Губернатор рассказал депутатам облдумы о росте доходов белгородцев

В четверг, 22 декабря, губернатор Белгородской области Евгений Савченко на заседании облдумы заявил, что в 2016 году у белгородцев немного подросли доходы. Причём, по его словам, это касается не номинальных зарплат, а именно реальных сумм, которые получают жители региона. Об этом сообщила «БелПресса».
— Реальная зарплата будет чуть-чуть выше, чем год назад. Это важнейший показатель, который отражает экономическое самочувствие населения Белгородской области, — приводит издание слова губернатора.
Губернатор уверил депутатов, что «область живёт своей нормальной жизнью», так как все намеченные инвестиционные проекты реализуются, майские указы президента Владимира Путина выполнены, а по 70 процентам направлений они даже перевыполнены.
Напомним, что в ноябре Белгородстат опубликовал данные по зарплате, согласно которым за девять месяцев 2016 года реальная зарплата жителей региона уменьшилась почти на шесть процентов, а вот номинальная — увеличилась на пять процентов. По данным Белгородстата, она составляла 26 669 рублей. Тогда же ведомство назвало сферы занятости, в которых получают самые высокие зарплаты в Белгородской области.