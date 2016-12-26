​В Белгороде пройдёт практикум по эффективным продажам

Во вторник, 27 декабря, в Белгороде пройдёт «Большой бизнес-практикум». Мастер-класс посвящён продажам, а вести его будет Алексей Черненко, управляющий бизнес-пространством «Контакт». На семинаре он расскажет о продажах и покажет, как разговаривать с клиентом и продавать ему товар или услугу.
Организаторы объясняют, что практикум будет похож на семинары, которые проводит Алексей Черненко. На своих занятиях тренер делает упор на практику и выстраивание личных отношений с клиентом.
Сам мастер-класс начнётся в 16:00 в бизнес-пространстве «Контакт» и закончится около 21:00. Чтобы попасть на семинар, надо предварительно зарегистрироваться и купить билет, который стоит 1 тысячу рублей. В день семинара вход будет стоить 1,5 тысячи рублей. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4722) 25-71-09 или в официальной группе во «Вконтакте».
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