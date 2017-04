В Белгородской области с начала года в пожарах погибли 23 человека

Иван Понкратов получил Гран-при фестиваля «Короткий метр» за фильм «Грань» и рассказал «Фонарю», как проходили съёмки. Старооскольцу Ивану Понкратову всего 19 лет. Сейчас он живёт в Москве. Фестиваль молодёжного игрового и документального кино «Короткий метр» стал его дебютом.— Только давайте не будем говорить о том, где я учусь, — попросил парень в самом начале интервью.Душа болит«Короткометражку „Грань“ мы снимали в августе. За один месяц была придумана идея, набрана группа, прошли съёмки... Мы сделали всё в очень быстрые сроки. Я понимал, что нужно что-то снять: в душе нечто сидело, и надо было это расшифровать и снять», — сбивчиво рассказал Иван.— О чём моя картина? Смотришь фильм первый раз — такая мысль появляется, смотришь двадцатый — другая... Вообще первоначальная мысль была снять фильм об ошибке. О том, когда хорошее и плохое очень сильно переплетаются друг с другом и человек просто не замечает, где хорошее, а где плохое. Самое страшное — это когда тебе человек пытается помочь, а ты этого просто не понимаешь, думаешь, что он маньяк какой-то, изнасилует тебя сейчас. «Он козёл, пойду его в ментуру сдам!».История с марками— На сюжет меня сподвигла одна история, вычитанная из книжки про сравнение советского и нашего времени. Мужчина подошёл к маленькому мальчику в песочнице и предложил показать всякие авиамодельки, марки. И он мальчика повёл к себе домой, показал, мальчик увлёкся и стал этим по жизни заниматься. А сейчас если мужчина подойдёт к мальчику в песочнице, то он сразу «педофил» и «маньяк». С одной стороны, сейчас очень время нестабильное, надо детей подстраховывать, но всё же итог, к которому мы пришли — это тотальное недоверие друг к другу. Фильм о страшной ошибке.«Я был всем»— Я сам был и сценаристом, и оператором, вообще всем. Кроме актёров.— Поскольку нет статуса, авторитета и денег, снимать сложно. Вот я подойду к человеку — он фактурный, подходит идеально — он сразу требует какой-то гонорар. Оплачивать труды логично, но пока это не позволяется. Берёшь своих знакомых, берёшь людей с энтузиазмом.«Это первая моя официальная картина. До этого я ещё снимал фильм „Тележка“. Мне мама подарила камеру, и я сразу же пошёл снимать. Но официально первой я считаю „Грань“».— Весь фильм снимался в Старом Осколе. В Москве очень сложно снимать некоммерческое кино. А в Оскол я приезжаю — и у меня здесь всё: здесь и театральная студия, и все края я уже знаю — и в городе, и за городом — я знаю, где что снимать. Мне комфортно. А в Москве нужно полдня убить, чтобы за хлебом сходить. Я планирую и следующий фильм в Осколе снимать.«Ютуб» всему голова— Я нигде не учился, «Ютуб» всем в помощь. Сейчас открылась тьма всяких студий, но идёт тотальная эпидемия непрофессионализма, халтуры. На уме одно бабло. Школы открывают и рассказывают то же самое, что в простом учебнике написано, который можно взять в библиотеке. Взял, прочёл, знаю, а в школе за это кучу денег надо отдать. Смотрю, как построить сцену, как построить кадр, что такое раскадровка. Сейчас у меня, слава богу, пошли контакты с одним режиссёром — Владимиром Ивановичем Хотиненко — и я как-то стал в это углубляться. Я недавно был на курсах высшей режиссуры в Москве, и там студенты разбирают постановку кадра. Я смотрю и думаю: блин, ну я это уже знаю. Дайте камеру мне и студенту — и думаю, результат будет не хуже.Страшная алчность— Награду получил — хорошо, приятно, классно. Не получил — ну ладно. Я не гонюсь за этим. Очень страшно, когда человек начинается гнаться за этим. Меня больше волнует, как снимать дальше, сейчас в Питере намечается очень хороший международный фестиваль.«Болит, хочется снимать. То, что я прошёл на какие-то фестивали — это подтверждение того, что я на правильном пути. Значит, делаешь правильные вещи, вектор правильно задан. Эти фестивали — некая подсказка».Мама другого сословия— Я показывал «Грань» друзьям, родственникам. Теперь жалею, что показывал. Мои родственники и знакомые — люди другого «сословия», другого жанра. Фильм у меня малость не по их теме. Они не мои зрители. Если бы я снимал «Королева бензоколонки-2», тогда было бы круто. Но я снимаю на другую тему. Но надеюсь, что «Грань» — это последний фильм на такую тему, потому что это тяжело снимать. Такие фильмы выматывают физически и морально. Я на съёмках этого фильма схватил солнечный удар. На съёмках последней сцены мы приехали на железную дорогу в 12 дня, и солнце было такое яркое, прямо палило. А эпизод не получается снимать, потому что по логике фильма время идёт к закату. Это была моя организаторская ошибка. Домой уже не уехать — на место съёмок сложно добираться. Решили остаться: сидели на рельсах, где-то в теньке. А есть-то хочется. Ну я и побежал через поля в магазин, а на следующий день, когда снимали середину фильма, я почувствовал себя жутко плохо. Меня рвало, меня знобило, а мы снимаем эту сцену, и я думал: «Ненавижу... Зачем это всё...». Но уже был сделан шаг, и нужно было идти дальше. Вообще фильм давался легко, но данная тема очень била по голове. Я закончу с подобными фильмами, потому что первая моя работа была ещё усугублённее, я там в конце такого намудрил! Я сейчас смотрю его и думаю: да я на все чувства надавил, на какие только можно! Нельзя так делать.Магнетизм Климова— Когда я что-то снимаю, я ориентируюсь только на себя. Потому что если ориентироваться на другого человека, то получится только копировать. Мой любимый режиссёр — это Элем Климов, его «Иди и смотри», «Агония», «Прощание». Это такой режиссёр, который будто прилетел с другой планеты. У него и судьба была очень сложная... Я его уважаю. Он мой любимый режиссёр, потому что его фильмы для меня обладают каким-то гипнозом. Ведь кино — это иллюзия, да? Фокус? И он обладал каким-то таким приёмом, что не то чтобы в сознание, а в подсознание, в подкорку пробирался и наводил там тотальную резню. Они же, когда снимали «Иди и смотри», актёра Алексея Кравченко гипнотизировали.Я ему подражать не могу, я не знаю как. Современным фильмам подражать легко: есть стандарт, есть какое-то клише, и все по нему снимают. Но Климов для меня режиссёр-загадка.Доза трагедии— Вот снимаем трагедию, а я накануне посмотрел комедию. И всё, я не могу снимать трагедию, потому что я принял дозу комедии, и мозг по-другому работает, и я по-другому начинаю мыслить. Перед съёмками я смотрю фильмы такого же жанра, не для того, чтобы копировать, а чтобы понять, как фильм цепляет зрителя. Долгим кадром? Светом? Когда смотришь фильм, ты не должен замечать ничего вокруг. Если это так — то задача фильма выполнена. Но я не хочу равняться на кого-то, я хочу создать индивидуальный свой почерк. В соревновании участвуют школьники из восьми школ и частного детского технопарка BelRobot. В пятницу, 17 февраля, в БГТУ имени Шухова пройдёт региональный этап отбора фестиваля «Робофест-2017». Соревнования начнутся в 10 часов утра в Студенческом дворце культуры университета. В отборе участвуют школьники из восьми школ региона и детского технопарка BelRobot. Участников разделили на две возрастные категории: младшую (9-10 лет) и старшую (11-12лет). Основное задание конкурса — собрать робота и запрограммировать его на выполнение определённой задачи. Всего четыре вида заданий и соответствующих номинаций: запрограммировать робота, нарисовать рисунок, рассортировать банки по цветам, пройти с максимальной скоростью и проехать по заданной траектории. Победители соревнования будут представлять регион на Всероссийском этапе фестиваля «Роботофест-2017». — «РобоФест» — крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от шести до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки. Идея его проведения родилась у Олега Дерипаска в 2007 году при посещении Североамериканских всемирных соревнований роботов FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology — «Развитие и поощрение интереса к науке и технике»). В России на тот момент не было единой программы поддержки робототехники и инженерных специальностей. При этом наша страна всегда была знаменита своими физиками, математиками, изобретателями, инженерами. Возродить престиж инженерных профессий в России, привить интерес к ним со школьной скамьи — ключевые задачи «РобоФеста», — поясняют организаторы. Следователь ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. Бывшему врачу-хирургу городской больница № 2 Илье Зелендинову предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).Ранее белгородского врача обвиняли в причинении смерти пациенту по неосторожности. Сейчас следствие переквалифицировало действия Зелендинова под более тяжкую статью. Следователь ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. До вчерашнего дня врач находился под домашним арестом, а вечером стало известно о его задержании.— Имея высшее медицинское образование и опыт работы врачом, Зелендинов достоверно знал о возможных последствиях в виде причинения тяжкого вреда здоровью при нанесении ударов потерпевшему в жизненно важный орган голову, однако относился к этому безразлично, — сообщают в следственном управлении СК России по Белгородской области.Напомним, по версии следствия, 29 декабря Зелендинов в приёмном покое больницы ударил пациента, который упал на бетонный пол и скончался от отека головного мозга, произошедшего после черепно-мозговой травмы. Расследование дела было взято под контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который поручил докладывать о состоянии расследования каждые десять дней. В понедельник, 11 января, стало известно о снятии с должности главного врача городской больницы № 2 Белгорода Владимира Луценко, а вечером люди пришли к зданию медучреждения, чтобы почтить память погибшего Евгения Вахтина. В транспортную прокуратуру пожаловалась пассажирка, которая только в аэропорту обнаружила, что её вылет в Екатеринбург отменили. Роспотребнадзор штрафовал на 20 тысяч авиакомпанию «Центр-Юг» за отмену рейса. Летом 2015 года на авиакомпанию в Белгородскую транспортную прокуратуру пожаловалась пассажирка, которая только в аэропорту узнала, что её вылет в Екатеринбург отменён.— Во время проверки в авиакомпании отмену рейса объясни