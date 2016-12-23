​В Белгородской области бюджет обязательного медицинского страхования сократится почти на 700 миллионов рублей

Белгородская областная дума одобрила сокращённый бюджет Фонда обязательного страхования региона на 2017 год. В следующем году он станет на 686 миллионов рублей меньше и составит 14,045 миллиарда рублей. Новый бюджет стал меньше из-за того, что в региональный фонд уменьшились поступления из Федерального фонда обязательного медстрахования. Вместе с сокращением бюджета, сократились и прогнозы на расходы фонда — теперь они составляют 5 процентов вместо 10 запланированных первоначально.
Депутаты отметили, что не могут не принять бюджет, потому что это остановит финансирование всей сферы, однако им не понятно, почему их не предупреждают о таком сокращении средств.
— Комитет с большой озабоченностью рассматривал изменения. Получается ситуация, что мы всё время в роли заложников. Мы принимаем это, берём на себя ответственность, а нас даже не уведомляют, почему такие изменения, — цитирует «БелПресса» руководителя думского комитета по бюджету и финансам Николая Незнамова.