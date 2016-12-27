​В Старом Осколе фонд «Поколение» открыл новый ФАП и подарил несколько машин многодетным семьям

Фонд «Поколение» открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Песчанка Старооскольского городского округа. Поздравить жителей приехали основатель фонда, депутат Госдумы Андрей Скоч, заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева и глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых.
В новом ФАПе работает акушер и фельдшер. Кроме Песчанки пункт будет обслуживать два ближайших села. Помимо этого за ФАПом закрепили две машины для выезда врачей на дом. За последние полтора года фонд открыл 23 подобных пункта по всей области, 15 из них находятся в Старооскольском округе.
— Так устроена жизнь, что нам иногда нужна медицинская помощь. Сельскому жителю очень важно иметь медицинское обслуживание в шаговой доступности. Подчас в вопросе здоровья важно не терять время и сразу попасть к врачу. Здесь тёплое, светлое помещение, новейшее оборудование и прекрасные врачи — поэтому я очень доволен: теперь жители села будут обслуживаться на самом высшем уровне, — прокомментировал открытие Андрей Скоч.
После открытия Андрей Скоч поехал в Старый Оскол, где поздравил многодетные семьи и учебные учреждения области, которым подарил ключи от десяти автомобилей «Газель».
— Я очень рад, что могу выполнить такую приятную и благородную миссию и вручить многодетным семьям, у которых десять детей и более, эти прекрасные автомобили. Я знаю, что для многодетной семьи это очень важно, так как у меня у самого 10 детей, и вчера моим четверняшкам исполнилось 22 года, а позавчера самой маленькой дочке — семь месяцев, — рассказал депутат Государственной Думы.