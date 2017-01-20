​В Борисовском районе бывшие сотрудники полиции присваивали себе деньги коллег

В Борисовском районе суд признал виновными двух женщин, которые работали в бухгалтерии ОМВД района и присваивали себе деньги. Осуждённые подделывали подписи в документах, и от лица сотрудников отдела получали премиальные и материальную помощь. Таким способом женщины за два года присвоили 1,6 миллиона рублей. Часть присвоенных денег осуждённые вернули.
— В ходе следствия часть похищенных денежных средств в сумме 1,3 миллиона рублей ими была возмещена. Уголовные дела рассмотрены судом в особом порядке. Судом подсудимым назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей каждой. Вынесенные приговоры осуждённые не обжаловали, они вступили в законную силу. Прокурором Борисовского района в суд направлено исковое заявление о взыскании с виновных оставшихся невозмещёнными денежных средств, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.