В Белгороде мужчину обвиняют в причинении смерти знакомому за то, что тот ругался матом

Белгородский областной суд вынес приговор двум участникам преступной группы, которых обвиняли в мошенничестве. Белгородский областной суд оставил в силе приговор 34-летнему мужчине и 20-летней девушке, которых обвинял в мошенничестве с использованием интернета и мобильной связи. В суде установили, что подельники звонили белгородцам и, представляясь сотрудниками банков, узнавали их паспортные данные якобы для разблокировки карт. С помощью паспортных данных они получали дубликаты сим-карт своих жертв, карты их настоящих владельцев блокировались, и те не получали смс о банковских операциях с их счетами. Мошенники переводили деньги с чужих карт на другие счета и обналичивали их. Ущерб каждого из пострадавших клиентов банка составил от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.— Установлено, что в группе действовало и несколько лиц, обеспечивших осужденных информацией, необходимой для совершения преступлений. В их числе сотрудники банков, сообщавшие сведения о банковских счетах потерпевших и содержащихся на них средствах, — пояснили в пресс-службе областного суда.Обвиняемого в мошенничестве мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, женщину — к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В областном суде отметили, что оба обвиняемых в течение всего процесса не признавали свою вину. В апелляционных жалобах они жаловались на недоказанность их вины и несправедливость назначенного наказания. Расследование мошеннической схемы продолжается: в отношении других участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Вход на мастер-класс свободный. В среду, 6 июля, в центральном офисе Сбербанка на Гражданском проспекте, 52 (четвёртый этаж) пройдёт мастер-класс маркетолога Ильи Балахнина «Точки контакта и инструменты коммуникаций с клиентами». Участники встречи узнают, как эффективно выстроить бизнес- процессы на всех этапах взаимодействия с клиентом и какими маркетинговыми инструментами при этом пользоваться. Также на встрече спикер расскажет о точках контакта и этапах «потребительского путешествия» и покажет, как анализировать эффективность и отдачу от вложений в маркетинговые инструменты. Участие в мастер-классе бесплатное, но с обязательной предварительной регистрацией. Зарегистрироваться можно по телефонам +7 (4722) 373-678, +7 (909) 202-60-15 или по электронной почте info@rimedo.ru. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?122"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_176145_5102", 176145, 5102, 'xLZ3pqr2-0vd2gegwfs7ewMEOQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Члены антикоррупционной комиссии университета ищут новые формы профилактики взяточничества. В НИУ «БелГУ члены антикоррупционной комиссии обсудили способы профилактики взяточничества с начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Белгорода Сергеем Астаповым. В пресс-службе ведомства рассказали, что в вузе собираются выявлять студентов, которые могут захотеть дать взятку преподавателю.— Было предложено определить группы риска — тех студентов, у которых есть мотив дать взятку, к примеру, по причине большого количества пропусков занятий или неуспеваемости и целенаправленно с ними работать через старост, кураторов, — сообщает пресс-служба городского УМВД.Предполагается, что преподаватели будут дополнительно заниматься с отстающими студентами. Руководство вуза и полиция также договорились, что посредником между студентами и правоохранительными органами станет Информационно-консультативный центр Юридического института БелГУ. Авторы идеи считают, что студенты охотнее будут делиться своими проблемами с такими же студентам, как они. Вузовский центр бесплатной юридической помощи работает с 2001 года, там начинающие юристы консультируют клиентов по гражданскому, жилищному, семейному административному и наследственному праву. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В четверг, 9 июля, Следственный комитет по Белгородской области сообщает о возбуждении уголовного дела на 35-летнего старооскольца. Мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.— По версии следствия, 8 июля 2015 года мужчина пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения и предложил дочери своей супруги вступить с ним в половую связь. Получив от падчерицы отказ, он изнасиловал её. О совершенном преступлении девушка сообщила в правоохранительные органы, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета. На соревнования приедут команды из Орла, Воронежа и Москвы. 7 и 8 мая в Белгороде проведут турнир по регби Кубок Белогорья. В соревнования будут участвовать «Белая крепость» из Белгорода, «Сборная клубов» и «Стальной Орёл» из Орла и Воронежа и команда «Гранит» из Москвы. Организаторы рассказали, что сам турнир проведут в один день — 7 мая, а 8 мая сыграют «Белая Крепость» и «Сборная клубов».Игры будут проходить на стадионе детского лагеря «Альтаир». Начало игр 7 мая в 10:00. Вход — свободный. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-119913001_6", -119913001, 6, 'BhEWcUeUwsWUiK1Nx1WdpnSxFG0', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Сотрудники Стойленского ГОК потушили условное возгорание за одну минуту и 41 секунду. В Старом Осколе определили победителей конкурса «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны 2016 года». Ими стали сотрудники отделения пожаротушения Стойленского ГОК. Фото пресс-службы СГОК Пожарные-добровольцы показывали своим профессиональным коллегам, как они будут тушить условный пожар. Стойленцы справились с этой задачей за одну минуту и 41 секунду, обогнав соперников почти на минуту. — Держать такую высокую планку непросто. Систематическими тренировками стойленцы добиваются главного результата — они готовы к защите жизни и здоровья работников в своих подразделениях от пожаров, а также оказанию первой доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях, — рассказал начальник штаба ГО и Первого отдела Стойленского ГОК Андрей Урекин. Конкурс проводится в течение 23 лет. Его участниками являются спасательные дружины предприятий и организаций, сельские добровольные пожарные формирования Старого Оскола. По информации пресс-службы СГОК, на протяжении всех этих лет команда Стойленского ГОК являлась бессменным лидером соревнований. Администрация Белгорода просит автомобилистов не оставлять машины на дорогах, чтобы не мешать уборке улиц. Пресс-служба администрации Белгорода рассказала, что 3 и 4 декабря с улиц города вывезли более 11 тысяч кубических метров снега. На «горячую линию» позвонили около 200 белгородцев. В мэрии также говорят, что реагировали и на жалобы горожан в соцсетях. К работе привлекли «Белгорблагоустройство» и жилищные организации — например, в субботу работали 597 дворников и 52 машины управляющих компаний и ТСЖ, а также 296 работников и 81 машина «Белгорблагоустройства» — Администрация города Белгорода просит автовладельцев не оставлять транспорт на улично-дорожной сети. Это существенно осложняет работу крупногабаритной техники и препятствует качественной уборке дорог, — напоминают в пресс-службе мэрии Белгорода. разделаФотостудия «Точка» (Белгород, Чехова, 1 — прим. ред.) начала принимать заявки на новогодние фотосессии. В уютном пространстве несколько тематических зон, оформленных руками мастеров специально под Новый год-2017. объективами — умельцы-фотографы (почти волшебники, а может и не почти) — Василий Кучма и Григорий Гудзь. Стоимость — от 3 тысяч рублей. Фотографы обещают, что все, кто придёт на фотосессии до 15 декабря, получат фото ещё до Нового года. Желающих много, поэтому бронируйте заранее: + 7 (961) 175-00-30 или +7 (910) 366-67-07. Полиция просит помощи в розыске жительницы Грайворонского района Татьяны Ваниной. УМВД Белгорода объявило в розыск 17-летнюю жительницу Грайворонского района Татьяну Ванину. В последний раз девушку видели 13 мая на белгородском автовокзале. На момент исчезновения она была одета в синие джинсы, тёмную куртку и кроссовки с разноцветными шнурками.Всех, кто знает о местонахождении Татьяны Ваниной, просят звонить по телефонам +7 (4722) 31-01-28, 26-32-82, +7 (951) 153-57-03 или 02.В понедельник, 16 мая, в УМВД по Белгородской области сообщили, что девушку нашли и вернули родителям. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудника отдела по делам несовершеннолетних выясняют, почему она ушла из дома. Евгений Тищенко признался, что ему сложно судить о бое со стороны, но он готов извиниться перед соперником, если победу ему присудили несправедливо. Первого белгородского медалиста Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро боксёра Евгения Тищенко поздравил мэр Белгорода Константин Полежаев. — Несомненно, большинство жителей нашего города следило за таким сложным и изнуряющим финальным боем. Собрав всю волю в кулак, Вы продемонстрировали высшее мастерство, одолели достойного соперника, — приводит текст поздравительной телеграммы пресс-служба городской администрации. Напомним, что во вторник ночью, 16 августа, прошёл финальный поединок Олимпийского турнира по боксу, в котором россиянин Евгений Тищенко встречался с чемпионом Азии Василием Левитом.Фото championat.comПоддержать белгородского спортсмена в Рио прилетел начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков. На трибунах «Риоцентро» за решающим поединком также пристально наблюдал глава МОК Томас Бах и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Финальный бой для действующего чемпиона мира и Европы оказался самым тяжёлым на всём олимпийском турнире. Казахстанец уже с первых минут пошёл в наступательную атаку, нанося стремительные удары. Евгению приходилось защищаться. Во многом за счёт своего напора и активности в первом раунде преимущество судьи отдали Василию Левиту — 10:9 на двух