​В Белгородской области депутаты скорректировали бюджет на 2017 год

Депутаты белгородской областной думы изменили региональный бюджет на 2017 год. Доходы региона увеличились почти на 6 миллиардов рублей за счёт федеральных субсидий. В думе решили потратить большинство этих денег на поддержку агропромышленного комплекса области — 5.2 миллиарда рублей. Из них 4.9 миллиарда рублей пойдёт на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам, а остальное потратят на мелиорацию и улучшение жилищных условий молодым специалистам в сёлах.
Также часть новых субсидий потратят на образование. За 392 миллиона рублей область выкупит здание школы в микрорайоне Белгорода «Улитка» по программе создания новых мест в общеобразовательных организациях. Почти 210 миллионов рублей потратят на ремонт и реконструкцию дорог, а именно: на ремонт дороги «Губкин — Аверино — Архангельское-Никаноровка — Ольховатка»; строительство дороги «Белгород — Павловск — Лиман —Малобыково», а также строительство дороги от трассы М2 «Крым» до села Ближнее в Белгородском районе.
Помимо распределения новых денег, депутаты на полтора миллиарда скорректировали текущий бюджет.
— Из этих средств 1,064 миллиарда рублей распределены на программу строительства и реконструкции объектов социальной сферы, которая включает в себя 24 объекта образования, 21 — здравоохранения, 6 объектов культуры а также, физкультурно-оздоровительные сооружения. Также 260 миллионов рублей направлены на взнос в уставной капитал АО «Дирекция Юго-Западного района». Речь идёт о реализации проекта «Новая жизнь» по строительству жилья для молодых семей, — пояснил Владимир Боровик, заместитель губернатора области, начальник департамента финансов и бюджетной политики.
После всех изменений общий доход бюджета области составил 64,8 миллиарда рублей, общие расходы — 66,8 миллиардов рублей.