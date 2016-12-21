​В Белгороде студента-палестинца приговорили к тюремному сроку за одобрение теракта в «Шарли Эбдо»

В Белгороде на выездном заседании Московского окружного военного суда вынесли приговор студенту-палестинцу, который публично одобрял действия террористов напавших на «Шарли Эбдо».
28-летний мужчина учился в одном из белгородских университетов. В январе 2015 года, когда произошёл теракт в редакции французского еженедельника, молодой человек разместил на своей странице в Facebook фотографии террористов и одобрительно прокомментировал их действия.
— В соответствии с выводами экспертов, указанная надпись содержит оправдание и обоснование осуществления деятельности, квалифицируемой во Франции как террористический акт. МИД России также в своем официальном заявлении осудил указанный террористический акт, произошедший 7 января 2015 года в центре Парижа, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся. За публичное оправдание терроризма суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. Приговор пока не вступил в законную силу.
Белгородцев часто привлекают к уголовной и административной ответственности за распространение экстремистских материалов. Почитайте наш материал, где мы вместе с экспертами и полицейскими выясняем, как за высказывание в интернете не сесть в тюрьму и по какому принципу текст признаётся экстремистским.