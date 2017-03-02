​Фонд «Поколение» подарил дом семье девочки, спасшей при пожаре своих братьев и сестёр

В Прохоровском районе фонд «Поколение» подарил дом семье девочки, которая спасла пятерых своих братьев и сестёр при пожаре. Напомним, инцидент произошёл в селе Тетеревино, когда мать девочки ушла за дровами, оставив детей одних дома. В этот момент из-за короткого замыкания в доме начался пожар во время которого 10-летняя Юля спасла своих пятерых младших братьев и сестёр.
Известно, что фонд купил новый дом за 2,5 миллиона в селе Призначное Прохоровского района. Дом находится на участке площадью 50 соток: там сделали ремонт и уже частично есть мебель и техника. Семья планирует переехать туда до конца недели.
Следственное управление СК по Белгородской области проводит проверку администрации района, так как до пожара малоимущая семья, которая явно нуждалась в улучшении жилищных условий, жила в доме без газа. Также следователей интересовало участие чиновников в восстановлении документов семьи, которые сгорели во время пожара.
— Выясняется насколько быстро и качественно администрация района помогала людям восстановить сгоревшие документы, интересовались ли чиновники условиями жизни многодетной семьи, а также какое жилье предлагалось семье взамен сгоревшего дома, — поясняет пресс-служба Следственного управления СК по Белгородской области.