​В Белгородской области за год в пожарах погибли 75 человек

Главное управление МЧС России по Белгородской области обнародовало данные о пожарах в области за 2016 год. Всего в регионе произошло 922 пожара, в которых погибли 75 человек, а 39 — получили ожоги и травмы. Одна из основных причин таких происшествий — нарушение правил использования устройств и электрооборудования.
— Одной из основных причин пожаров стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, из-за чего произошло 327 пожаров (или 35,4 процента) при которых погибло 17 человек или (23 процента) от общего количества погибших и травмировано 8 человек (20,5 процента), — пояснили в пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области.
Спасатели напоминают правила пожарной безопасности и просят белгородцев не перегружать розетки одновременно несколькими мощными электроприборами, а также следить за проводкой и не использовать повреждённые электрические устройства.