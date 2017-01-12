В Старом Осколе назначили нового заместителя главы по социальному развитию

В Старом Осколе 10 января назначили заместителя главы администрации по социальному развитию. Эту должность заняла Светлана Востокова, которая раньше руководила городским управлением соцзащиты.
По информации пресс-службы администрации Старого Оскола, у Светланы Востоковой большой опыт руководителя различных учреждений и ведомств в социальной сфере: она успела поработать руководителем в учреждениях по развитию творчества детей и юношества, была директором Старооскольского городского института усовершенствования учителей и заместителем начальника местного управления образования. Кроме того, она имеет учёную степень кандидата педагогических наук и является почётным работником общего образования РФ.
Напомним, что должность замглавы по соцразвитию была с октября вакантной — её покинула Наталия Зубарева, которая стала заместителем губернатора, курирующим в регионе сферу здравоохранения.