​В Белгороде пройдёт практикум по эффективным продажам

Личное первенство по мотоциклетному многоборью на скутерах пройдёт 17 июня. 17 июня на полигоне автошколы «Флагман» (стадион «ПромАгро») в Старом Осколе соберутся владельцы скутеров, чтобы сразиться в личном первенстве по мотоциклетному многоборью на скутерах. Соревнования приурочены к Всемирному дню мотоциклиста, который отмечается в этом году 15 июня.Организаторы — УМВД России по Старому Осколу — приглашают водителей показать свои умения управления транспортом, ответить на вопросы теории правил дорожного движения и продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи.Для участников Scooteroskol-2015 действует возрастное ограничение – они должны быть старше 16 лет. Также обязательным условием является наличие скутера или мопеда. Заявку в свободной форме можно подать на почту uvd.stoskol@mail.ru до 16 июня. Призёров ждёт полная мотоэкипировка, а победитель также получит сертификат на бесплатное обучение в автошколе по категории «B». На сайте областного правительства опубликовали обращение, в котором предупреждают об уголовной ответственности за распространение ложной информации. На официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области жителей региона предупреждают об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации.— Пользователи социальных сетей активно обсуждают распространение информации провокационного характера о возможных террористических угрозах на территории России, — говорится в сообщении.Власти со ссылкой на МВД России заявляют, что сообщения о террористических угрозах «не имеют под собой фактических оснований». По статье уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» авторам публикаций в социальных сетях, о которых говорится в сообщении, грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. В УМВД по Белгородской области рассказали, что полиция проверяет социальные сети на предмет подобных заявлений. На сегодняшний день информации о нарушениях закона о ложных сообщениях о терроризме не зафиксировано. Мужчина сам подделал водительское удостоверение. По сообщению УМВД по Белгороду, водителя остановили для проверки документов и выяснили, что у него фальшивое удостоверение. 30-летний мужчина был задержан. Проведённая экспертиза подтвердила, что документ не действителен. Подозреваемый на допросе рассказал сотрудникам полиции, что он часто терял документы, поэтому делал их ксерокопии. В прошлом году после того, как его лишили прав за вождение в нетрезвом виде, он сделал дубликат удостоверения, который в дальнейшем использовал.По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Доигровщик «Белогорья» провёл свой заключительный матч в составе национальной команды. Бессменный лидер и капитан сборной России по волейболу, легенда мирового волейбола Сергей Тетюхин завершает свою профессиональную карьеру. Об этом 40-летний игрок заявил после окончания матча за бронзовые медали Олимпийских игр-2016 , в котором россияне уступили команде США со счётом 2:3. — Это был мой последний матч в сборной России. В карьере? Давайте сегодня говорить только о сборной, — сказал Тетюхин журналистам после матча. Напомним, что свой дебютный матч за сборную Тетюхин провёл в мае 1996 года в рамках Мировой Лиги. За всё время выступления в команде Тетюхин становился двукратным обладателем Кубка мира, победителем Мировой Лиги 2002 года. Ему принадлежит уникальное достижение: волейболист принимал участие в шести (!) Олимпийских играх подряд, причём на предыдущих четырёх спортсмен неизменно привозил медали различного достоинства. В Сиднее-2000 Тетюхин стал серебряным призёром, в Афинах-2004 и Пекине-2008 он был бронзовым медалистом, а в Лондоне в 2012 году «вырвал» у судьбы долгожданное олимпийское золото. На Играх в Рио Сергей был удостоен чести нести знамя сборной на официальной церемонии открытия.Фото og.ru К слову, на Играх в Рио-де-Жанейро Сергей Тетюхин перешёл рубеж в 3 тысячи выигранных мячей в официальных матчах за национальную команду, набрав в восьми матчах Олимпиады 70 очков. Таким образом на сегодняшний день в его копилке 3002 выигранных мяча. Руководитель цирковой студии Роман Ваневский рассказал, как воспитывал виртуозов, почему дети уходят из студии, а взрослые считают цирковое искусство «дикостью». В субботу, 19 сентября, на площадке перед городским центром досуга прошёл отчётный концерт «Цирка на Крейде». Коллектив появился чуть более полугода назад, но сейчас юные циркачи уже знают, как удивить зрителей.Цирком руководит 72-летний Роман Ваневский, который в январе 2015 года переехал из Иркутска в Белгород. Он сам вёл представление вместе с двумя маленькими клоунессами. Как и положено на настоящем цирковом представлении, номера перемежались их выступлениями. Руководитель не забывал называть продолжительность тренировок артистов. Даже те, кто пришёл к нему заниматься всего несколько недель назад, сейчас уже показывали довольно сложные номера. «Лёд на битом стекле», фото городского центра досуга***Небольшая бытовка Романа Ваневского заклеена плакатами с его представлений. Ваневский родился во Львовской области. Закончил физкультурный техникум, после армии уехал в Курскую область, где работал спортивным тренером команды глухонемых детей и преподавал в педагогическом училище.— Там у меня появился учитель — фокусник-иллюзионист Анатолий Фомин, у которого я научился азам циркового мастерства, — начал свой рассказ Роман, попросив называть его просто «клоун Ромик».«В 1975 году я приехал в Сибирь, в город Усть-Кут. Там открыл детскую цирковую студию «Криц» (цирк наоборот — прим. ред.), просуществовавшую до 2004 года. Мои ребята ежегодно гастролировали, ездили даже в Париж и Прагу».Эти поездки оплачивал сам «клоун Ромик». Перед поездкой в Париж ему даже пришлось продать свой автомобиль, чтобы собрать нужную сумму и купить артистам билеты. Дальше жизненные обстоятельства сложились таким образом, что Ваневскому пришлось переехать в Иркутск. Там он снова растил маленьких циркачей, при этом жил в крохотной комнатке в общежитии, получая ставку школьного учителя.—У меня есть повод для гордости — блестящие ученики. Иркутянка Настя Назарова стала единственной в мире десятилетней жонглёркой-виртуозом. Она кидала пять мячей или колец, жонглируя ими полторы минуты. В таком возрасте никто никогда этого не делал. В Пекине она заняла первое место на фестивале русско-китайской дружбы в номинации «Жонглирование», — продолжает Ваневский.Параллельно он сам успевал учиться: сперва закончил истфак Иркутского государственного педагогического института, а потом и Восточно-Сибирский институт культуры.«Я поступил в институт культуры со своими учениками. Они сказали, что им страшно, а я подбодрил, что пойду учиться с ними. Они потом бросили учёбу, а я закончил», — смеётся Роман.«Клоун Ромик» в Иркутске отдавал цирку всё свободное время, на собственные деньги покупал реквизит. Учениками Ваневского были несколько тысяч детей, некоторые из них после стали артистами цирка. — Ко мне приходили заниматься даже студенты. Они учились в институте на инженеров, а после меня пошли работать в цирк, — рассказывает мой собеседник. Профессиональный рекрутёр Ольга Дорофеева рассказала, что нужно делать специалистам, ищущим хорошую работу. Во время кризиса представители бизнеса оказались в непростом финансовом положении: одни — уменьшили зарплаты, другие — сократили штат, а кто-то вовсе обанкротился и закрыл дело. На белгородском рынке труда выросло число соискателей, ищущих уже не работу мечты, а просто работу, и это осложнило поиск работы молодым специалистам. Менеджер по подбору персонала Белгородского рекрутингового агентства Ольга Дорофеева рассказала, как выпускникам пройти квест по трудоустройству.— В первую очередь необходимо понять, что поиск работы — это тоже работа. Утром встал, привёл себя в порядок, посмотрел свежие вакансии, обзвонил, поехал на собеседования. Нельзя сидеть и ждать, пока тебя заметит щедрый работодатель, — отметила Ольга.МотивацияПервый пункт, который нужно выполнить — понять свою истинную мотивацию. Задать себе вопрос: «Чего я действительно хочу?» Работу по специальности, любую денежную работу, работу рядом с домом, необременительную работу с окладом или вообще — отдохнуть неопределённое количество времени, пойти в армию или создать семью?— Иногда приходят только-только получившие диплом специалисты и говорят: «Хочу получать 25 тысяч». Я задаю вопрос: грузчиком пойдёшь? Выясняется, что грузчиком работать не хочет. Так потихонечку и выясняем, какую работу хочет соискатель.ЦельСледующий шаг — постановка цели и её реализация. Соискатель определяет, какую именно работу хочет, и приступает к её поиску. Нужно собрать информацию о рынке труда в регионе, репутации компаний, уровне заработных плат. Можно обратиться в рекрутинговые агентства, чтобы узнать список самых актуальных вакансий.РезюмеОдним из самых важных пунктов в квесте «поиск работы» является составление резюме. Нужно обратить внимание на фотографию: она должна быть официальной, а не иллюстрирующей отдых соискателя под пальмой или вечеринку в честь юбилея кошки. Далее — опыт работы и должностные обязанности: что делал на предыдущей работе и каких результатов достиг. Также нужно быть осторожным с графой «Личная информация».— Не надо слепо копировать дежурные фразы. К примеру, идёт человек на позицию оператора, который должен молча сидеть, уткнувшись в компьютер, а пишет, что он коммуникабельный — зачем он компании? Или пишет, что стрессоустойчив. А почему он так решил? Я могу проверить его стрессоустойчивость, помолчав пять минут, за это время «стрессоустойчивый» кандидат может буквально известись от неизвестности, — рассказала Ольга Дорофеева.И самое главное: в резюме нужно указывать действующие контакты: номер телефона и электронную почту, чтобы работодатель мог легко дозвониться.— Сейчас многие рекрутинговые агентства дают бесплатные консультации по составлению грамотного резюме. Этим необходимо пользоваться, потому что себя нужно продать работодателю, — подчеркнула Ольга.После того, как резюме отправилось на почту к работодателю, нужно позвонить в компанию и удостовериться, что оно дошло.СобеседованиеЛучше всего попасть на территорию работодателя до собеседования, чтобы понять, как живёт компания, во чт