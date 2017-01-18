«Пустили мойщика погреться». Почти невероятная история, произошедшая на белгородской автомойке

Деньги на лечение тяжелобольных детей можно перечислить на специальный счёт или положить в урны, которые находятся в кинотеатрах и торговых центрах. В Белгороде 4 ноября стартовала благотворительная акция «Белый цветок». Её главная особенность — в этом году она будет длиться целый месяц, а не один день, как было раньше. Мэр Константин Полежаев на открытии акции, фото пресс-службы администрации Белгорода— Акция проходила в стране с 1911 года. Она была направлена на сбор средств для лечения больных туберкулёзом. Возрождён «Белый цветок» через сто лет сначала в Крыму, затем в Москве, и постепенно к ней приобщились около 20 городов России, в числе которых и Белгород, — на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора Фонда святителя Василия Великого Михаил Косачёв. Помощь окажут пяти тяжелобольным детям из малообеспеченных семей. Минимальная сумма, которая требуется для их лечения, — 3 миллиона рублей. Если за месяц соберут больше денег, то помогут и другим детям, нуждающимися в дорогостоящем лечении. В течение месяца в городе на различных площадках будут проводить благотворительные концерты, в кинотеатрах и крупных торговых центрах установят урны для сбора денег, а на улицах волонтёры будут также собирать деньги в небольшие урны. — Нами определено 22 места в городе, где 63 волонтёра (которых будет отличать символика акции — зелёная манишка с белым цветком, возможно кепка, если будет позволять погода, значок) будут собирать средства в урны, которые опечатаны и опломбированы, — рассказал руководитель городского управления молодёжной политики Владимир Мерзликин. Также детям можно помочь перечислив деньги на внебюджетный счёт МБУ «Центр социальных выплат» с указанием назначения платежа «Белый цветок». Реквизиты МБУ «Центр социальных выплат»: Директор Скаржинская Светлана Викторовна, действует на основании Устава Адрес 308000, город Белгород, улица Князя Трубецкого, 62 Телефон 7 (4722) 33-30-83 Факс 7 (4722) 33-39-65 E-mail csvbelgorod@mail.ru Получатель КФБО города Белгорода (МБУ «Центр социальных выплат») Назначение платежа «Белый цветок» Лицевой счёт 20873223718 КВФО 2 КБК 87300000000000000180 Код субсидий 0000000 БИК 041403001 ИНН 3123087159 КПП 312301001 ОКТМО 14701000001 Расчётный счёт 40701810814033000001 в Отделение Белгород г. Белгород Акция завершится благотворительным марафоном в ДК «Энергомаш» в начале декабря. О точечном расширении зон платных парковок, по словам руководства Белгородского парковочного пространства, попросили сами жители. В Белгороде на публичных слушаниях проекта городского бюджета на 2017 год директор Белгородского парковочного пространства Олега Михалин рассказал о точечном введении ещё нескольких платных парковок в следующем году. Это, по его словам, позволит белгородцам и гостям города более комфортно посещать различные учреждения. Возле детской городской поликлиники № 1 на Попова 24а бесплатное время для парковки составит вообще два часа — об этом якобы мэрию попросили сами жители. — Жители домов № 81, 83 и 85 на улице Победы собрали подписи, чтобы мы расширили там зону платных парковок. К нам обратился Белгородский госуниверситет, чтобы сделали платную парковку в районе «Белэкспоцентра». Ещё на Костюкова 1, 1а, 2 и 3, в районе магазина «Океан», мы сделаем платную парковку, чтобы снизить транспортную нагрузку в этом месте, — цитирует директора Белгородского парковочного пространства Олега Михалина «БелПресса». Время для бесплатной парковки возле «Белэкспоцентра» и «Океана» составит 45 минут. Напомним, что после двух этапов ввода в областном центре платных парковок в городе для водителей стали доступны 2 206 парковочных мест на плоскостных закрытых парковках и парковочных карманах. Так 1 июня 2016 года, например, в Белгороде заработали платные парковки на улицах Преображенской, Николая Чумичова, Победы, Князя Трубецкого, Белгородского Полка, 50-летия Белгородской области, Попова, Вокзальной, на проспекте Славы, Белгородском и Гражданском проспектах, на Народном и Свято-Троицком бульварах. Подробный список платных парковок доступен на сайте Белгородского парковочного пространства. Первые полчаса парковки — бесплатные, один час парковки — 30 рублей.За десять месяцев 2016 года горбюджет с платных парковок получил около 9 миллионов рублей. Льготниками признали 2 575 инвалидов, 286 многодетных семей и одного участника Великой Отечественной войны. По планам, в 2017 году парковки принесут бюджету уже 19,5 миллиона рублей, а штрафы за парковки — 18 миллионов рублей, в 2018 году — 20,5 миллиона и 17,8 миллиона рублей соответственно, в 2019 году — 21,6 миллиона и 17 миллионов рублей. Теплосетевая компания начинает ремонт и проверку коммуникаций в домах, подключенных к котельным «Западная» и «СМР-2». С 10 по 30 мая в Белгороде отключат горячую воду в многоэтажках на нескольких улицах. В мэрии пояснили, что компания «Квадра» в этот период будет проводить испытания и ремонт тепловых сетей, подключенных к котельным «Западная» и «СМР-2».С 10 по 25 мая горячую воду отключат в домах на Харьковской горе на улицах Щорса, 1–37, 2–10, 5 Августа, Костюкова, Мокроусова, Королёва, 5–37, 16–22, Губкина, 2–26, 1–15а, Железнодорожной, Кирпичной, Дегтярёва, Апанасенко, Комсомольской, Академической, Механизаторов, 10, Красноармейской, 2а, а также на проспекте Ватутина, 1–25, 2–8, тупике Кирпичном, переулках Щорса, Харьковском, Апанасенко и бульваре 1-го Салюта.С 17 по 30 мая горячую воду отключат в домах в северной части города: на проспекте Богдана Хмельницкого, 106–116, улицах Некрасова, 8а–26, 13–27, Садовой, 116–118г, 19–67, Студенческой, 2–12. Участие в семинаре бесплатное. В пятницу, 18 марта, в Белгородском госуниверситете пройдёт семинар по проектному управлению. Его проведёт ведущий консультант-методолог и руководитель проектов в группе компаний «Проектная ПРАКТИКА», сертифицированный специалист по управлению проектами IPMA Владимир Полковников. — Возможность получить новые знания будет у собственников компаний, руководителей проектных офисов, руководителей и менеджеров проектов, участников проектных групп, директоров по инновациям, генеральных, коммерческих, IT-директоров, директоров по развитию. Они познакомятся с опытом ведущих специалистов страны, получат актуальные знания о трендах развития проектного управлении от ведущих экспертов, — пояснили в Высшей школе управления НИУ «БелГУ».Встреча начнётся в 11:00 в 101 аудитории 14 корпуса НИУ «БелГУ». Участие бесплатное. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4722) 24-54-74 или электронной почте msemibratskiy@gmail.com.Справка «Фонаря»IPMA — Международная ассоциация управления проектами, которая объединяет национальные ассоциации по всему миру. Всего в IPMA входят 55 стран, а сама организация была создана в 1965 году. В России IPMA представлена Ассоциацией управления проектами (СОВНЕТ). В Октябрьском районном суде Белгорода продолжается рассмотрение дела бывшего врача-хирурга городской больницы № 2 Ильи Зелендинова, обвиняемого в убийстве пациента. В качестве свидетеля на процесс были приглашены бывший главврач учреждения, депутат горсовета Владимир Луценко и заместитель главврача Олег Замулин. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев следил за ходом допроса руководства больницы. Владимир Луценко сообщил судье, что сейчас он безработный, и пояснил, что руководил больницей десять лет: с 12 сентября 2005 года до 11 января 2016 года. Бывший главврач рассказал, что узнал о случившемся в больнице от заместителя по хирургической помощи Олега Замулина, который позвонил ему около 22:30 и сообщил об инциденте.— Я собрался и в течение десяти минут прибыл на работу, — сообщил депутат горсовета. — Причина конфликта, его виновники вам стали известны на тот момент или со временем? — спросила помощник прокурора Ольга Хоботкина.— Были известны и со временем тоже стали известны. Когда я прибыл в больницу, там уже были сотрудники полиции. Замулин мне всё подробно рассказал, мы поднялись в реанимацию, там уже констатирована смерть была (Вахтина — прим. ред.). Потом я спустился в приёмное отделение хирургического корпуса, затем мы встретились с женой погибшего…— А с Зелендиновым когда встретились?— Уже после того, как с женой встретились. Когда уже было понятно всё.Луценко объяснил, что не потребовал с Зелендинова никаких объяснений, потому что на тот момент «уже все обстоятельства дела установили», и «там уже были работники полиции». — Я его отстранил от работы и заявление об уходе взял, поскольку понятно (было — прим. ред.), что поступок не совместимый с дальнейшим пребыванием (в больнице — прим. ред.), в том числе и на дежурстве. — Скажите, вами проверялась каким-то образом достаточность проведённых Вахтину реанимационных мероприятий? Кем они были оказаны, кто что делал?Луценко молча смотрел в пол.— Служебная проверка была назначена или вы лично проверяли документацию? — переформулировала вопрос Хоботкина.— Документацию мы прочитали, а нужную оценку не успели уже дать, — выдавил из себя бывший главврач.Адвокат Ирина Лочканова поинтересовалась, поступали ли жалобы на Зелендинова от пациентов.— Устных и письменных жалоб до этого не было, — ответил Луценко. — Это можно проверить по документации.Защитник Зелендинова Сергей Амфитеатров задал противоположный вопрос — били ли пациенты медицинский персонал? Владимир Луценко тяжело вздохнул.— Мы по этому поводу обращались в милицию. Буквально за полгода до этого у нас на рабочем месте избили лор-врача, женщину.— Женщину? — уточнил Амфитеатров.— Да. В досудебном порядке вину признал тот, кто избил. Выплачивал моральную компенсацию. Вообще инциденты эти известны. При наличии жалоб мы обращались в милицию.— Таких жалоб было много?— Я не могу сказать, много или мало. Вы же и сами знаете, если пьяных привозят, то половина случаев — конфликт. Адвокат уточнил, какие есть возможности у больницы по охране учреждения.— Меры изоляции и воздействия на дебоширов имеет только полиция. Функции охраны ограничены.— А сколько охранников одновременно находятся в больнице?— Три человека.— А корпусов сколько?— Три.— А ворот сколько у вас?— Двое ворот.— На каждых воротах по охраннику?— Да.— И кроме этих двух остаётся только один?— Да. — Нет вопросов, ваша честь, — закончил допрос Амфитеатров. Лочканова уточнила, кто вызывал полицию после ин
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«Пустили мойщика погреться». Почти невероятная история, произошедшая на белгородской автомойке

В Белгороде на одной из автомоек произошёл необычный случай: мужчина оставил на ночь автомобиль, чтобы его помыли, но с утра выяснилось, что машину угнали, а потом разбитую оставили там же на мойке. «Фонарь» узнал подробности этой истории в УМВД и у нового директора автомойки.

Пост о разбитой машине появился в социальной сети «ВКонтакте» 14 января в группе «Авто Белгород». Его опубликовал и записал со слов Юрия Романова его друг. По словам автора, 30 декабря 2016 года в 18:00 он пригнал автомобиль супруги в автомойку на Крейде. Он хотел помыть машину перед Новым годом, но все места были заняты. Тогда директор якобы предложил ему оставить машину на парковке и отдать ключи от неё старшему смены. В 20:30 автомобилист позвонил на мойку, чтобы узнать, помыли ли машину. Мужчина, которому он передал ключи, ответил, что автомобиль ещё не помыли, и им смогут заняться только после полуночи. Юрий согласился оставить машину на ночь.

На утро следующего дня, 31 декабря, в 5:30 утра на телефон супруги потерпевшего позвонил сотрудник полиции, который спросил, знают ли хозяева машины, где находится их автомобиль. После того, как супруги рассказали, что оставили её на мойке, им сообщили, что их разбитая машина стоит в сугробе рядом с этой же мойкой.

Фото vk.com/autobelgorod

— Когда осмотрели внешние повреждения, стало понятно, что у машины был разбит передний бампер, треснул задний, разбиты фары, крылья, с оторванной защитой, и, как потом выяснилось, подрамник ушёл в сторону салона, лонжероны повело, были сломаны рычаги подвески, и треснул колёсный диск, — оценил состояние автомобиля супруги мужчина.

После того, как мужчина отвёз машину на стоянку, он обратился к директору мойки, чтобы обговорить цену ремонта. Директор сказал, что готов возместить все убытки. Юрий позвонил мастеру и уже 3 января он, мастер и директор мойки встретились, чтобы оценить последующий ремонт. Мастер сказал, что он обойдётся больше чем в 100 тысяч рублей. Через пару дней мужчина позвонил в автомойку, но директор, который до этого был готов оплатить ремонт, сказал, что возместит ущерб только по решению суда.

***

В пресс-службе УМВД по Белгородской области «Фонарю» рассказали, что подобное происшествие — скорее нонсенс, чем типичный случай. В ведомстве подтвердили факт угона автомобиля на Крейде и сказали, что на подозреваемого завели уголовное дело за неправомерное завладение машиной. За угон мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

После этого мы обратились за комментарием к руководству автомойки. Несколько раз мы получали ответ, что директора нет на месте, но потом в редакцию перезвонил человек, который сказал, что он новый директор мойки, и его зовут Алексей Сорокин. Он пояснил, что работает на мойке с января 2017 года, а до этого должность директора занимал Александр Корнейчук, с которым раньше и общался пострадавший автомобилист. Новый директор уверил, что знает об инциденте только со слов персонала. Мойщики, по его словам, здесь тоже теперь работают новые. Сам же Александр Корнейчук уволился 31 декабря, когда у него кончился договор аренды мойки.

Новый директор сказал, что считает виноватым в этой истории самого автомобилиста, потому что он «доверил машину не пойми кому». Мужчина заявил, что сам никогда бы не оставил машину на мойке без присмотра. Прошлый директор, по словам Алексея Сорокина, не разрешал мойщикам брать ключи. А хозяин машины, не поговорив с директором, дал ключи от машины «неизвестно кому».

— А что он свою жену тогда не привёз, не оставил до утра?! Оставил бы ещё и жену, сказал бы: «Верните утром удовлетворённую, но несильно потрёпанную». А он отдал ключи какому-то горемыке, сказал: «На, помой». Мы мойщика пустили просто погреться, ему было холодно, и он хотел научиться мыть машины. Его и взяли, но он особо тут и не работал, — рассказал «Фонарю» новый директор мойки.
Никита Поников

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#автомобиль #Крейда
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