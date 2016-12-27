​В Старом Осколе фонд «Поколение» открыл новый ФАП и подарил несколько машин многодетным семьям

Компания отмечает стремительный рост мобильной активности абонентов в роуминге. Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвела итоги роуминговой активности абонентов в дни новогодних праздников. Компания зафиксировала значительный рост мобильного интернет-трафика в международном и национальном роуминге по сравнению с зимним отпускным сезоном 2015 года.В дни новогодних каникул абоненты Tele2 пользовались мобильной связью более чем в 150 странах мира, при этом абоненты Tele2 Белгородской области посетили 59 стран. Наиболее востребованными направлениями новогоднего отдыха стали Казахстан, Финляндия, Беларусь, Украина, Германия и Таиланд, среди белгородцев — Украина, Беларусь, Казахстан, Германия, Польша и Молдавия. Помимо популярных стран, абоненты Tele2 посетили и самые экзотические места планеты, среди которых Кот-д'Ивуар, Гватемала, Бахрейн, Папуа — Новая Гвинея, Панама и Мозамбик. Количество звонков и переданных в международном роуминге SMS в период с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 осталось на уровне аналогичного периода прошлого года, в то время как мобильный интернет-трафик клиентов Tele2 России за границей увеличился почти в 2,5 раза, среди белгородцев — почти в 1,3 раза. В дни новогодних праздников также возросла мобильная активность абонентов Tele2 в национальном роуминге. Так, количество звонков в поездках по России увеличилось более чем на 17 процентов (среди белгородских абонентов — на 39 процентов) по сравнению с зимним отпускным сезоном прошлого года, а потребление интернет-трафика — в 38 раз (среди белгородских абонентов — в 31 раз).Резкий рост мобильного интернет-трафика в национальном роуминге объясняется тем, что с мая 2015 года абоненты Tele2 могут пользоваться мобильным интернетом в разных уголках страны по ценам домашнего региона. Кроме того, в 2015 году оператор значительно расширил зону действия услуги скоростного мобильного интернета — сейчас она доступна в 60 регионах России.На правах рекламы Выездной центр обслуживания потребителей «Белгородэнерго» будет работать до 18 марта включительно. C 16 по 18 марта в «Белэкспоцентре» работает выездной центр обслуживания потребителей «Белгородэнерго». В течение трёх дней желающие смогут заключить договор на присоединение домовладения к электросетям, оформить заявку на установку или замену прибора учёта, получить консультацию по вопросам применения энергосберегающих технологий на производстве или в быту. На выставке энергетики представили экспозицию с несколькими видами современных электронных приборов учёта. Услуги по их установке филиал предлагает «под ключ» — начиная от выбора соответствующей модели и заканчивая его установкой и вводом в эксплуатацию. Стоимость зависит от объёма выполнения строительно-монтажных работ и для физических лиц варьируется от 6,5 до 18 тысяч рублей. Цена самого технологического присоединения остается неизменной — 550 рублей для энергоустройств максимальной мощности, не превышающей 15 киловатт.Белгородцев, которые не успеют получить ответы на свои вопросы на выставке, энергетики ждут в центрах обслуживания потребителей, расположенных в каждом районе области. Дополнительную информацию можно получить по телефону прямой линии «Белгородэнерго» 13-50. Ордена трёх степеней, каждая из которых присваивается в зависимости от заслуг благотворителей, получили шесть руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей. В понедельник, 28 ноября, в Белгородской филармонии шестерых человек наградили орденами «Благотворитель года». Они «внесли большой вклад в развитие физкультуры, сохранение культурного достояния и социальную поддержку области». Фото опубликовано Белгородская область (@belregion) Ноя 28 2016 в 8:10 PST — Орден «Благотворитель года», который мы впервые вручаем сегодня, занимает особое место в славном созвездии белгородских наград. В нём заключён огромный нравственный смысл. Этого ордена удостаиваются те, кто, добившись финансовых и жизненных успехов, бескорыстно и обильно творят добро, радеют о благополучии, просвещении, здоровье, культурном обогащении и духовном благополучии белгородцев. В этом ордене — глубокая сердечная признательность полуторамиллионной Белгородчины за доброту, щедрость, высокую ответственность и благородство души, — на вручении наград сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Орден первой степени получили группа компаний «Агро-Белогорье» в лице председателя совета директора Владимира Зотова и «Белгранкорм-холдинг» в лице также председателя совета директоров Александра Орлова. Орден второй степени вручили президенту агрохолдинга «Мираторг» Виктору Линнику и индивидуальному предпринимателю Александру Исакову из Белгородского района. Обладателями награды третьей степени стали президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» Владимир Тебекин и индивидуальный предприниматель Александр Вербенко из Яковлевского района. ИА «Бел.Ру» приводит суммы, которые потратили предприятия и предприниматели на благотворительность. Так, например, «Агро-Белогорье» за последние три года на эти цели выделило около 350 миллионов рублей — благодаря ему появились пляж «Лазурный», детский парк «Котофей», «Пикник парк», парк роз и зоопарк, а в ближайших планах — строительство аквапарка в Белгородском районе и центра детского мастерства в Белгороде. «БЭЗРК-Белгранкорм» в течение двух последних лет на благотворительность выделил более 775 миллионов рублей. Предприятие капитально ремонтирует и строит учреждения культуры, образования и здравоохранения, помогает организаторам культурно-массовых и спортивных мероприятий.— Благотворительность не нуждается в похвале, потому что всё идет от сердца и души, но общественное признание, которое мы видим сегодня, создаёт условия, чтобы благотворительностью занимались не десятки людей, а тысячи, — цитирует ИА «Бел.Ру» председателя совета директоров «Белгранкорм-холдинг» Александра Орлова.«Мираторг» построил для детей сотрудников детский сад «Уютный» в Корочанском районе, о котором мы уже рассказывали раньше, а также коттеджный посёлок в Прохоровском районе. Агрохолдинг выделяет деньги сельским садам и школам. Индивидуальный предприниматель Александр Исаков производит строительные материалы и изделия из бетона. У него небольшое предприятие, но он смог выделить около полутора миллионов рублей на благоустройство Новосадового и капитальный ремонт памятника в этом посёлке. Владимир Тебекин получает награду, фото belpressa.ruФонд «Айсберг» за последние два года выделил более 116 миллионов рублей федерациям бокса, кикбоксинга, спортивных единоборств, художественной гимнастики, Федерации спорта глухих, слепых и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он помог Шебекинской академии футбола «Энергомаш», спонсировал открытие спортзалов и закупал оборудование для паралимпийцев, ремонтировал храмы, Шебекинскую районную больницу. Благодаря фонду в Шебекине установили памятники промышленнику Александру Ребиндеру и основателю города Ивану Шибеко. В Яковлевском районе индивидуальный предприниматель Александр Вербенко потратил за три года около миллиона рублей на поддержку предприятий, ветеранов и спортсменов, поучаствовал в строительстве храма Новомучеников и Исповедников Белгородских в Строителе. Кроме того, он помог отремонтировать здание детской молочной кухни в центральной районной больнице. Справка «Фонаря» Орден «Благотворитель года» представляет собой восьмиконечную серебряную звезду. Он учреждён в феврале 2016 года. Его обладатели — частные лица или организации, «внёсшие значительный вклад в формирование общества высокой культуры, ведущих активную благотворительную деятельность в сфере культуры и искусства, физической культуры, сохранения и развития культурного достояния области, поддержания её престижа на государственном и мировом уровнях». Среди критериев отбора кандидатов на вручение ордена — количество денег, выделенных на развитие культуры и искусства и объём финансирования социальных объектов. У ордена есть три степени, каждая из которых присваивается в зависимости от заслуг благотворителей.Спонсор разделаДед Мороз и Снегурочка уже начистили полозья саней, собрали в мешок подарки и приготовились поздравлять самых маленьких жителей Белгорода. Подарите детям настоящую сказку и пригласите волшебного Деда и его очаровательную внучку прямо к себе домой. Звоните скорее и окунитесь в атмосферу настоящего новогоднего волшебства от event-компании «Золотая рыбка»: +7 (920) 551-551-0. В качестве «приглашённых звёзд» выступят Шамиль Гаджимусаев и Александр Щеглов. В субботу, 25 апреля, на спортивной площадке парка Победы пройдёт очередная общегородская зарядка «со звездой». В этом качестве выступят мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион России, чемпион мира Шамиль Гаджимусаев и депутат горсовета Александр Щеглов. Начало в 10:00. В конце октября в бизнес-пространстве «Контакт» пройдёт бизнес-форум. В воскресенье, 21 октября, в Белгороде пройдёт бизнес-форум, посвящённый антикризисным технологиям в бизнесе. Организаторы соберут на одной площадке ведущих предпринимателей региона, которые выступят со своими мастер-классами. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?129"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-127472528_7", -127472528, 7, 'TfCz5yIVvzHMog5lH5UmN14BYw', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Своим опытом с участниками события поделятся 12 человек. Среди них — основатель фитнес-центров Platinum Gym и Santa Monica, директор ресторана «Шишка», парка-отеля «Европа», владелец «Цифромаркета» Александр Щеглов, владелец нескольких десятков магазинов модной одежды и обуви (Oggi, Paolo Conte, Carlo Pazolini, Mango, Mexx, Terranova и других) Станислав Свечкарь и директор сети ресторанов «Фамильный Дом Вкуса» Марина Лазарева. — Мы создаём площадку, на которой соберутся инициативные предприниматели Белгородской области. Среди этих людей вы сможете найти себе партнёров и решить конкретные задачи, которые возникают у вашего бизнеса. Помимо этого, своим опытом поделятс
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вторник, 27 декабря
http://www.prazdnik31.com/uslugi/korporativy/22-novogodnie-vechera

​В Старом Осколе фонд «Поколение» открыл новый ФАП и подарил несколько машин многодетным семьям

За полтора года в области фонд «Поколение» открыл 23 фельдшерско-акушерских пункта.

Фонд «Поколение» открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Песчанка Старооскольского городского округа. Поздравить жителей приехали основатель фонда, депутат Госдумы Андрей Скоч, заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева и глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых.

Фото пресс-службы Старооскольского городского округа

В новом ФАПе работает акушер и фельдшер. Кроме Песчанки пункт будет обслуживать два ближайших села. Помимо этого за ФАПом закрепили две машины для выезда врачей на дом. За последние полтора года фонд открыл 23 подобных пункта по всей области, 15 из них находятся в Старооскольском округе.

— Так устроена жизнь, что нам иногда нужна медицинская помощь. Сельскому жителю очень важно иметь медицинское обслуживание в шаговой доступности. Подчас в вопросе здоровья важно не терять время и сразу попасть к врачу. Здесь тёплое, светлое помещение, новейшее оборудование и прекрасные врачи — поэтому я очень доволен: теперь жители села будут обслуживаться на самом высшем уровне, — прокомментировал открытие Андрей Скоч.

Фото пресс-службы Старооскольского городского округа

После открытия Андрей Скоч поехал в Старый Оскол, где поздравил многодетные семьи и учебные учреждения области, которым подарил ключи от десяти автомобилей «Газель».

— Я очень рад, что могу выполнить такую приятную и благородную миссию и вручить многодетным семьям, у которых десять детей и более, эти прекрасные автомобили. Я знаю, что для многодетной семьи это очень важно, так как у меня у самого 10 детей, и вчера моим четверняшкам исполнилось 22 года, а позавчера самой маленькой дочке — семь месяцев, — рассказал депутат Государственной Думы.

Фото пресс-службы Старооскольского городского округа

Дмитрий Голуцкий

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