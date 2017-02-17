​​В Белгородской области полиция задержала подозреваемого в краже уток из монастыря

В четверг, 16 февраля, в
региональном УМВД сообщили о возбуждении двух уголовных дел за кражи. В Борисовском
районе в преступлении подозревают
43-летнего местного жителя. Ночью он
пробрался в сарай на территории женского
монастыря и унёс девять уток. Шесть из них он потерял по пути домой.
В Шебекинском районе задержали подозреваемых в краже двух коз у 80-летней жительницы села Архангельское. В краже подозревают 47-летнего мужчину и его 45-летнюю сожительницу.
— Полицейские установили, что злоумышленники в ночное время проникли на территорию частного домовладения и похитили из сарая козу. Однако, из-за неправильного ухода животное погибло через несколько дней. Тогда подозреваемые решили похитить у пенсионерки вторую козу. Преступление было совершено по аналогичной схеме. В результате, потерпевшей был причинён материальный ущерб на сумму около 7 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.