Митрополит Иоанн призвал распространять в школах основы православной культуры и бороться с абортами

Во время ссоры мужчина причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего. Ракитянский районный суд вынес приговор в отношении 35-летнего жителя посёлка Пролетарского. В ноябре 2014 года мужчина возвращался домой на экскаваторе. Пара прохожих поинтересовались стоимостью услуг экскаватора, разговор перешёл в ссору. Мужчина развернул стрелу экскаватора в сторону прохожих и придавил ковшом одного из них. После этого он вылез из кабины и ударил мужчину кулаком.Медицинская экспертиза зафиксировала многочисленные переломы, которые повлекли утрату работоспособности более чем на треть.Экскаваторщика осудили на два года. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Организаторы планируют 8 мая проехать колонной по центральным улицам города. В воскресенье, 8 мая, в Белгороде состоится автопробег, посвящённый Дню Победы. Его проводит радио «Рекорд» при поддержке мэрии областного центра. Участники соберутся в 12:00 у Ротонды. Чтобы присоединиться к автопробегу, предварительная регистрация не нужна. Колонна автомобилистов проедет по центральным улицам города. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-7265151_1343808", -7265151, 1343808, 'A-cmXkmh2qBXXEyUVzEbsaWMeWQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Спонсор разделаУчебный центр «ФИНАМ» проводит бесплатные семинары для начинающих инвесторов. Профессиональные трейдеры на занятиях рассказывают, как грамотно распоряжаться средствами и зарабатывать на ценных бумагах, знакомят с передовыми методиками инвестирования, теорией и практикой биржевой торговли, спецификой и преимуществами разных инструментов инвестирования. Узнать о дате ближайшего семинара можно по телефону +7 (4722) 20-54-54. Подробнее об инвестициях на финансовом рынке здесь. — Ты пристегнулся бы, что ли.— Зачем? Нам ехать 20 минут в пределах города. Мороки больше.— Что же ты будешь делать с этими сэкономленными тремя секундами? Короче, штраф я за тебя платить не хочу. Да и ремень — не предмет интерьера. Сам же ездишь, сам понимаешь, что на дороге всякое может случиться, и даже 20-минутной поездки достаточно, чтобы произошла какая-нибудь фигня.— Во-первых, если постового увидим, я успею пристегнуться, опыт есть. А во-вторых, ты веди аккуратно и всё будет хорошо. Ты же перед каждым своим выездом не звонишь в «скорую» и не сообщаешь им свой маршрут с ориентировочным временем прибытия, чтобы если, не дай Бог, ты им не отзвонишься, то они на этом маршруте выезжали твою колымагу в кювете искать.— Эвон, как ты про «скорую»-то загнул. Перед постовым-то ты, может, и успеешь пристегнуться, а вот перед ударом вряд ли. А если боковой? От таких ударов машины иногда переворачиваются. А теперь давай вместе подумаем: лучше в это время быть надёжно зафиксированным или чтобы тебя бросало по всему салону?— Ладно, пристёгиваюсь. К слову, о нефронтальных ударах. Вот смотри: твою машину бьют в бок, дверь начинает вминаться в салон, но у тебя всё хорошо. Ты же надёжно зафиксирован в кресле. И тебя продолжает сминать из-за того, что ремень не дал тебе возможности немного сместиться из кресла в сторону удара. Потому что не будь ты так надёжно зафиксирован, тебя бы просто ударило автомобилем, что неприятно, но не всегда смертельно, плюс дверь погасила бы основной удар. А вот ремень тебе никуда двинуться не даст, и это будет равносильно тому, что ты будешь зажат между автомобилем и стеной. Что очень неприятно и почти всегда смертельно.— Ты считаешь машины конструируют идиоты? Краш-тесты они проходят не просто так. Ремень безопасности в салоне не для красоты висит. И если уж тебя так сильно беспокоит, что ты не сможешь «немного сместиться» в случае бокового удара, то подумай о том, с какой скоростью ты будешь смещаться от удара автомобилем даже на скорости в 60 километров в час?— А у меня в машине какие хочешь подушки безопасности есть: и в руле, и в торпеде, и возле ног, и в креслах. И где только их нет. Я в случае аварии прям в пузыре из подушек безопасности окажусь.— Здорово быть тобой, но сейчас ты едешь не в своей басурманской повозке, а в русском автомобиле. Тут подушки всего две. И это (на секундочку!) в люксовой комплектации. Да и без пристёгнутого ремня подушки безопасности неэффективны. Скорее всего даже вредны.— Да ну! Ерунда. Если будет удар, то подушка выстрелит и поможет мне не расшибиться об руль, а пассажиру о лобовое стекло.— Ты это сам придумал или на своём опыте знаешь?— На своём опыте. Я в маленькой аварии был на месте пассажира, и, когда нам в лоб вылетел один торопившийся, я только ноги поджать и успел, и ремень меня не сказать, что спас, но от удара лицом о бардачок удержал, и даже хорошо — удар был слабый и не открылись подушки, а то ещё бы и ими прилетело на ровном месте.— То есть, когда ты не со мной ездишь, ты всё-таки пристёгиваешься?— Меня заставили.— А в каком смысле прилетело? В подушке воздух — она же мягкая должна быть.— Да, в ней воздух, и она мягкая, но когда она надувается, это делается очень быстро, а её ткань очень плотная. Вот и получается, что она на огромной скорости раскрывается, а ты на неменьшей скорости в её сторону лицом летишь. Видел я видео, где детонируют подушку с отставанием в 0,07 секунд от необходимого времени срабатывания при ДТП, и роняют на неё арбуз. Арбуз, знаешь ли, резко погрустнел и заполнил собой комнату от такой встречи не по расписанию.— Это всё очень хорошо, только подушка безопасности входит в комплекс мер по сохранению твоей жизни и относительного здоровья в случае ДТП. Комплекс мер, понимаешь? То есть, это не только подушка, но ещё и ремень. Ты бы хоть пообщался с людьми, которым подушки в лицо выстреливали. Там и пристёгнутым-то лица мнёт так, что «мама не горюй».— А как же тысячи зафиксированных случаев, когда непристёгнутый человек оставался жив? Я считаю, что ремень скорее служит для удобства медиков, чтобы все тушки оставались на своих местах и их считать после аварии было удобнее.— Будешь за рулём — будешь сам решать, как тебе ехать. Пристёгнутым или нет. Мне вот тут мысль подкинули: что если есть для кого здоровым быть, будешь о себе заботиться, а если пофиг на родных, то так люди и катаются, не соблюдая элементарных мер безопасности. А так это твоя жизнь — живи как хочешь. Я рисковать и экспериментировать не собираюсь. Мне здоровье дороже. Предпочитаю не смотреть в ствол оружия, чтобы убедиться, что оно не заряжено.— Вот и ладно. — Вот и ладно. Вылезай. Приехали. Наблюдатель на участке в Комсомольце сфотографировала стопку бюллетеней в урне для голосования. Участковая избирательная комиссии на участке № 261 в посёлке Комсомольский Белгородского района отклонила жалобу о нарушении от наблюдателя, сфотографировавшего стопку бюллетеней в урне. Зампредседателя Облизбиркома Елена Лазарева, выехавшая на участок после сообщения о нарушении, рассказала «Фонарю», что на данный момент информация о нарушении не подтверждена. По её словам, к закрытию участка в 20:00 туда поедет представитель Облизбиркома, чтобы проконтролировать подсчёт голосов и ещё раз проверить информацию о нарушении. Стопку бюллетеней ровно сложенных видно хорошо! pic.twitter.com/pQUR7y1U2z— Анастасия Байбикова (@Baibicova) 18 сентября 2016 г. Авторы заявления просят правоохранительные органы детально разобраться в деле и выражают недоумение по поводу решения о заключении своего руководителя под стражу. В пятницу, 3 июля, на официальном сайте компании «АльтЭнерго», генеральным директором которой является арестованный 30 июня Виктор Филатов, появилось «Обращение коллектива компании к правоохранительным органам и общественности».— ООО «АльтЭнерго» обращается к общественности и правоохранительным органам с просьбой детально разобраться в правомочности и справедливости решения Басманного суда Москвы 30 июня 2015 года о мере пресечения генеральному директору компании, депутату Белгородской областной думы Виктору Ивановичу Филатову, обвиняемому в организации растраты денежных средств по делу, по которому раньше проходил как свидетель. По ходатайству следователя Филатов Виктор Иванович был заключен под стражу. Информация об аресте вызвала недоумение и тревогу коллектива «АльтЭнерго» за его судьбу. — Мы недоумеваем, как следствие, которое велось практически два года и считало его лишь свидетелем по делу, ходатайствовало об аресте гражданина, ни разу не скрывавшегося от следствия и активно с ним сотрудничавшего. Поэтому доводы следствия о том, что В. И. Филатов может скрыться или оказать влияние на свидетелей, для нас являются неубедительными.В тексте говорится также о том, что «альтернативная энергетика, которая, по сути, обязана своим развитием и перспективой генеральному директору ООО «АльтЭнерго», за время заключения под стражу В. И. Филатова может потерять многое».Авторы обращения напоминают, что «В. И. Филатов по поручению региональных органов власти в стране и за рубежом представляет и отстаивает интересы альтернативной энергетики — российской и Белгородской области. По инициативе В. И. Филатова проводится работа по созданию конкурентоспособного энергетического кластера в регионе, интеграция в него малой распределенной энергетики, он активный участник и автор стратегических инициатив и мероприятий. В.И. Филатов удостоен ряда государственных, отраслевых и областных наград, а также наград Русской православной церкви, заслужил высокий авторитет среди коллег, снискал уважение со стороны руководства региона и граждан».Аналогичное обращение было также опубликовано на сайте Белгородского института альтернативной энергетики.Эксперт «Фонаря»Директор правовой компании «Хартия», юрист Александра Береславцева объяснила, может ли Виктор Филатов, находясь под арестом, сохранить статус депутата облдумы, баллотироваться в региональный парламент на сентябрьских выборах и занимать должность генерального директора ОOО «АльтЭнерго».— Обвинительного приговора, вступившего в законную силу в отношении Виктора Филатова, не вынесено. А его нахождение в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых не является основанием для досрочно