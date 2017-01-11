В Старом Осколе доставщик роллов помог полицейским поймать преступника

В Старом Осколе полицейские задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в разбое с применением оружия.
В полицию обратился 21-летний студент, который подрабатывал водителем службы доставки роллов. В одном из дворов к нему в автомобиль подсел мужчина и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал отдать все деньги. Молодой человек послушался, но решил обхитрить угрожающего, поэтому предложил ему принести ещё выручку из торговой точки. Мужчина обрадовался предложению и остался дожидаться водителя в машине доставки. Парень же пошёл не в торговую точку, а в ближайший отдел полиции, откуда к машине отправили наряд ППС.
Приехавшие полицейские задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. Сейчас на старооскольца завели уголовное дело за разбой с применением оружия. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.