В Белгороде планируют провести самый массовый в регионе Mannequin Challenge [видео]

В понедельник, 26 декабря, в Белгороде на Соборной площади пройдёт самый массовый в регионе флешмоб Mannequin Challenge. Акция организована управлением молодёжной политики администрации города. По расчётам организаторов флешмоба, в нём может поучаствовать около 500 человек, поэтому все желающие могут приходить на Соборную площадь к 15:00.
— Флешмоб охватит все основные центры притяжения главной площади областного центра: территории у Новогодней ёлки и Шара желаний, каток, горку, молодежные дискотеки. Ожидается, что места проведения челленджа будут огорожены специальной лентой для удобства работы видеооператоров, которые по условиям челленджа должны будут зафиксировать неподвижных участников акции. Планируется, что на площади будут работать 3 оператора, — пояснили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что флешмоб приурочили к новогодней программе, которая начнётся в Белгороде с 24 декабря. С этого дня, на Соборной площади постоянно будут проходить разные акции, спортивные соревнования и творческие конкурсы. Например, всё начнётся с парада Дедов Морозов, а уже через несколько дней на площади заработает новогодняя ярмарка и ледовый каток. Подробнее узнать о всех мероприятиях, которые будут проходить на площади в это время можно в нашем материале.
Справка «Фонаря»
Mannequin Challenge — это интернет-флешмоб, который стал популярным в последние два месяца. Смысл акции в том, чтобы застыть в естественной позе, пока оператор снимает всех участников флешмоба. Важно, чтобы участники стояли неподвижно, как манекены. Вирусные видео быстро стали появляться в интернете: полицейские, пожарные, студенты и много кто ещё снимают свои версии «маникен челленджа». Белгородская область не стала исключением, у нас в акции успели поучаствовать журналисты из ВГТРК, врачи из Старого Оскола и даже герои новогоднего проекта от «Фонаря».