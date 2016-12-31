Итоги года: самые важные события по версии читателей и редакции

По информации РИА Новости, причиной гибели 32-летнего мужчины стало самоубийство. Следственное управление СК по Белгородской области решило не возбуждать уголовное дело по факту смерти сына белгородского сенатора Ивана Кулабухова, так как не нашло в этом трагическом случае события преступления. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, что тело 32-летнего Александра Кулабухова, заместителя главы Тавровского сельского поселения, нашли в его квартире 8 ноября. Следователи проверяли несколько возможных версии произошедшего: самоубийство, доведение до самоубийства и причинение смерти по неосторожности. РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Белгородской области Елену Козыреву заявляет, что причиной смерти молодого мужчины стало самоубийство. 12 июля белгородский аэропорт отметил свой небольшой день рождения — два года с момента открытия здания нового терминала. Мы проследили историю жизни обновлённого аэропорта. Фото пресс-службы аэропорта2012 год. Споры вокруг дизайна аэропортаНовый дизайн аэропорта разрабатывала московская компания «Пентагон». Много стекла, стеклокерамические глянцевые плитки, деревянные вставки. Белгородский союз художников не одобрил проект.— Такой интерьер во многом повторяет внутренний дизайн торговых центров, которых в Белгороде и без того немало, а вот региональные традиции и мотивы Белгородской области в проекте не учтены, — отметил председатель союза Станислав Дымов.Некоторые специалисты говорили, что «эклектика стилей не позволит пассажиру расслабиться в ожидании своего рейса». Свои предложения по дизайну терминала вносили и студенты БГИИК, которые готовили тематические дипломные работы. Открыть терминал планировали ко дню города в 2013 году.2013 год. Из Томска во ФранкфуртГубернатор Белгородской области Евгений Савченко на заседании «малого» правительства региона в феврале 2013 года высказал недовольство умеренными планами руководства «Воздушных ворот Белогорья», которые владели аэропортом, по наращиванию пассажиропотока. Губернатор сказал, что аэропорт — это инвестиционный якорь региона.— Люди из многих регионов летают в Европу через столицу. Они добираются до Москвы, делают пересадки, перегружают московскую инфраструктуру и потом летят в различные города Европы. В основном, это деловые люди. А вы предложите, например, Томску рейс «Томск — Белгород — Франкфурт-на-Майне». Из Томска сюда долетел аэробус на 120 человек, здесь ещё 30 человек принял — полетел дальше. И так с каждым направлением.2013 год. Открытие аэропортаОфициальную церемонию открытия нового здания терминала провели 12 июля 2013 года. В ней участвовали полномочный представитель президента в Центральном Федеральном округе Александр Беглов, губернатор области Евгений Савченко, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, министр регионального развития РФ Игорь Слюняев, министр транспорта РФ Максим Соколов, руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрий Безделов. По традиции первым делом аэропорт освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.Фото пресс-службы аэропортаОбщую стоимость реконструкции оценили в 4,6 миллиарда рублей. В процессе реконструкции удлинили и расширили взлётно-посадочную полосу, что позволило принимать новые типы современных воздушных судов типа ТУ-204, 214, Airbus A319, A320, A321, Boeing 737 всех модификаций, Boeing 757-200, Boeing 767-300ER. Взлётно-посадочная полоса была усилена высокопрочным асфальтобетонным покрытием. Реконструировали систему рулёжных дорожек и перрона, увеличили количество мест стоянок, сделали специальную площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.В октябре 2013 года в Москве прошла международная конференция по вопросам региональной авиации. Директор белгородского аэропорта Вадим Волков представил на ней проект развития авиаперевозок в области. Реконструкция, по заявлению Волкова, обошлась в 4,9 миллиарда рублей, из которых 3 миллиарда — это собственные и заёмные средства, 970 миллионов — средства федерального бюджета, а 900 миллионов — средства областного бюджета. Он также заявил, что зона охвата белгородского аэропорта — 8 миллионов человек: потенциально из Белгорода должны были летать куряне, воронежцы, харьковчане.Звёздные часы аэропортаВ марте 2014 года ОАО «Белгородавиа» признали лучшим региональным аэропортом страны на ежегодном международном форуме Института Адама Смита «Развитие аэропортов в России и СНГ».В декабре 2014 года организационный комитет Госдумы и фонд содействия развитию предпринимательства признали «Белгородавиа» лучшим налогоплательщиком года. Тогда же интернет-портал Superjob.ru присвоил международному аэропорту «Белгород» звание «Привлекательный работодатель-2014».В феврале 2015 года в Москве по результатам Национальной премии «Воздушные ворота России-2015» аэропорт получил три награды. ОАО «Белгородавиа» присудили премии «Лучший аэропорт-2014» (регионального значения до 0,5 миллиона пассажиров в год) и «Лучший аэропорт-2014» (международный аэропорт до 0,5 миллиона пассажиров в год). Коллегиальным решением журналисты-эксперты авиационной отрасли присудили белгородскому аэропорту специальную журналистскую премию «Лучший аэропорт-2014».2015 год. АгроавиаСамым громким событием 2015 года в жизни белгородского аэропорта стало приобретение контрольного пакета акций холдингом «Агро-Белогорье». Агрохолдинг приобрёл часть акций в октябре 2014 года, а завершил покупку в январе 2015 года. Председателем совета директоров «Воздушных ворот Белогорья» стал генеральный директор группы компаний «АБ» Владимир Зотов.Владимир Зотов, фото Владимира Корнева7 июля пресс-служба аэропорта сообщила о новом директоре авиапредприятия. Аэропорт возглавил бывший менеджер «Агро-Белогорья» Владимир Тикунов.История полётной географииВ амбициозные планы международного аэропорта входило открытие прямых рейсов в разные точки света, как наказал губернатор. Рейсы туристической направленности — Греция, Турция, Испания — были сезонными.В октябре 2012 года международный аэропорт «Белгород» запустил чартерную программу в Таиланд с возможностью дальнейшего перелёта на Бали. Раньше добраться по этим направлениям можно было из Москвы и Киева. На этот момент уже существовали чартерные рейсы в Анталью, Ираклион и Барселону.В мае 2013 года Евгений Савченко заявил о желании региональных властей открыть рейс в Германию. — Мы крайне заинтересованы, чтобы у нас был прямой рейс. Статус нашего аэропорта позволяет это сделать. У нас летают самолёты и в Турцию, и в Испанию, и в Таиланд, и в Египет. Но это в основном чартерные рейсы. А вот регулярный рейс… Мы крайне в этом заинтересованы. Я думаю, что нам удастся убедить наше министерство транспорта. Там очень сложная разрешительная процедура по открытию этого рейса, связанная с тем, что он должен быть зеркальным. Если бы это было просто желание одной авиакомпании, не было бы проблем. Но здесь есть вопросы с паритетом рейсов и так далее, — подчеркнул Евгений Савченко.В июне 2013 года аэропорт анонсировал запуск полётной программы во Вьетнам в осенне-зимний период.В июле 2013 года к полётной программе добавилось итальянское направление — открыли прямой рейс в Римини.В октябре 2013 года пресс-служба аэропорта анонсировала старт полётной программы в Объединённые Арабские Эмираты, назначенный на 1 января 2014 года.В ноябре 2013 года аэропорт призывал планировать полёты в Прагу, Мюнхен и Ереван, однако в марте 2014 года авиакомпания «Московия» отменила эти рейсы. В январе 2014 года открыли прямые рейсы в Казань и Калининград, а в марте запустили воздушное сообщение с Краснодаром. Снова запустили рейсы в Анталию и Барселону.В мае 2014 года белгородцам предоставили большой выбор вылетов в Грецию: были прямые рейсы на острова Родос, Крит, Кос, а в начале июня открыли вылеты в Салоники. Уже в августе вылеты на Кос и Родос закрыли.В июле 2014 года авиалайнеры отправились из Белгорода в египетские города Шарм-эль-Шейх и Хургаду.В ноябре 2014 года запустили полётные программы в туристическое сердце Индии — Гоа. Планировалось, что вылеты будут выполняться каждые десять дней до 16 апреля 2015 года, но уже в январе программу свернули.В декабре 2014 года планировали открыть направление в столицу Таиланда Бангкок.Фото Владимира КорневаАэропорт сегодняМеждународный аэропорт «Белгород» на сегодняшний день отправляет самолёты в три туристические страны: в Турцию (Анталья), Грецию (Ираклион) и Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх). Также летает самолёт в столицу Кыргызской Республики Бишкек. По России из Белгорода можно улететь в Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды, Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Норильск, Новый Уренгой, Нижний Новгород, Ноябрьск, Нягань, Симферополь, Сочи и Сургут.Эксперт «Фонаря»Александр Халаимов, генеральный директор ООО «Лайф-Тур Центральный регион». — Открытие нового терминала — это, прежде всего, улучшение имиджа города. Для авиасообщения было куда важнее удлинение взлётно-посадочной полосы. Конечно, с расширением возможностей аэропорта ожидали, что и получили: увеличение авиатрафика и возможность принимать крупные лайнеры. Динамика развития полётной программы и заход в Белгород новых аваикомпаний и туроператоров не могли не радовать. Математика простая: больше летаем, больше борта, ниже цена! Это железный алгоритм! Но события прошлого года привели к тому, что «полётка» за границу сократилась: в Турцию и Египет практически на треть, в Грецию в десять раз. Просто потеряли такие популярные направления, как Испания и Италия. Отодвинуты до лучших времён другие направления. Аэропорт способен обеспечить куда больший трафик, чем имеем сейчас, и эти перспективы будут реализованы, если потребитель будет летать и поддерживать новые направления. Двое сотрудников ДПС обнаружили ребёнка, который заблудился по дороге к тёте. Автоинспекторы Андрей Карибов и Дмитрий Гусев, фото пресс-службы УМВД по Белгородской областиВ среду, 6 июля, около пяти часов вечера инспекторы ДПС Андрей Карибов и Дмитрий Гусев заметили семилетнюю напуганную девочку, которая шла по краю лесополосы. Малышка рассказала, что мама и папа на работе, а она пошла утром к тёте из посёлка Политотдельского в Бессоновку — расстояние между которыми около 30 километров — и заблу