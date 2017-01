Белгородский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве предпринимателя в Дубовом на два месяца

У нас уже была подборка, где главными героями книг были другие книги. А сегодня я представляю вашему вниманию книги про книжные магазины. Магическое место — зайдёшь на пять минут за ручкой, а выйдешь через час с пустым кошельком. «Круглосуточный книжный мистера Пенумбры», Робин СлоунГлавный герой книги — молодой дизайнер, ruby-программист Клэй Дженнон, из-за кризиса потерявший работу. В попытке найти заработок он прогуливается по Сан-Франциско и натыкается на объявление «Требуется ночной книжный работник». Так он и попадает в странный книжный магазин: отдел с популярной литературой возле входа и многометровые вертикальные полки в глубине помещения, книги с загадочными названиями «Переперд» и «Понси-Джонс» и покупатели, которые не платят за них. Обязанности Клэя просты — быть на работе с десяти вечера до шести утра, ни в коем случае не заглядывать в книги на полках, а также тщательно записывать в специальный журнал сведения обо всех покупателях, включая их внешний вид, манеры, настроение, что они купили и с какими словами. С этого момента и начинаются все приключения. Главного героя ждут шифры, внедрение в тайное общество шифровальщиков и поклонников Альда Мануция, экскурсия в офис корпорации Google и множество других тайн.Рецензии называют «Круглосуточный книжный мистера Пенумбры» путеводителем по хипстерскому Сан-Франциско: вашему вниманию представляется и рейтинг книжных магазинов, и вечеринки нердов, и органические фудкорты с капустным соком в меню.Если и это вас не убедит прочесть книгу, то вот вам немного статистики: «Книжный магазин» — победитель премии The Alex Awards, финалист The Los Angeles Times book prize, издан в 26 странах, продано более миллиона экземпляров, признан книгой года по версии The National Public Radio, The Los Angeles Times, The San Francisco Chronicle.Где купить*«Читай-город»: 476 рублей (интернет-магазин).«Амиталь»: нет.Купить книгу на сайте «ЛитРес».«Книжная лавка», Крейг Маклей«Книжная лавка» — это история маленького книжного магазинчика в канадском городе и всех его сотрудников. Над магазином повисла угроза закрытия, потому что международная корпорация хочет выкупить землю и построить большой торговый центр. Но это только фон. На первом плане — люди, работающие в «Книжной лавке» со всеми их достоинствами, недостатками и «тараканами»: управляющий магазина скрывает от авторитарной мамы свою ориентацию, продавец прячет от покупателей краткие пересказы и бестселлеры, заведующий отделом поставок носит ярко-зелёный ирокез, а кассирша психически неуравновешенная. Главный герой, от имени которого идёт повествование, кажется среди них самым нормальным.Роман Крейга Маклея — переплетение судеб, своеобразная «сборная солянка», где каждый персонаж ничего не значит сам по себе, а переплетение их жизней становится поистине интересной историей. Из этой книги получился бы хороший фильм в духе «Реальной любви». Так что если вы его любите — прочитайте книгу, не пожалеете.Где купить«Читай-город»: 434 рубля.«Амиталь»: нет.Купить книгу на сайте «ЛитРес».«Тень ветра», Карлос Руис Сафон«Тень ветра» — самая успешная книга в истории испанской литературы со времен «Дон Кихота» Сервантеса: продано уже более 10 миллионов экземпляров в 40 странах мира на 30 языках, она удостоилась 15 престижных литературных премий и возглавила списки бесчисленных рейтингов.Даниэль Семпере живёт с отцом в квартирке над унаследованным от деда магазином, торговавшим антикварными изданиями и подержанными книгами. Однажды утром отец приводит своего сына на Кладбище забытых книг — дом-лабиринт, забитый книгами под завязку, из которых следовало выбрать одну и стать её хранителем. По легенде, если прислушаться к внутреннему зову, то выбранная книга изменит всю твою жизнь. На долгие годы жизнь Даниэля превратилась в поиски крупиц информации о загадочном писателе Хулиане Карраксе.Где купить«Читай-город»: 184 рубля.«Амиталь»: 229 рублей.Купить книгу на сайте «ЛитРес».«Мужчина на расстоянии», Панколь КатринОна — Кей Бартольди, владелица книжного магазина, живущая в маленьком рыбацком городке на берегу моря в своей скорлупке. Он — Джонатан Шилдс, писатель, путешествующий по Франции, чтобы написать путеводитель. Их история любви начинается с записки Джонатана — он ищет старинные коллекционные издания. Кей обещает ему найти нужные книги, но могла ли она подумать, чем для неё обернутся невинные рассуждения об изящной словесности…Трогательная и чудесная история любви в письмах. То, что нужно для промозглого зимнего вечера. Где купить«Читай-город»: нет.«Амиталь»: нет.Купить книгу на сайте «ЛитРес».***Ещё при жизни Керуака провозгласили «королём битников», но он неизменно отказывался от этого титула. Всё его творчество, послужившее катализатором контркультуры, пронизано желанием вырваться на свободу из общественных шаблонов, найти в жизни смысл. Поиски эти приводили к тому, что он то испытывал свой организм и психику на износ, то принимался осваивать духовные учения (в первую очередь буддизм), то путешествовал по стране и миру.В сегодняшней подборке — роман, сделавший его известным, и последний роман, написанный ещё в 1968 году, а издающийся только сейчас. А также немного о том, как жили и творили битники. «Суета Дулуоза», Джек КеруакРоман «Суета Дулуоза», имеющий подзаголовок «Авантюрное образование 1935–1946» — это последняя книга, опубликованная Керуаком при жизни, и своего рода краеугольный камень всей «Саги о Дулуозе» — автобиографического эпоса, растянувшегося на много романов и десятилетий. Керуак отправляет своё молодое альтер эго в странствие от футбольных полей провинциального городка Новой Англии до аудиторий Колумбийского университета, от кишащих немецкими подлодками холодных вод Северной Атлантики до баров Нью-Йорка, где собираются молодые поэты и писатели, будущие звёзды бит-поколения…Где купить«Читай-город»: нет.«Амиталь»: нет.Купить книгу на сайте «Озон».Купить книгу на сайте «ЛитРес».«В дороге», Джек КеруакИменно роман «В дороге» принес Керуаку всемирную славу и стал классикой американской литературы. Первый редактор этой книги любил вспоминать, что более странной рукописи ему не приносили никогда. Здоровенный, как лесоруб, Керуак принёс в редакцию рулон бумаги длиной 147 метров без единого знака препинания. Это был рассказ о судьбе и боли целого поколения, выстроенный, как джазовая импровизация.Он им остается и по сей день — каждое новое поколение находит в битниках что-то своё.Где купить«Читай-город»: от 142 рублей (разные издания).«Амиталь»: 175 рублей (интернет-магазин)Купить книгу на сайте «ЛитРес».«Бит Отель: Гинзберг, Берроуз и Корсо в Париже», Барри Майлз «Бит Отель» — неофициальное название парижского отеля, под крышами которого в период с 1957 по 1963 жили и творили ярчайшие представители бит-поколения. Автор был лично знаком с многими из них, а потому на достоверность описываемых событий вполне можно положиться. «Бит отель» — редкое сочетание светских сплетен, описания сексуальных и алкогольных приключений писателей в Париже и серьёзного литературоведческого анализа творчества главных писателей-битников в их самый интересный период. Период важный не только для творчества этих троих, но и современной литературы вообще.Где купить«Читай-город»: 357 рублей (интернет-магазин)«Амиталь»: нет.Купить книгу на сайте «ЛитРес».*Мы выбрали два крупных книжных магазина в Белгороде и проверили там наличие упомянутых книг. Многие люди буквально помешалось на всём природном, натуральном и экологически чистом. Стоит на йогурт наклеить этикетки «без ГМО», «без консервантов» или «переработанный пластик», как продукт становится в разы дороже, причём не всегда обоснованно. Желание вернуться к тем временам, когда деревья были выше и трава зеленее, похоже на психоз. К сожалению, суперприродный тренд затронул и сферу воспитания детей.Партнёрские роды, никаких памперсов и сосок, кормить грудью до трёх лет и совместный сон с младенцем — последние тенденции по уходу за новорождёнными. А когда ребенок подрастёт, родители обязательно купят ему деревянные игрушки и зайчонка из натурального льна с вишнёвыми косточками внутри.— Ещё бы! Ведь всё натуральное, это не какая-то там китайская фигня! — поспешат согласиться супернатуралы.Этот термин я позаимствовала из молодёжного сериала про борцов со сверхъестественными явлениями. Но в нашем контексте супернатуралы — это люди, которые придают неоправданно высокое значение всему природному, естественному. Перегибая палку, они превращают свою жизнь в мучения и не дают нормально расти и развиваться ребенку.Не секрет, что родители желают своим детям всего самого лучшего, и моя семья — не исключение. Пожалуй, именно поэтому моя дочь сейчас живёт в деревне, дышит свежим воздухом и изучает одуванчики. Соску не признаёт с рождения, но зато очень любит посмаковать платочек или уголок одеяла. На днях у нас впервые поднялась высокая температура: «Наконец-то зубы!», — поспешил обрадоваться муж. Но как только знакомые и родственники узнали об этом, на нас сразу же посыпалась куча советов:— Не сбивайте ребенку высокую температуру, прорезывание зубов — это естественный процесс, потерпит! От лекарств один вред, химия.— Дайте погрызть ребенку яблочко, пусть десны почешет, легче станет.— Ни в коем случае не давайте малышу прорезыватель, мало ли из чего он сделан. Лучше пальцем дёсны почешите.Совать в рот грязные пальцы мы все-таки не стали, а купили прорезыватель. Жаропонижающие средства тоже давали. Я считаю, что мучить ребёнка высокой температурой — это извращение, а также проявление безответственности и необразованности.Но это ещё цветочки по сравнению с тем, что всё больше родителей стали отказываться от обязательных прививок для детей в угоду суперприродному тренду. У меня нет медицинского образования, но мне кажется, что далеко не все заболевания можно вылечить подорожником. Уважаемые родители, почему вы отказываетесь защищать своего ребёнка от туберкулёза, столбняка, кори и коклюша? Тем более, что это сделать довольно просто: всего-то надо прийти на несколько плановых прививок. Их, насколько я знаю, делают бесплатно. Хотя, по желанию, мама даже может самостоятельно купить импортную вакцину, от которой, как говорят, у ребёнка не бывает температуры и других побочных эффектов.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чётко и однозначно высказывается