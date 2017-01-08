В Старом Осколе полицейские задержали водителя с фальшивыми правами

На жителя села Роговатое Староосколького городского округа завели уголовное дело за использование поддельного водительского удостоверения. Нарушителя на «Оке» задержали полицейские во время рейда в селе Роговатое. То, что права оказались фальшивыми, подтвердила и проверка документа по базе, и последующая экспертиза.
49-летний мужчина признался, что купил права в интернете ещё несколько лет назад, но машину водил редко, поэтому раньше не показывал удостоверение полицейским. За использование фальшивых документов ему грозит до шести месяцев ареста.