​В Старом Осколе прошёл митинг организованный родителями двух пропавших девушек

Личное первенство по мотоциклетному многоборью на скутерах пройдёт 17 июня. 17 июня на полигоне автошколы «Флагман» (стадион «ПромАгро») в Старом Осколе соберутся владельцы скутеров, чтобы сразиться в личном первенстве по мотоциклетному многоборью на скутерах. Соревнования приурочены к Всемирному дню мотоциклиста, который отмечается в этом году 15 июня.Организаторы — УМВД России по Старому Осколу — приглашают водителей показать свои умения управления транспортом, ответить на вопросы теории правил дорожного движения и продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи.Для участников Scooteroskol-2015 действует возрастное ограничение – они должны быть старше 16 лет. Также обязательным условием является наличие скутера или мопеда. Заявку в свободной форме можно подать на почту uvd.stoskol@mail.ru до 16 июня. Призёров ждёт полная мотоэкипировка, а победитель также получит сертификат на бесплатное обучение в автошколе по категории «B». На сайте областного правительства опубликовали обращение, в котором предупреждают об уголовной ответственности за распространение ложной информации. На официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области жителей региона предупреждают об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации.— Пользователи социальных сетей активно обсуждают распространение информации провокационного характера о возможных террористических угрозах на территории России, — говорится в сообщении.Власти со ссылкой на МВД России заявляют, что сообщения о террористических угрозах «не имеют под собой фактических оснований». По статье уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» авторам публикаций в социальных сетях, о которых говорится в сообщении, грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. В УМВД по Белгородской области рассказали, что полиция проверяет социальные сети на предмет подобных заявлений. На сегодняшний день информации о нарушениях закона о ложных сообщениях о терроризме не зафиксировано. Мужчина сам подделал водительское удостоверение. По сообщению УМВД по Белгороду, водителя остановили для проверки документов и выяснили, что у него фальшивое удостоверение. 30-летний мужчина был задержан. Проведённая экспертиза подтвердила, что документ не действителен. Подозреваемый на допросе рассказал сотрудникам полиции, что он часто терял документы, поэтому делал их ксерокопии. В прошлом году после того, как его лишили прав за вождение в нетрезвом виде, он сделал дубликат удостоверения, который в дальнейшем использовал.По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Доигровщик «Белогорья» провёл свой заключительный матч в составе национальной команды. Бессменный лидер и капитан сборной России по волейболу, легенда мирового волейбола Сергей Тетюхин завершает свою профессиональную карьеру. Об этом 40-летний игрок заявил после окончания матча за бронзовые медали Олимпийских игр-2016 , в котором россияне уступили команде США со счётом 2:3. — Это был мой последний матч в сборной России. В карьере? Давайте сегодня говорить только о сборной, — сказал Тетюхин журналистам после матча. Напомним, что свой дебютный матч за сборную Тетюхин провёл в мае 1996 года в рамках Мировой Лиги. За всё время выступления в команде Тетюхин становился двукратным обладателем Кубка мира, победителем Мировой Лиги 2002 года. Ему принадлежит уникальное достижение: волейболист принимал участие в шести (!) Олимпийских играх подряд, причём на предыдущих четырёх спортсмен неизменно привозил медали различного достоинства. В Сиднее-2000 Тетюхин стал серебряным призёром, в Афинах-2004 и Пекине-2008 он был бронзовым медалистом, а в Лондоне в 2012 году «вырвал» у судьбы долгожданное олимпийское золото. На Играх в Рио Сергей был удостоен чести нести знамя сборной на официальной церемонии открытия.Фото og.ru К слову, на Играх в Рио-де-Жанейро Сергей Тетюхин перешёл рубеж в 3 тысячи выигранных мячей в официальных матчах за национальную команду, набрав в восьми матчах Олимпиады 70 очков. Таким образом на сегодняшний день в его копилке 3002 выигранных мяча. Руководитель цирковой студии Роман Ваневский рассказал, как воспитывал виртуозов, почему дети уходят из студии, а взрослые считают цирковое искусство «дикостью». В субботу, 19 сентября, на площадке перед городским центром досуга прошёл отчётный концерт «Цирка на Крейде». Коллектив появился чуть более полугода назад, но сейчас юные циркачи уже знают, как удивить зрителей.Цирком руководит 72-летний Роман Ваневский, который в январе 2015 года переехал из Иркутска в Белгород. Он сам вёл представление вместе с двумя маленькими клоунессами. Как и положено на настоящем цирковом представлении, номера перемежались их выступлениями. Руководитель не забывал называть продолжительность тренировок артистов. Даже те, кто пришёл к нему заниматься всего несколько недель назад, сейчас уже показывали довольно сложные номера. «Лёд на битом стекле», фото городского центра досуга***Небольшая бытовка Романа Ваневского заклеена плакатами с его представлений. Ваневский родился во Львовской области. Закончил физкультурный техникум, после армии уехал в Курскую область, где работал спортивным тренером команды глухонемых детей и преподавал в педагогическом училище.— Там у меня появился учитель — фокусник-иллюзионист Анатолий Фомин, у которого я научился азам циркового мастерства, — начал свой рассказ Роман, попросив называть его просто «клоун Ромик».«В 1975 году я приехал в Сибирь, в город Усть-Кут. Там открыл детскую цирковую студию «Криц» (цирк наоборот — прим. ред.), просуществовавшую до 2004 года. Мои ребята ежегодно гастролировали, ездили даже в Париж и Прагу».Эти поездки оплачивал сам «клоун Ромик». Перед поездкой в Париж ему даже пришлось продать свой автомобиль, чтобы собрать нужную сумму и купить артистам билеты. Дальше жизненные обстоятельства сложились таким образом, что Ваневскому пришлось переехать в Иркутск. Там он снова растил маленьких циркачей, при этом жил в крохотной комнатке в общежитии, получая ставку школьного учителя.—У меня есть повод для гордости — блестящие ученики. Иркутянка Настя Назарова стала единственной в мире десятилетней жонглёркой-виртуозом. Она кидала пять мячей или колец, жонглируя ими полторы минуты. В таком возрасте никто никогда этого не делал. В Пекине она заняла первое место на фестивале русско-китайской дружбы в номинации «Жонглирование», — продолжает Ваневский.Параллельно он сам успевал учиться: сперва закончил истфак Иркутского государственного педагогического института, а потом и Восточно-Сибирский институт культуры.«Я поступил в институт культуры со своими учениками. Они сказали, что им страшно, а я подбодрил, что пойду учиться с ними. Они потом бросили учёбу, а я закончил», — смеётся Роман.«Клоун Ромик» в Иркутске отдавал цирку всё свободное время, на собственные деньги покупал реквизит. Учениками Ваневского были несколько тысяч детей, некоторые из них после стали артистами цирка. — Ко мне приходили заниматься даже студенты. Они учились в институте на инженеров, а после меня пошли работать в цирк, — рассказывает мой собеседник. Профессиональный рекрутёр Ольга Дорофеева рассказала, что нужно делать специалистам, ищущим хорошую работу. Во время кризиса представители бизнеса оказались в непростом финансовом положении: одни — уменьшили зарплаты, другие — сократили штат, а кто-то вовсе обанкротился и закрыл дело. На белгородском рынке труда выросло число соискателей, ищущих уже не работу мечты, а просто работу, и это осложнило поиск работы молодым специалистам. Менеджер по подбору персонала Белгородского рекрутингового агентства Ольга Дорофеева рассказала, как выпускникам пройти квест по трудоустройству.— В первую очередь необходимо понять, что поиск работы — это тоже работа. Утром встал, привёл себя в порядок, посмотрел свежие вакансии, обзвонил, поехал на собеседования. Нельзя сидеть и ждать, пока тебя заметит щедрый работодатель, — отметила Ольга.МотивацияПервый пункт, который нужно выполнить — понять свою истинную мотивацию. Задать себе вопрос: «Чего я действительно хочу?» Работу по специальности, любую денежную работу, работу рядом с домом, необременительную работу с окладом или вообще — отдохнуть неопределённое количество времени, пойти в армию или создать семью?— Иногда приходят только-только получившие диплом специалисты и говорят: «Хочу получать 25 тысяч». Я задаю вопрос: грузчиком пойдёшь? Выясняется, что грузчиком работать не хочет. Так потихонечку и выясняем, какую работу хочет соискатель.ЦельСледующий шаг — постановка цели и её реализация. Соискатель определяет, какую именно работу хочет, и приступает к её поиску. Нужно собрать информацию о рынке труда в регионе, репутации компаний, уровне заработных плат. Можно обратиться в рекрутинговые агентства, чтобы узнать список самых актуальных вакансий.РезюмеОдним из самых важных пунктов в квесте «поиск работы» является составление резюме. Нужно обратить внимание на фотографию: она должна быть официальной, а не иллюстрирующей отдых соискателя под пальмой или вечеринку в честь юбилея кошки. Далее — опыт работы и должностные обязанности: что делал на предыдущей работе и каких результатов достиг. Также нужно быть осторожным с графой «Личная информация».— Не надо слепо копировать дежурные фразы. К примеру, идёт человек на позицию оператора, который должен молча сидеть, уткнувшись в компьютер, а пишет, что он коммуникабельный — зачем он компании? Или пишет, что стрессоустойчив. А почему он так решил? Я могу проверить его стрессоустойчивость, помолчав пять минут, за это время «стрессоустойчивый» кандидат может буквально известись от неизвестности, — рассказала Ольга Дорофеева.И самое главное: в резюме нужно указывать действующие контакты: номер телефона и электронную почту, чтобы работодатель мог легко дозвониться.— Сейчас многие рекрутинговые агентства дают бесплатные консультации по составлению грамотного резюме. Этим необходимо пользоваться, потому что себя нужно продать работодателю, — подчеркнула Ольга.После того, как резюме отправилось на почту к работодателю, нужно позвонить в компанию и удостовериться, что оно дошло.СобеседованиеЛучше всего попасть на территорию работодателя до собеседования, чтобы понять, как живёт компания, во чт
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понедельник, 26 декабря
http://www.prazdnik31.com/uslugi/korporativy/22-novogodnie-vechera

​В Старом Осколе прошёл митинг организованный родителями двух пропавших девушек

В акции участвовало около 100 человек.

В Старом Осколе прошёл митинг, который организовали родители пропавших Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Цель акции — привлечь внимание к бесследному исчезновению двух девушек.

Фото Евгения Гребеник

Митинг проходил у памятника отцам-основателям Старого Оскола, на акцию, по подсчётам организаторов, пришло до 100 человек. Перед участниками выступали родители пропавших девушек, которые рассказали о своих чувствах и надежде, что дело об исчезновении их детей будет расследовано. Итогом митинга стара принятая резолюция, которую организаторы хотят отправить в Генпрокуратуру, Владимиру Колокольцеву и Александру Бастрыкину.

В резолюции митингующие требуют проверить сотрудников УМВД Старого Оскола, которые занимались расследованием дела, а также сообщить им о результатах проверки.

— Следствие сдвинулось с места только в сентябре этого года, когда за него взялся первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Белгородской области. Неужели, чтобы найти без вести пропавшего человека, нужно добиваться именно этого органа расследования? – цитирует «Комсомольская правда» Алену Кузьмину, мать первой пропавшей девушки.

Фото Евгения Гребеник

Напомним, что Екатерина Кузьмина пропала в декабре 2014 года, а Наталья Малахова 17 ноября этого года. Оба уголовных дела по факту их исчезновения объединили в одно дело.

25-летнего Михаила Саплинова обвиняют в убийстве двух лиц с целью сокрытия другого преступления, групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а 27-летнего Андрея Бобрышева также в групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а также укрывательстве особо тяжких преступлений. Саплинову грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, Бобрышеву до 10 лет тюрьмы.

Следователи попросили арестовать подозреваемых на время расследования. Сейчас они уже опросили более 50 свидетелей и провели более 30 экспертиз. В начале декабря они побывали в студии ток-шоу «Пусть говорят», которое было посвящено поискам пропавших.


Дмитрий Голуцкий

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#митинг #Старый Оскол
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