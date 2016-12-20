​«Мираторг» провёл новогодний утренник в онкогематологическом отделении детской больницы

«Мираторг» организовал новогодний утренник для пациентов онкогематологического отделения детской областной больницы. Сотрудники агрохолдинга поздравили более 30 детей подарками и организовали для них костюмированное шоу. Акция проходила в рамках социальной политики «Мираторга», которая включает корпоративные программы помощи нуждающимся и благотворительные проекты, организованные сотрудниками компании.
— Мы не в первый раз участвуем в благотворительных акциях, и оперативность сбора денежных средств, необходимых для финансовой поддержки, лучше любых слов говорит о людях, которые у нас работают. Сегодня в больнице находятся более 30 детей, больных раком, сроки лечения в среднем составляют около 6 месяцев. Мы верим, что они поправятся, и надеемся, что радость и хорошие эмоции помогут выздоровлению. В такой замечательный семейный праздник ни один ребёнок не должен остаться без внимания! — прокомментировала пресс-служба агрохолдинга.
На правах рекламы