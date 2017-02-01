​В Белгороде оштрафовали предпринимателя, который продавал вредную для здоровья одежду

В Белгороде суд признал виновным мужчину, который продавал вредную для здоровья одежду. Частный предприниматель в своём магазине торговал одеждой, которая была окрашена опасными для жизни и здоровья красителями.
— В красителях находились производные бензидина и формальдегид, которые могли вызвать рак мочевого пузыря и серьезные легочные заболевания. Внесенное следствием в июне 2016 года предпринимателю предостережение, не возымело должной реакции — он продолжил реализацию опасных товаров, — пояснили в пресс-службе областного Следственного комитета.
За сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, мужчину оштрафовали на 70 тысяч рублей.