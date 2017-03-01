​​Белгородские следователи провели проверку в БГТУ имени Шухова по публикациям блогера Сергея Лежнева

Синоптики прогнозируют гололедицу и снег с дождём. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области, в пятницу, 11 ноября, в регионе ожидается ухудшение погоды. Будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом. На дорогах может быть гололедица. Скорость ветра может достигать 12 метров в секунду, а ночью — до 18 метров в секунду. Температура ночью и днём будет не выше пяти градусов тепла. — Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учётом движения общественного транспорта. Не стоит забывать о том, что большое количество автомашин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники и создает заторы, — сообщает пресс-служба ведомства. В регионе выбирают депутатов облдумы. Активнее всего голосуют жители Красненского района. Белгородский облизбирком подсчитал явку на выборах в областную думу. К 12 часам дня проголосовали 19,54 процента жителей региона. Среди пяти самых активно голосующих районов лидирует Красненский район — 41 процент, за ним следуют Ивнянский район — 35,42 процента, Новоооскольский район — 35,4 процента, Вейделевский район — 32,72 процента и Краснояружский район с 32,56 процентами.Среди городов самая высокая явка в Губкине — 14,29 процента, Белгороде — 12,92 процента и Старом Осколе — 12,67 процента.Редакция напоминает, что за ходом выборов можно следить в онлайн-трансляции. Корреспондент «Фонаря» выяснил в Белгородской ипотечной корпорации, какая причина позволит людям увеличить срок строительства, когда можно получить бонус от БИК в несколько сотен тысяч рублей прощённого долга и когда самому придётся заплатить неустойку. В Белгородской области программа индивидуального жилищного строительства действует уже 12-й год. Люди подают документы в ипотечную корпорацию, по льготной цене получают участок земли и должны за пять лет построить дом «для себя и своей семьи» — в противном случае застройщик обязан выплатить полную цену земельного участка и процент на оставшуюся часть цены. При этом на белгородских форумах, посвящённых теме ИЖС, зачастую появляются сообщения о том, что люди не успевают поставить дом за положенные пять лет, а выплачивать деньги за земельный участок не хотят или не могут.Скриншот сайта forumbel.ruСогласно порядку предоставления земельных участков от 31 мая 2004 года, «по истечении срока отсрочки долг по оплате оставшейся части цены прощается, если застройщик в течение пяти лет с момента подписания договора купли-продажи земельного участка построит на нём жилой дом и введёт его в эксплуатацию (получит свидетельство о государственной регистрации права собственности на дом)». На сайте Белгородской ипотечной корпорации размещены требования, по которым обязательства по договору купли-продажи считаются выполненными:«В доме должны быть готовы: стены, крыша, межкомнатные перегородки, черновые полы, вставлены все окна и входная дверь, выполнена черновая штукатурка стен, лестница на второй этаж (если есть второй этаж), потолки. Далее необходимо получить технический план и технический паспорт жилого дома, кадастровый паспорт жилого дома и зарегистрировать право собственности на дом и получить свидетельство о государственной регистрации права на дом».«В месяц в среднем в корпорацию поступает 20–30 заявлений застройщиков, не выполнивших обязательства по строительству домов в пятилетний срок», — сообщил нам заместитель генерального директора Белгородской ипотечной корпорации Виктор Ремнёв.Такие застройщики по решению суда обязаны выплатить оставшуюся часть цены участка и банковский процент. Однако ипотечная корпорация зачастую идёт навстречу тем людям, которые не успевают в положенный срок.— Причина, по которой могут увеличить сроки строительства, есть. Это строительство дома. Если застройщик ведёт строительство, а не имитирует этот процесс, тогда есть что продлевать. Таким застройщикам предоставляется возможность спокойно достроиться, — рассказал заместитель руководителя Белгородской ипотечной корпорации.Например, если к моменту истечения срока договора на участке стоит «коробка» — залит фундамент и подняты стены — но нет крыши, окон, черновых полов и так далее, то застройщик может заключить с БИКом дополнительное соглашение на срок, необходимый для достройки дома.— Условиями такого соглашения являются обязательства корпорации не взыскивать с застройщика всю сумму образовавшейся неустойки, а обязательства застройщика — по установленному этим же соглашением графику достроить свой дом. Кроме того, застройщик оплачивает корпорации небольшую часть неустойки, — отметил Ремнёв. Таким образом застройщик может увеличить сроки строительства — например, на один год.— Корпорацией многократно проверено на практике: кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины. Причины разнообразны и у каждого свои. А договор одинаков для всех.«Смысл в том, что застройщик приобретает участок по льготной цене и обязуется построить дом для себя и своей семьи. Здесь надо выделить жирно — исключительно для себя и своей семьи! Если справился, построил дом (не сарай, не гараж, баню, летнюю кухню и т. п.) — получи бонус от корпорации в виде прощения долга в сотни тысяч рублей. Не справился — неси ответственность». — Тем же, кто лишь через пять лет вспомнил о том, что надо строить себе дом, проще принять ответственное решение и расторгнуть договор, — посоветовал Виктор Ремнёв.КстатиВ среду, 27 января, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о запуске программы помощи ипотечным заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. На эту программу правительство направило 4,5 миллиарда рублей. В мэрии это объяснили необходимостью развития единого информационного пространства. В пятницу, 7 августа, мэрия Белгорода обнародовала постановление главы администрации Сергея Боженова «Об официальном адресе электронной почты администрации Белгорода».В документе объясняется, что это необходимо для «развития единого информационного пространства и оперативного обмена информацией по электронной почте по вопросам компетенции администрации города Белгорода». Теперь в мэрию можно писать по адресу belgorod@mail.beladm.ru. Тема смерти всегда вызывает страх. Но разговоры о ней притягивают, как притягивает всё эмоционально заряженное. Тем более когда смерть эта чужая, не близких, не «своих». Многие люди с удовольствием читают о подробностях трагедий, обсуждают и додумывают детали. Таковы люди. Сила притяжения пропорциональна силе страха.И совсем липкий холодный ужас вызывает смерть ребёнка. Дети умирают от болезней или несчастных случаев, детей убивают. Всё это чудовищная, но реальность. А ещё бывает так, что ребёнок или подросток выбирает смерть. Совершает суицид. Это, наверное, ещё более страшно. И ещё более напичкано эмоциями. Истории об этом будут читать обязательно. Ссылка вроде «14-летняя девочка бросилась под поезд»… вы откроете? И я.Статистика говорит, что количество подростковых и детских суицидов в Белгородской области возросло. Вообще статистика самоубийств — всегда неверная: в нашей культуре принято скрывать суицид, это обусловлено не только религией, но и эмоциями близких людей умершего. Любая смерть вызывает у родных сильнейшее чувство вины. Не успели, не помогли, не сказали… А если это сознательный уход, вина непереносима, и очень хочется верить, что «он не сам». Потому что произошедшее можно было предотвратить, и семья виновата. Это первое, что мы думаем, переходя по ссылке про девочку под поездом, — ну что ж родители не доглядели. Наверное, у неё были проблемы в семье. Смерть всегда просит найти виноватых, так нам легче думать о ней.Вышли рекомендации Роспотребнадзора о том, как освещать суициды в СМИ. На первый взгляд, ограничивающие рекомендации. Для меня вопрос заключается только в одном: зачем писать об этом? Такие материалы влияют на людей, особенно на детей и подростков. Это подтверждено исследованиями, и даже имеет название «эффект Вертера» — вслед за подробным эмоциональным материалом о самоубийстве возникает волна «подражаний». Те, кто читал книгу-исследование Григория Чхартишвили «Писатель и самоубийство», наверняка вспомнят описанный там факт о волне подражающих суицидов после публикации романа Гёте «Страдания юного Вертера». Так что об этом не только в учебниках психологии можно узнать.Разумеется, суицид не совершают среди полного благополучия, только из-за статьи или фотографий в сети. Но «последней каплей» это вполне может оказаться. Особенно для ребёнка — его личность незрелая, неустойчивая. Детская депрессия часто протекает незаметно. Ребёнок не вызывает проблем, не привлекает внимания родителей, он тихий и спокойный. Демонстративные суицидальные попытки в стиле «я умру, и вам всем будет плохо» (а они для подростков не редкость) тоже могут запускаться очередным сочным текстом.К вопросу «зачем об этом писать». Особенно в нашем небольшом городе, где половина людей знали ту самую девочку и её семью, а другая половина — машиниста поезда. Родственники, друзья, знакомые, невольные свидетели и участники произошедшего — все глубоко травмированы. Новые статьи о деталях трагедии порождают новые слухи, разговоры, просто «потрошат» психику этих людей. Зачем? Вот и получается, что ссылка эта, про девочку и поезд, скорее всего, для того и создана, чтобы мы с вами на неё кликнули.В мире так много синхронного. Пока я думала над этим текстом и готовила его, мне позвонили две мамы с запросом посмотреть на детей, потому что, кажется, ребёнку плохо в школе, у него снизилась успеваемость, и ещё он какой-то грустный. Молчит и не хочет ничего. Страшно им стало за детей, мамам этим. Глупо было бы делать вид, что детских суицидов у нас нет, и наши дети абсолютно счастливы. Поэтому написать было бы неплохо про детскую депрессию, про неврозы и травматизацию. Или про подростковые проблемы. Или про то, как родителям улучшить отношения со своими детьми, как успокоиться, чтоб лишний раз на них не орать. Как заметить, что вот этот маленький человек рядом — это огромный непонятный мир, что ему может быть плохо, и ему можно помочь, для начала просто не отгораживаясь. Сотрудник ГИБДД попросил у водителя 15 тысяч рублей вместо составления протокола о нарушениях. Губкинский районный суд признал вин