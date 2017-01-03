Митрополит Иоанн призвал распространять в школах основы православной культуры и бороться с абортами

В Белгороде прошёл XXV Съезд духовенства Белгородской и Старооскольской епархии. Его участники обратились к депутату Госдумы Сергею Боженову, который приехал в нём поучаствовать, с просьбой помочь в распространении в российских школах основ православной культуры с опорой на опыт белгородских школ.
— Школьники с большим интересом приобщаются к православной культуре на уроках, но главное, учатся сопереживать, любить и созидать, — сказал мэр Белгорода Константин Полежаев.
Митрополит Иоанн обозначил некоторые направления работы епархии в 2017 году. Прежде всего, он обратил внимание, что в 2016 году в регионе 3 458 раз женщины сделали аборт. Тенденция на снижение количества абортов есть — за год их стало меньше на 594 случая. Но при этом продолжается естественная убыль населения — в 2016 году родилось 15 819 человек, а умерло — 19 748.
— Если бы женщины не решились на аборт, количество родившихся превысило количество умерших. Вот почему нам всем необходимо поддержать инициативу патриарха Кирилла, который предложил запретить оплачивать аборты из средств медицинского страхования. Самое главное право человека — это право на жизнь, — обратился к участникам съезда глава Белгородской митрополии.
Священнослужители снова обратились к Сергею Боженову и попросили его обратить внимание других депутатов на инициативу патриарха Кирилла и недопущение финансирования абортов из средств системы обязательного медицинского страхования.
Митрополит Иоанн призвал священников активнее работать с сотрудниками ЗАГСов, потому что 68 процентов браков сейчас завершаются разводами, а их уменьшение — ещё одна возможность повысить рождаемость.
Чтобы мотивировать белгородцев к рождению детей, митрополит пообещал лично крестить мальчиков и девочек из многодетных семей. Таким образом он предложил использовать опыт грузинского каталикоса (титул высших духовных лиц в Грузинской православной церкви — прим. ред.), который для увеличения рождаемости в стране стал крёстным каждого третьего ребёнка, появившегося в семье, и теперь каждые три года собирает крестников, учит и напутствует их.
Владыка Иоанн призвал священников читать молитвы за прекращение братоубийственной войны на Украине и восстановление в привычном объёме работы приходов-побратимов. 2017 год глава белгородской митрополии назвал годом «нашего примирения в памяти».
— 2017 год должен стать годом примирения памяти — 100-летняя дата событий 1917 года, как острый нож, может нас разделить. Очень важно примириться в памяти и помолиться о тех, кто погиб в братоубийственном противостоянии, не важно, на какой стороне он был, — цитирует митрополита ИА «Бел.Ру».
Напомним, что 5 января в 15 часов в Белгородской митрополии пройдёт рождественская пресс-конференция митрополита Иоанна, вопросы на которую может прислать каждый желающий любым удобным ему способом. По информации пресс-службы митрополии, сейчас уже прислали около 90 вопросов о строительстве храмов, предстоящем 100-летии Октябрьской революции, устроении приходской жизни и пастырском окормлении. Пресс-конференция будет транслироваться на епархиальном канале Youtube.
6 января, в Рождественский сочельник, митрополит проведёт Божественную литургию в Николо-Иоасафовском соборе Белгорода, а вечером — рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе. 7 января верующие пройдут крестным ходом от собора к Соборной площади на молебен. Крестный ход начнётся в 14:30.