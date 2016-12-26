​В НИУ «БелГУ» по итогам благотворительной акции поздравили более 500 детей

В НИУ «БелГУ» подвели итоги благотворительного марафона «Тёплым словом — добрым делом». Всего к Новому году более 500-та детей получили подарки от белгородских меценатов. Всех участников акции пригласили в «БелГУ» на детскую ёлку, где и вручили подарки.
По отчётам организаторов, в этом году в акции участвовали дети из детских реабилитационных учреждений, малоимущих семей области и дети, находящиеся на лечении в больницах города. Также подарки получили 15 пенсионеров из Дома сестринского ухода регионального отделения «Российского Красного Креста». Поздравляли детей более 70-ти меценатов области, которые на открытии марафона собирали открытки от детей, где те писали о своих новогодних желаниях. Потом, на закрытии детям вручили подарки, о которых они просили.