в перформансе на первой выставке «Человек и вещь». «Подумай кто ты в этом мире», — с таким лозунгом мы выступили на второй «Ночи дизайна», когда люди в поисках смысла жизни в перформансе пришли к этому выводу. Сейчас тема выставки «Энергия», и я буду говорить о человеческом факторе и о той энергии, которая связывает людей. Это воссоединяет тебя с природой, находя значение в чём-то более высоком, чем просто использование и потребление этой самой энергии, — поделилась с «Фонарём» режиссёр театра «Спичка» Оксана Половинкина. На второй «Ночи дизайна», фото vk.com/nightdesignmetaПредстоящая выставка будет идти всего в течение одного вечера, что является её отличием от прошлых «Ночей дизайна». — Все «Ночи» уникальны не только потому, что организаторы пытаются принести что-то новое, но и сами люди, которые приходят на выставку, привносят своё, и являются частью перформанса. Для нас самое главное, чтобы они пришли и почувствовали, что это всё было сделано для них. Мы хотим показать современные технологии и современное оборудование, ведь это все сделано не для того, чтобы что-то штамповать или просто стоять в цехах, а, в первую очередь, для того, чтобы помогать людям. Технологии вообще должны упрощать жизнь людей, делать её комфортнее, создавать среду «умного» и красивого города, — пояснил Виктор Бабаев. Справка «Фонаря» Перформанс (от английского performance — исполнение, представление, выступление) — форма современного искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время. К нему можно отнести любую ситуацию, которая включает в себя четыре базовых элемента: время, место, тело художника, а также отношение художника и зрителя. Подростки нашли оружие в гараже и играли с ним. Октябрьский районный суд признал виновным 17-летнего жителя Белгорода, который по неосторожности убил своего друга из ружья. Молодого человека приговорили к одному году ограничения свободы, а его мать заплатила семье убитого моральную компенсацию 684 тысячи рублей. По версии следствия, двое несовершеннолетних нашли в гараже ружьё «Сайга-410КВ». Играя с оружием, один из подростков зарядил его, думая, что патроны являются стреляными гильзами. Он передал ружье другу, который в шутку направил его на знакомого и выстрелил. От полученного ранения в грудь молодой человек скончался на месте. — Во время наказания осуждённый не имеет права уходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать культурно-развлекательные и увеселительные заведения, выезжать за пределы Белгорода и изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. Медик предложил продлить больничный при отсутствии болезни за небольшое вознаграждение. Следственный комитет РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по факту получения взятки до 10 тысяч рублей и служебного подлога врачом Новооскольской районной больницы. По версии следствия, в июне 2016 года к терапевту пришёл житель Нового Оскола и попросил продлить больничный. Медик обследовал его и не нашёл признаков болезни, но за денежное вознаграждение предложил внести в больничный информацию о якобы оставшейся болезни, чтобы освободить мужчину от работы ещё на три