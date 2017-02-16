В Белгороде мужчину обвиняют в причинении смерти знакомому за то, что тот ругался матом

В Белгороде 29-летнего жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлёкшем по неосторожности его смерть.
По версии следствия, в понедельник, 13 февраля, двое мужчин вместе распивали алкоголь в квартире потерпевшего на Крейде. Опьянев, хозяин квартиры стал нецензурно ругаться. Гость попросил его перестать употреблять маты, но тот не послушал его, и они поссорились. Обвиняемый ударил знакомого ножом. Мужчина скончался на месте происшествия.
Следствие просит суд арестовать обвиняемого до выяснения всех обстоятельств дела и завершения расследования. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.