Белгородский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве предпринимателя в Дубовом на два месяца

В Белгородском районном суде избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве мужчины в посёлке Дубовое, которое произошло 18 января. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
По информации издания, ранее не судимый мужчина не стал отрицать свою причастность к гибели предпринимателя, несмотря на то, что он смутно помнил обстоятельства преступления, так как был пьян. Правда, он не согласился с квалификацией уголовного дела, так как, по его словам, он не хотел убивать знакомого, а конфликт возник якобы из-за неправомерного поведения убитого.
Следователи ходатайствовали об аресте подозреваемого, а его защитник предложил обойтись домашним арестом и залогом в 1 миллион рублей, обращая внимание на то, что у мужчины остались двое маленьких детей и больная мать. Судья согласился с доводами следователя и заявил, что не исключает возможность того, что, находясь на свободе, и снова будучи пьяным мужчина может совершить новое преступление, поэтому он вынес решение об аресте подозреваемого до 18 марта.
- О преступлении стало известно 18 января. 46-летний предприниматель в Дубовом был найден убитым во дворе его дома. Он успел позвонить и попросить экстренные службы о помощи, но помочь ему уже не успели — от множественных ран, нанесённых ножом и топором, он умер.
- Полиция объявила план «Перехват» и через несколько часов сообщила о задержании возможного подозреваемого. По информации «Комсомольской правды», в суде стало известно, что мужчину нашли на месте происшествия — он спал в бане убитого.
- В четверг, 19 января, следователи озвучили версию произошедшего: предприниматель с друзьями отдыхал в бане. Под утро двое из них уехали, а третий остался. Мужчины поссорились, и в ходе драки один из них убил другого.