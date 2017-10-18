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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

​Белгородские пожарные спасли четверых человек из горящего дома

Что стало причиной пожара, пока неизвестно

Во вторник, 17 октября, в трехэтажном доме по улице Лосева пожарные потушили пожар и спасли четырех людей. Возгорание началось в квартире на первом этаже. К приезду спасателей уже горел балкон квартиры, а едкий дым заполнил весь подъезд. Пожарные спустили троих жителей со второго и третьего этажа по лестничным маршам и ещё одну женщину при помощи лестницы, которую подали к балкону.

В одной из комнат горящей квартиры сгорели вещи и мебель, жильцы дома не пострадали. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.




Никита Пармёнов

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