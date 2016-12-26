​В Старом Осколе прошёл митинг организованный родителями двух пропавших девушек

В Старом Осколе прошёл митинг, который организовали родители пропавших Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Цель акции — привлечь внимание к бесследному исчезновению двух девушек.
Митинг проходил у памятника отцам-основателям Старого Оскола, на акцию, по подсчётам организаторов, пришло до 100 человек. Перед участниками выступали родители пропавших девушек, которые рассказали о своих чувствах и надежде, что дело об исчезновении их детей будет расследовано. Итогом митинга стара принятая резолюция, которую организаторы хотят отправить в Генпрокуратуру, Владимиру Колокольцеву и Александру Бастрыкину.
В резолюции митингующие требуют проверить сотрудников УМВД Старого Оскола, которые занимались расследованием дела, а также сообщить им о результатах проверки.
— Следствие сдвинулось с места только в сентябре этого года, когда за него взялся первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Белгородской области. Неужели, чтобы найти без вести пропавшего человека, нужно добиваться именно этого органа расследования? – цитирует «Комсомольская правда» Алену Кузьмину, мать первой пропавшей девушки.
Напомним, что Екатерина Кузьмина пропала в декабре 2014 года, а Наталья Малахова — 17 ноября этого года. Оба уголовных дела по факту их исчезновения объединили в одно дело.
25-летнего Михаила Саплинова обвиняют в убийстве двух лиц с целью сокрытия другого преступления, групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а 27-летнего Андрея Бобрышева — также в групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а также укрывательстве особо тяжких преступлений. Саплинову грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, Бобрышеву — до 10 лет тюрьмы.
Следователи попросили арестовать подозреваемых на время расследования. Сейчас они уже опросили более 50 свидетелей и провели более 30 экспертиз. В начале декабря они побывали в студии ток-шоу «Пусть говорят», которое было посвящено поискам пропавших.