​В Белгородской области депутаты скорректировали бюджет на 2017 год

Сотрудники компании «Квадра» вместе с администрацией областного центра проверяют квартиры, в которых могут жить нелегальные арендаторы. В Белгороде сотрудники компании «Квадра» и мэрии во время проверок нашли в квартирах 215 незарегистрированных жильцов. Информацию об этом теплоэнергетики отправили в полицию и миграционную службу. Поводом для проверок стало увеличение количества использованной горячей воды в домах, где квартиры не оборудованы счётчиками.— Мы провели анализ потребления горячей воды в Белгороде, исходя из базы данных лицевых счетов и норм потребления. В результате выяснилось, что фактическое её потребление превышает нормативное. Это значит, что в ряде квартир живут незарегистрированные граждане, которые пользуются горячей водой, но не оплачивают потреблённый ресурс. Проверка жилого фонда позволит нам определить неучтённое потребление ресурсов, нацелит граждан на установку индивидуальных приборов учёта, усовершенствует расчёты за горячую воду, — рассказала руководитель службы по реализации тепловой энергии филиала «Квадра» — «Белгородская генерация» Людмила Русинова. Теплоэнергетики собираются продолжить проверки. Большую часть присвоенной суммы обвиняемые возместили ещё до завершения следствия. Прокуратура Борисовского района направила иск в районный суд о взыскании ущерба, причинённого отделу МВД РФ по Борисовскому району двумя бывшими бухгалтерами. Напомним, что две женщины подделывали подписи полицейских и получали вместо них премии и материальную помощь — всего таким образом за три года они получили 1,6 миллиона рублей. Суд признал их виновными в присвоении чужого имущества, совершённом по предварительному сговору с использованием служебного положения. Пока шло следствие, обвиняемые вернули 1,3 миллиона рублей в кассу районного отдела полиции. Суд назначил им по 200 тысяч рублей штрафа, а прокуратура обязала взыскать ещё почти 280 тысяч рублей, которые не были возмещены ведомству в ходе следствия. Признаюсь честно: мои походы в драматический театр в последние годы как-то мало радуют. Полтора года назад был — да, неплохо, местами интересно, но затянуто, сейчас даже не вспомню названия спектакля, на котором был. Месяц назад был там снова на постановке «Скрипка, бубен и утюг» воронежского театра по пьесе Николая Коляды, но, увы, не смог себя заставить досидеть до конца и покинул зал. Не моё. Не цепляет. Даже в сон не вгоняет, а просто какое-то самоизнасилование выходит — досидеть до конца (ну или хотя бы попробовать это сделать) только из уважения к актёрам и желания просто сформировать мнение о воронежском театре. И вот я получаю предложение организаторов фестиваля «Наш кислород» — театра «Новая сцена-2» — и попадаю на фестиваль в качестве одного из членов жюри. Два дня с самого утра и до позднего вечера: спектакли, читки, мастер-классы, обсуждения с другими коллегами, которые профессионально разбираются в находках режиссёров, драматургии, игре актёров, мизансценах и прочем. Я, конечно, на уровне зрителя имею представление об этом, но был своеобразным «шпионом» среди жюри — я оценивал то, что видел, в первую очередь, по своим ощущениям: зацепило или нет, каким я ухожу после спектакля — воодушевлённым, разочарованным, опустошённым или полным эмоций, мыслей, вопросов и желания поделиться, а, может, даже просто закрыться в комнате, чтобы остаться наедине со своим впечатлением и насладиться в одиночку послевкусием (такое вот эгоистическое желание). Я так и сказал на закрытии фестиваля, что судил с позиций эмоций и отвечал именно за восприятие спектаклей непрофессионалом (хотя какой-то любительский уровень у меня на уровне отдельных постановок в вузе был), но театралом. За два дня я посмотрел 11 постановок и читок. Моё погружение в мир «Нашего кислорода» началось с «неоткрытия» — тут вам нет привычных «слово предоставляется», «поприветствуем» и прочего, гимнов, возвышенных речей про важность театрального искусства, чувства эстетического и прекрасного и т. д. и т. п. Здесь всё просто — разговор о современном театре, который затеяли актёры «Новой сцены-2» на основе высказываний современных драматургов, и демократичные выступления начальника управления культура области Сергея Курганского с председателем жюри Валентиной Дубянской. Для меня современная драматургия — это пища для размышлений, пространство экспериментов, попытка воздействовать на молодого зрителя, который устал от классического театра, традиционных развлечений, пресытился будничным потоком информации и ищет себе что-то для души, то, что необязательно понравится, но заставит его погрузиться в самокопание, подобное тому, которое просходит во время визита к психологу. Вот такой для меня предстаёт современная драма, которую, к моей радости, в Белгороде делают ребята из «Новой сцены-2». Да, я не всего понимаю, не всё разделяю, но я никогда не ухожу после таких постановок в молчании или «ну, вроде бы, ничего». Я всегда уношу, если не ответы, то по крайней мере вопросы… После «неоткрытия» — знакомство с проектом «Немастерская» белгородско-ижевского дуэта — Юлии Городовой (в прошлом актрисы театра «Новая сцена-2») и Павла Сергеева. Причём знакомство на постановке по пьесе «Трёхглазка» Николая Коляды (того самого, которого я не осилил в БГАДТ им. М. С. Щепкина). Громкая музыка, ссора, взаимные оскорбления. Жалкий клоун, который напрашивается остаться у заказчика, который, в свою очерель, намерен отменить заказ из-за этого конкретного клоуна, которого тут явно не ждали. Обеспеченная мама Таня унижает клоуна Витю, играет на его просьбе «дать денег», откровенно смеётся и издевается над ним. Дальше мы узнаём историю этих Вити и Тани, которые раньше учились вместе на театральном, пока Таню оттуда не выгнали, были мужем и женой, после развелись и разошлись, а тут, перед детским праздником, снова встретились. Что это было? Ошибка молодости, оставившая после себя только ненависть? Или это был необходимый опыт, который позволил Тане обустроиться в жизни, а Вите — полностью отдаться любимому делу (театру) и почувствовать себя счастливым рядом с женой и детьми? Это вопросы, которые на поверхности, а внутри… внутри у меня было желание отвернуться, чтобы не показать свою слабость в тот момент, когда герои трепетно и как-то эмоционально болезненно обняли друг друга, чтобы уже через несколько мгновений снова расстаться и вернуться в свои привычные миры. Если характеризовать этот театральный эксперимент одним словом, я бы дал всему увиденному определение «чувственно». Дальше меня накрыло полифонией визуального, пластического, музыкального, поэтического и мультимедийного искусств, которую использовали ребята из нижегородского нетеатра «Лифт». Актёры воздействуют на зрителя танцами, песнями, поэзией, видео, шутками и прочим. Примите ещё во внимание, что они взялись на простом языке говорить о философской теме — что находится за гранью жизни и смерти. Но делают это в комедийном ключе, приправив детективным сюжетом о том, как умер главный герой. Шикарно? Лично я считаю, что да. Причём, судя по продолжительным аплодисментам и восторженным отзывам после спектакля, белгородского зрителя такой необычный подход тронул. Актёры достучались. Да, иногда казалось, что всё это не одна драматическая канва, а всего лишь непрочно связанные элементы, которые отдельно кажутся очень интересными, а в связке начинаешь искать, что же не хватает тебе для полноты картины, но ты чувствуешь эти точечные удары, которые приводят тебя в восторг: если ты привык к поэзии — тебя «разят» стихом и словом, если предпочитаешь язык танца — тебя покоряют пластикой, если хочешь проекций и игры света — тебе рисуют светокартины и выстраивают композиции в темноте, и даже если ты просто хочешь лёгкости, шуток и шутеек, как в КВН, — даже этого актёры тебе дадут с лихвой. Всё происходившее на сцене я могу охарактеризовать словом «лёгкость». Профессионально выстроенный разговор о высоких материях простым и доступным читателю языком юмора. Философия, органично опрокинутая в реальность приёмов СТЭМа. Спасибо режиссёру-постановщику Дмитрию Сухотерину и всем актёрам за искренность и работу, которая заставила меня в конце сказать «вау!». Отлично. Я мог не увидеть, что там не так с режиссурой, но я почувствовал, что меня это зацепило, мне захотелось об этом говорить и хочется увидеть что-то подобное ещё раз. От редакции «Фонаря» ребятам досталась победа в номинации «Выбор СМИ», а от всей группы экспертов — диплом лауреатов третьей степени фестиваля «Наш кислород». такого мощного начала я даже испугался: что же дальше? Куда больше? Это уже будет пресыщением. Но нет, пресыщения не случилось. Дальше была «Идеология клетки» московского театра-студии «Окно», который тоже ставил один из вечных философских вопросов: есть ли границы у свободы, или мы все «птицы в клетке», к которой уже привыкли, и просто рассуждаем о придуманных себе идеалах свободы, которые не имеют никакого отношения к действительности, и превосходно себя чувствуем даже при прикосновении «крыльев» к стенкам этой самой клетки. Вопрос глубокий, но, на мой взгляд, поданный как-то слишком просто и однобоко. Ты не успел прочувствовать вопрос, как уже получил на него ответ. У меня было такое ощущение, как будто вместо постепенного возбуждения аппетита мне постарались поскорее запихнуть в рот сытный бутерброд, да так, чтобы не успел задуматься о возможных последствиях в виде лишних килограммов. Да, были метафоры, местами было занятно, была неплохая игра актёров, но у меня не было чувства «вах!», у меня «не щёлкнуло». Одним словом, это была просто попытка. Не пытка, конечно, и, наверняка, эта попытка попала в свою аудиторию, которой она понравилась, но для меня она так и осталось всего лишь попыткой и не более.