Полуночные беседы с полицейским за чашкой кофе

Я уже была в сладкой дрёме после вина, клюковки и тяжкого рабочего месяца без выходных и полных сна ночей. Заверещала сигнализация — сначала коротко, как от громкого звука, потом в полную силу, что было слышно, как машина орёт на улице. Я не стала отрываться от подушки — ну, проехал мимо какой дурак без глушителя, она и отреагировала.

Подорвался муж.

Сон и хмель сняло, когда я услышала «Отойдите от машины, сейчас полицию вызову!».

Около машины я увидела трёх парней, одного мордой возили у меня по багажнику. Потом на улицу выскочил муж, парни бросились врассыпную. Пострадавший сидел на кортах и держался за голову. Подъехала патрульная машина, парень указал в сторону убежавших обидчиков, патруль рванул с места. Парень пошёл своей дорогой.

Прошло минут десять, я посмотрела в окно. Около «шкребомобиля» стояло два патруля, куча полицейских, муж фотографировал машину.

Я вышла на улицу. Вмятины на багажнике, царапины на бампере. Снесённое зеркало со стороны водителя.

Я в слёзы.

— Женщина, ну что вы плачете! Это же железка!

Очень люблю такие утешения. Железка. Моя железка! Я сама на неё заработала. Я глубокой осенью мою её своими руками, потому что никто лучше меня её не моет. Мы вместе намотали уже прекрасных 30 тысяч километров по России и Грузии. Это спокойный и неприхотливый член семьи, а не железка.

Хлопчиков, которые били, вроде как накрыли, они сидели в «Бобике». 16 лет. С ПДНом ещё дел у меня не было.

Пока ждали дежурного участкового, чтобы оформить протокол и заявление, я сходила домой, сварила кофе. Вынесла во двор. Разговорились с полицейским.

— Это школьники? Или в какой шараге учатся?

— Это ублюдки. Мозгов и интересов у них нет. Только быковать и умеют. На днях дежурили, стали у ларька кофе попить. Мимо идут... ну видно же, что дети. Курят. Ну ладно, не трогаем их, кто из нас молодым не был. А они начинают песни про нас включать. И камеру сразу направляют. Зачем? Побесить нас.

Вообще этот район ублюдочный. Железнякова, Крейда, Садовая, Спортивная, Есенина... 5 августа ещё. Это самые ублюдочные районы лет 30 уже. Чего вы тут живёте, вы ж приличные люди?

— Я в центре всю жизнь жила, это у мужа тут квартира.

— Детей нет?

— А как вы думаете?

— Боишься?

— Конечно. Как тут беременной и потом с коляской ходить. Инстинкт самосохранения не разрешает.



Тут приехал дежурный. Мы долго писали протоколы, заявления, результаты осмотра. Спать я легла в два ночи. Вот несколько выводов: