В Белгородской области с начала года в пожарах погибли 23 человека

На пресс-конференции в Главном управлении МЧС по Белгородской области замначальника управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Гусев рассказал о пожарной обстановке в регионе. За три месяца в Белгородской области произошло 182 пожара, в которых погибли 23 человека, а ещё 17 — получили травмы. Основная причина чрезвычайных происшествий — неправильное использование электроприборов и оборудования, а также неосторожное обращение с огнём.
За три месяца спасатели 24 раза выезжали тушить горящие автомобили. Чаще всего причиной возгорания становились поджоги и неправильная эксплуатация автомобилей.
В ведомстве отметили тот факт, что в регионе в течение пяти последних лет не было ни одного лесного пожара. По мнению Алексея Гусева, к такому результату привела профилактическая работа спасателей с жителями, наземное патрулирование, мониторинг лесов с воздуха и ремонт лесных дорог.
Сейчас одним из самых актуальных вопросов остаётся сжигание сухой травы, камыша и мусора. Только в марте Главное управление МЧС по Белгородской области получило 130 сообщений о таких случаях. Нарушители уже заплатили около 55 тысяч рублей штрафа. В пресс-службе ведомства напоминают, что за поджоги травы, камыша и мусора предусмотрены штрафы от тысячи до 200 тысяч рублей.