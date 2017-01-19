​В Белгороде полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на девушку в подъезде

В Белгороде отряд быстрого реагирования по горячим следам задержал мужчину, которого подозревают в нападении на девушку в подъезде многоквартирного дома. 29-летняя пострадавшая возвращалась вечером домой. Вместе с ней в подъезд зашёл незнакомый мужчина, который прижал её к стене и стал требовать деньги.
На крик девушки в общий коридор вышли соседи, которые испугали подозреваемого. Мужчина убежал, позже его задержали полицейские.
— О происшествии незамедлительно сообщили в полицию. Стражи порядка уточнили приметы предполагаемого преступника, передали информацию всем постам и нарядам. Далеко уйти подозреваемому в попытке совершения грабежа ранее судимому 37-летнему уроженцу Магаданской области не удалось. По горячим следам он был задержан группой быстрого реагирования отдельного батальона ППСП, — сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
За грабёж подозреваемому грозит до четырёх лет тюрьмы.