«Пустили мойщика погреться». Почти невероятная история, произошедшая на белгородской автомойке

Пост о разбитой машине появился в социальной сети «ВКонтакте» 14 января в группе «Авто Белгород». Его опубликовал и записал со слов Юрия Романова его друг. По словам автора, 30 декабря 2016 года в 18:00 он пригнал автомобиль супруги в автомойку на Крейде. Он хотел помыть машину перед Новым годом, но все места были заняты. Тогда директор якобы предложил ему оставить машину на парковке и отдать ключи от неё старшему смены. В 20:30 автомобилист позвонил на мойку, чтобы узнать, помыли ли машину. Мужчина, которому он передал ключи, ответил, что автомобиль ещё не помыли, и им смогут заняться только после полуночи. Юрий согласился оставить машину на ночь.
На утро следующего дня, 31 декабря, в 5:30 утра на телефон супруги потерпевшего позвонил сотрудник полиции, который спросил, знают ли хозяева машины, где находится их автомобиль. После того, как супруги рассказали, что оставили её на мойке, им сообщили, что их разбитая машина стоит в сугробе рядом с этой же мойкой.
— Когда осмотрели внешние повреждения, стало понятно, что у машины был разбит передний бампер, треснул задний, разбиты фары, крылья, с оторванной защитой, и, как потом выяснилось, подрамник ушёл в сторону салона, лонжероны повело, были сломаны рычаги подвески, и треснул колёсный диск, — оценил состояние автомобиля супруги мужчина.
После того, как мужчина отвёз машину на стоянку, он обратился к директору мойки, чтобы обговорить цену ремонта. Директор сказал, что готов возместить все убытки. Юрий позвонил мастеру и уже 3 января он, мастер и директор мойки встретились, чтобы оценить последующий ремонт. Мастер сказал, что он обойдётся больше чем в 100 тысяч рублей. Через пару дней мужчина позвонил в автомойку, но директор, который до этого был готов оплатить ремонт, сказал, что возместит ущерб только по решению суда.
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В пресс-службе УМВД по Белгородской области «Фонарю» рассказали, что подобное происшествие — скорее нонсенс, чем типичный случай. В ведомстве подтвердили факт угона автомобиля на Крейде и сказали, что на подозреваемого завели уголовное дело за неправомерное завладение машиной. За угон мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
После этого мы обратились за комментарием к руководству автомойки. Несколько раз мы получали ответ, что директора нет на месте, но потом в редакцию перезвонил человек, который сказал, что он новый директор мойки, и его зовут Алексей Сорокин. Он пояснил, что работает на мойке с января 2017 года, а до этого должность директора занимал Александр Корнейчук, с которым раньше и общался пострадавший автомобилист. Новый директор уверил, что знает об инциденте только со слов персонала. Мойщики, по его словам, здесь тоже теперь работают новые. Сам же Александр Корнейчук уволился 31 декабря, когда у него кончился договор аренды мойки.
Новый директор сказал, что считает виноватым в этой истории самого автомобилиста, потому что он «доверил машину не пойми кому». Мужчина заявил, что сам никогда бы не оставил машину на мойке без присмотра. Прошлый директор, по словам Алексея Сорокина, не разрешал мойщикам брать ключи. А хозяин машины, не поговорив с директором, дал ключи от машины «неизвестно кому».
— А что он свою жену тогда не привёз, не оставил до утра?! Оставил бы ещё и жену, сказал бы: «Верните утром удовлетворённую, но несильно потрёпанную». А он отдал ключи какому-то горемыке, сказал: «На, помой». Мы мойщика пустили просто погреться, ему было холодно, и он хотел научиться мыть машины. Его и взяли, но он особо тут и не работал, — рассказал «Фонарю» новый директор мойки.