​В Белгороде полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на девушку в подъезде

В полиции молодые люди признались, что угнали машину и бросили, когда в баке закончился бензин. В Белгородском районе завели уголовное дело на двух юношей 16 и 17 лет, подозреваемых в угоне трактора. Полиция уже задержала их, и они признались в том, что украли сельхозмашину. В УМВД по Белгородской области рассказали, что молодые люди работали разнорабочими на сельхозпредприятии. Ночью они пробрались на территорию фирмы, нашли ключи от трактора и уехали на нём. Машину им пришлось бросить в поле, когда в баке закончился бензин. Угнанный трактор нашли и вернули хозяину. За неправомерное завладение транспортным средством молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы. Спустя почти три часа оцепления машины спецслужб начали разъезжаться. К 14:30 полиция и спасатели, оцепившие Преображенскую в районе домов 19, 20 и 21, начали разъезжаться. Первыми территорию покинули машины «скорой помощи», за ними пожарные и полиция. Восстановлено движение транспорта по проезжей части и пешеходное движение. На данный момент официальных комментариев от УМВД и ФСБ о произошедшем не появилось.По данным корреспондента «Фонаря», в найденной на месте происшествия коробке находилась бутылка с жидкостью светлого цвета. В течение получаса в зоне оцепления раздались три хлопка, похожих на взрыв, последний был гораздо громче предыдущих. Никаких последствий «взрывов» не зафиксировано. По некоторым данным, они могли быть вызваны сапёрами, проверявшими подозрительную коробку. Редакция «Фонаря» всё это время следила за происходящим на Преображенской. Хронику читайте здесь. Преступления были совершены с разницей в несколько лет, два уголовных дела объединили в одно. В Старом Осколе расследуют убийство женщины, совершённое в 2010 году, и убийство её свекрови и сына, которые погибли во время пожара в январе 2016 года. В убийствах подозревают 29-летнего жителя Курской области. По факту смерти двух женщин и ребёнка возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый на время следствия заключён под стражу. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.В следственном управлении СК по Белгородской области рассказали, что в 2010 году в полицию в Курской области поступило заявление об исчезновении молодой женщины. Его подала мать пропавшей. В 2014 году дело передали белгородским следователям, так как появилась информация о том, что её видели в Старом Осколе. В январе 2016 года следователи по делу об исчезновении женщины допросили её мужа. Мужчина рассказал, что в январе 2010 года избил свою жену и она скончалась от полученных травм. Во время допросов он также признался, что поджёг дом в Старооскольском районе. Во время пожара погибли 53-летняя женщина и семилетний мальчик — мать и сын подозреваемого. Уголовные дела в отношения курянина объединили в одно производство. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Раньше этот пост занимала Наталия Зубарева, которая в октябре перешла на работу в областное правительство. В Старом Осколе 10 января назначили заместителя главы администрации по социальному развитию. Эту должность заняла Светлана Востокова, которая раньше руководила городским управлением соцзащиты. Светлана Востокова, фото пресс-службы администрации Старого ОсколаПо информации пресс-службы администрации Старого Оскола, у Светланы Востоковой большой опыт руководителя различных учреждений и ведомств в социальной сфере: она успела поработать руководителем в учреждениях по развитию творчества детей и юношества, была директором Старооскольского городского института усовершенствования учителей и заместителем начальника местного управления образования. Кроме того, она имеет учёную степень кандидата педагогических наук и является почётным работником общего образования РФ. Напомним, что должность замглавы по соцразвитию была с октября вакантной — её покинула Наталия Зубарева, которая стала заместителем губернатора, курирующим в регионе сферу здравоохранения. С 1 июля 2017 года в России индивидуальным предпринимателям могут запретить продавать пиво. Такой законопроект якобы подготовило Министерство финансов. Пока документ не опубликован, но его материалы уже попали в редакцию газеты «Коммерсант». «Фонарь» пересказывает главное из материала газеты и приводит мнения белгородских предпринимателей о том, что изменится на региональном рынке, если законопроект будет принят. Законопроект, якобы подготовленный Министерством финансов РФ, вносит поправки в 171 Федеральный закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя. По факту, министерство хочет запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво и пивные напитки (а ещё сидр, пуаре и медовуху). Ввести новые ограничения планируют 1 июля 2017 года по всей России, кроме Крыма и Севастополя, для которых предусмотрели отсрочку до начала 2018 года. Надо понимать, что пока это только подготовленный и даже ещё не опубликованный законопроект, который должен пройти все ступени согласования и рассмотрения в Государственной Думе. Однако, если закон будет принят в том виде, который он имеет сейчас, это сильно изменит рынок продажи алкогольной продукции. По мнению Минфина, маленькие магазины и пивоварни индивидуальных предпринимателей продают намного больше пива, чем декларируют. В доказательство приводят данные, что за 2015 некоторые пивоварни, по декларациям, произвели гораздо больше пива, чем продали, а значит заплатили меньше налогов, чем должны. В министерстве считают, что это связано с маленьким штрафом (10-15 тысяч рублей), который должны заплатить ИП за непредоставление декларации, тогда как юридические лица платят в этом случае минимум в 10 раз больше — 150-200 тысяч рублей. Фактически, после принятия законопроекта, право продавать пиво останется только у крупных торговых сетей и пивоварен, а с рынка могут уйдут мелкие магазины и бары, где продают или разливают пиво. — Мы сразу регистрировались как ООО, — объясняет управляющая белгородской пивоварни Hartong. — Там по-другому просто не получается, пиво тянет за собой акцизы и кучу других юридических тонкостей, поэтому нормально работать можно только, как юридическое лицо. Я бы не стала серьёзно относится к этому законопроекту — у нас же сами знаете, много чего могут придумать. При этом любой предприниматель всегда может переоформить своё ИП, хотя, конечно, это будет стоить каких-то денег и времени. Владельцы небольших белгородских магазинов в курсе новой инициативы Минфина, но реагируют спокойно. — Давайте подождём, пока примут, — комментирует управляющая продуктового магазина «Шанс». — Да, мы продаём пиво, но постольку-поскольку. Тут куча других проблем, и эта сейчас нас несильно волнует. К тому же, до конца непонятно, как это будет работать. В материале «Коммерсанта» эксперты отмечают, что самый большой ущерб от нового закона понесут магазины, где продают только пиво. По некоторым данным, таких в России около 89 тысяч, 90 процентов из них — это ИП. Однако, некоторые белгородские продавцы пива считают, что в конечном счёте пострадает только конечный покупатель. Так, например, бывший владелец пивного магазина Павел рассказал, что любые изменения будут отражаться на цене продукта. Магазин всегда можно переоформить, но за финансовые издержки будет платить покупатель. — Так уже было когда государство ввело ЕГАИС (автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции — прим. ред). Мы тогда просто повысили цену на каждый литр пива. В этот раз предприниматели будут делать также, — пояснил «Фонарю» предприниматель. Полицейские возбудили дело по факту угона. По сообщению УМВД по Белгородской области, 45-летний житель Старого Оскола обратился в полицию с заявлением об угоне своей «Лады Калины». Он рассказал, что у него гостил родственник, приехавший из Воронежской области. После застолья 25-летний гость взял ключи, угнал машину и поехал кататься по городу.Молодого человека обнаружили в отделе полиции, куда его доставили после столкновения с «Мерседесом». Угнанную машину после ДТП эвакуировали на штрафстоянку.По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время корпоративный детский сад, расположенный в Корочанском районе, посещают 72 ребёнка сотрудников компании. Холодной воды не будет с девяти утра до восьми часов вечера. В пятницу, 2 октября, в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе в Белгороде отключат холодную воду в домах на улицах Щорса (дома 45а, 43а, 46, 46б, 40, 40а), Славянской, Владимирском, Юрьевском, Суздальском, Володарском, Павловском, Гатчинском, Холмогорском переулках, Ломакино, проезде Автомобилистов, микрорайоне «Луч», проспекте Ватутина (частный сектор).Работы будут проводиться с 9 утра до 8 часов вечера. Депутат Белгородской областной думы останется под арестом на время следствия. Адвокаты не исключают, что следствие будет ходатайствовать о продлении заключения под стражу. Виктор Филатов, фото Михаила КойноваВ среду, 26 августа, Мосгорсуд отказал в апелляции защите Виктора Филатова на его арест на время следствия. Защита, в частности, пыталась добиться заключения белгородского депутата под домашний арест вместо СИЗО, где он сейчас находится. О подробностях судебного заседания «Фонарю» рассказал один из адвокатов Филатова Юрий Михайлов. — Завтра в 12 часов следствие должно представить ходатайство о продлении ареста на два или четыре месяца. Возможно, даже до Нового года. Пока материалы в суд не поступили. Мы сегодня приобщили к делу очень много бумаг, судебное заседание длилось больше часа. Это при том, что суд был назначен на десять утра, а зашли в зал мы только в три часа дня. Был очень тяжёлый процесс. — Что именно сегодня происходило во время заседания? — Сегодня мы оглашали два рапорта сотрудников следственных органов, в которых написано, что у Филатова, якобы, есть недвижимость и счета за границей: в ОАЭ, Украине, Беларуси, Хорватии и США. Я задал вопрос следователю в присутствии прокурора: «Почему, на каком основании была взята эта информация?». Судья задала тот же самый вопрос, интересовалась подтверждением рапортов сотрудников о заграничной недвижимости. Следователь отказался отвечать на вопрос, ссылаясь на закон об оперативно-розыскной деятельности. Судья запрашивала выписки из реестров, какие-то