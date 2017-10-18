​Белгородские пожарные спасли четверых человек из горящего дома

Во вторник, 17 октября, в трехэтажном доме по улице Лосева пожарные потушили пожар и спасли четырех людей. Возгорание началось в квартире на первом этаже. К приезду спасателей уже горел балкон квартиры, а едкий дым заполнил весь подъезд. Пожарные спустили троих жителей со второго и третьего этажа по лестничным маршам и ещё одну женщину при помощи лестницы, которую подали к балкону.

В одной из комнат горящей квартиры сгорели вещи и мебель, жильцы дома не пострадали. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.









