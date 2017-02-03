В Белгороде во время пожара в дачном домике погибла пенсионерка

В Белгороде в четверг, 2 февраля, в садоводческом товарищества «Строитель» загорелся дачный домик. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Белгородской области.
Добровольная пожарная дружина потушила огонь. На месте пожара нашли погибшую женщину 1934 года рождения. Сейчас устанавливают причину возгорания и ущерб.
Ещё один мужчина пострадал во время пожара в жилом доме в селе Леоновка Новооскольского района. Внутри дом сгорел полностью. Пенсионера 1946 года рождения отвезли в районную больницу Нового Оскола. Спасатели потушили пожар за 37 минут.