В Белгороде экс-первый проректор БелГУ возглавил институт развития образования

В Белгородском госуниверситете упразднили должность первого проректора. Татьяна Балабанова, которая занимала этот пост с 2010 года, теперь работает ректором Белгородского института развития образования.
В самом институте «Фонарю» рассказали, что на этом посту Татьяна Балабанова находится уже с конца ноября 2016 года. Кроме того, Татьяна Валерьевна на сегодняшний день является депутатом совета депутатов Белгорода,а с декабря 2016 года работает ещё профессором кафедры бухгалтерского учета и аудита института экономики НИУ «БелГУ».
Предыдущий ректор регионального института развития образования Елена Тишина вернулась в департамент образования на должность первого заместителя начальника департамента — начальника управления общего, дошкольного и дополнительного образования, которую она занимала, пока ведомство возглавлял Игорь Шаповалов. После ухода начальника в Московский городской педагогический университет она стала ректором Белгородского института развития образования. После прихода в октябре 2016 года на должность заместителя губернатора, курирующего сферу образования, Наталии Полуяновой Елена Тишина вернулась на своё предыдущее место работы.
Напомним также, что в НИУ «БелГУ» в декабре пришёл новый проректор по экономике и финансам Андрей Изварин, который до этого работал заместителем главы администрации Белгорода.