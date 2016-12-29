​В Белгородской области осудили водителя микроавтобуса, который выехал на встречку и спровоцировал массовое ДТП

В Белгородской области водителя микроавтобуса признали виновным в массовом ДТП, в котором погиб один человек и ещё трое получили тяжкий вред здоровью.
На своём микроавтобусе мужчина перевозил людей из Санкт-Петербурга в Украину. Все они являются гражданами Украины. На трассе «Крым» в районе мемориала «Курская Дуга», управляя автомобилем «Мерседес-Спринтер» мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21120», с последующим столкновением с автомобилями «ЗИЛ-5301» и Toyota prius.
В автокатастрофе погибла пассажирка микроавтобуса, ещё двое тяжело пострадали. В «Тойоте» тяжело пострадал восьмилетний ребёнок.
За нарушение правил ППД, которе повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людям и смерть человека, водитель получил 2 года и 6 месяцев колонии-поселения. Помимо этого его лишили прав на три года.