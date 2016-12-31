Итоги года: самые важные события по версии читателей и редакции

Опрос года
Редакция «Фонаря» подводит итоги 2016 года. Мы выбрали различные события, которые произошли в этом году в регионе, и предлагаем самим читателям проголосовать за самые важные из них — вспомнить, что это было, и отдать голос за победителя в каждой номинации.
Фотогалерея года
Мы собрали фотографии с различных событий 2016 года и предлагаем вспомнить, как Белгородская область прожила этот год.
Поздравление от редакции «Фонаря»
Дорогие наши читатели! 2016 год был непростым для многих. Мы это в полной мере прочувствовали на себе, но мы продолжаем смотреть с надеждой в 2017 год и верим, что он будет другим. Сложности даются для того, чтобы мы почувствовали собственные силы, чтобы мы поняли, на что мы способны, чтобы мы делали свою работу ещё лучше.
Спасибо вам, что были с нами, что читали, комментировали, предлагали темы для публикаций и оценивали нашу работу. Спасибо нашим партнёрам и рекламодателям за то, что не боялись экспериментов и вместе с нами делали интересные коммерческие проекты. В 2017 году мы желаем всем вам главного — чувствовать, что вы можете многое, что именно вы вершите будущее, чтобы вы уважали себя и меняли мир в лучшую сторону. Здоровья вам, семейного тепла, уверенности в выбранном пути, ярких эмоций и приятных воспоминаний. Пусть 2017 год будет наполнен радостными событиями, поменьше ЧП и преступлений, побольше необычных акций, рекордов, интересных предложений и неожиданных находок. С Новым годом и Рождеством!