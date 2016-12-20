В Белгороде начали штрафовать водителей, которые закрывают номер машины снегом

В Белгороде, с конца прошлого месяца более 40 водителей оштрафовали за то, что они закрывали номер машины снегом, когда оставляли автомобиль на платной парковке. Об этом корреспонденту портала «БелНовости» рассказал Евгений Сидоркин, инспектор «Белгородского парковочного пространства». По его словам, водители пытаются закрывать номера машин снегом, визитками и изолентой.
— Нарушители закрывают номера снежками, визитками, иногда даже изолентой заклеивают. Мы патрулируем все улицы и делаем снимки с передней и задней части машины. Дальше идёт отсечка по времени, то есть в течение 35-36 минут делаются фотографии, в основном это три-четыре снимка, и только тогда выносится штраф. Но штрафами не мы занимаемся, их передают в ГИБДД, — пояснил Евгений.
Сейчас инспекторы проводят ежедневные рейды, чтобы выявить нарушителей: четыре экипажа курсируют вдоль платных парковок каждые 15 минут, фотографируя номера оставленных автомобилей. С недавнего времени в рейды выходят и пешком. Штраф за скрытие номера — 1 тысяча рублей.
Напомним, что ранее пользователи соцсетей утверждали, что видели, как депутат белгородского горсовета пытался скрыть номер машины на платной парковке залепив его снегом. Анна Зайцева выложила в соцсетях снимок машины с залепленным номером, а участники сообщества «Белгород Сейчас» опознали автомобиль депутата горсовета Николая Ряпухина.