​​Белгородские следователи провели проверку в БГТУ имени Шухова по публикациям блогера Сергея Лежнева

Во вторник, 28 февраля, начальник УМВД по Белгороду Евгений Гаенко рассказал о результатах очередной проверки по публикациям Сергея Лежнева о так называемых «серых схемах „технолога“». Руководитель городского полицейского ведомства пояснил, что материалы проверки, проведённой его подчинёнными, были переданы в Следственное управление СК по Белгородской области. В пресс-службе Следственного комитета подтвердили эту информацию.
— В январе 2017 года нами проводилась проверка в БГТУ имени Шухова по факту нецелевого использования бюджетных средств. Оснований для возбуждения уголовного дела обнаружено не было. Материалы проверки направлены в прокуратуру, — рассказала пресс-секретарь СУ СК по Белгородской области Елена Козырева.
- Блогер Сергей Лежнев начал публиковать материалы, посвящённые БГТУ имени Шухова, у себя в блоге с 2015 года. В них сообщается о том, как студенты университета получали повышенные стипендии, а затем, по словам блогера, должны были вернуть часть полученных денег обратно. С того времени следственное управление УМВД по Белгороду несколько раз проводило проверки по фактам из статей в блоге Лежнева. По итогам проверки полиция отказывала в возбуждении уголовного дела, а прокуратура возвращала материалы проверок обратно в УМВД. В феврале 2016 года в УМВД по Белгороду ссылались на отсутствие заявлений от студентов о совершении незаконных действий со стипендиями.
- В феврале 2016 года Сергея Лежнева признали частично виновным в разглашении персональных данных проректора БГТУ Николая Шаповалова в блоге и обязали его выплатить 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.
- Блогер направлял жалобы на руководства вуза в полицию, но там не нашли признаков коррупционного преступления и в сентябре 2016 года отказались возбуждать уголовное дело .
- Спустя почти год с выхода первых публикаций, в сентябре 2016 года, руководство «Технолога» подало в суд на белгородского блогера Сергея Лежнева и газету «Житьё-Бытьё» . Ректорат потребовал удалить публикации из блога Лежнева как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию вуза, и опубликовать опровержение в газете «Житьё-Бытьё».
- В начале ноября прошло три судебных заседания, итоговом которых стало привлечение бывших студентов БГТУ имени Шухова, выступивших свидетелями, в качестве соответчиков по рассматриваемому делу.
- 18 ноября в Белгороде прошёл пикет в поддержку Сергея Лежнева и студентов БГТУ имени Шухова . Рассмотрение судебного дела продолжилось 3 и 21 декабря. Подробнее о нём можно почитать в нашей трансляции.
- 28 февраля Белгородский районный суд после 12 судебных заседаний оставил иск «технолога» без рассмотрения из-за того, что представитель истца дважды не явилась на заседания. Старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова, которая представляла в суде интересы блогера, сказала, что довольна таким решением. Лежнев тоже высказал аналогичное мнение и добавил, что «пусть проверка УМВД по Белгороду устанавливает, были эти факты или нет».